Montaż fotowoltaiki na dachu czy na gruncie? Co się bardziej sprawdzi?

Czy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim generuje dodatkowe koszty? Jakich inwestycji wymaga fotowoltaika na gruncie? Standardowe instalacje domowe lub firmowe montuje się właśnie na dachu lub gruncie, a oba wybory mają swoje uzasadnienie. Na co się lepiej zdecydować?

Widok paneli fotowoltaicznych na dachach czy gruntach w okolicy przestał cię zaskakiwać? To jasne – jesteśmy świadkami prawdziwego boomu na systemy solarne, z których korzystają osoby prywatne czy firmy.

Sprawdź, czym kierować się przy wyborze konkretnej lokalizacji paneli fotowoltaicznych – gruntu lub dachu?

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca na fotowoltaikę?

Oto najważniejsze kryteria, które należy wziąć pod uwagę:

nasłonecznienie i zacienienie terenu,

charakterystyka działki i dachu,

aspekty praktyczne, techniczne i finansowe,

preferowana estetyka.

Panele do efektywnej pracy potrzebują promieni słonecznych. Wszelkie naturalne i sztuczne przeszkody – od rozłożystych i wysokich drzew, po budynki w sąsiedztwie – mogą rzucać cień na działkę.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy lepiej sprawdzi się fotowoltaika na dachu, czy jednak instalacja fotowoltaiczna na gruncie.

Zdaniem ekspertów Edison Energia przy poszukiwaniu maksymalnego nasłonecznienia należy unikać zacienienia i mieć na uwadze, że moduły powinny być skierowane na południe, względnie z odchyleniem na wschód lub zachód, ale nigdy na północ.

Fotowoltaika na gruncie to konstrukcja, która zajmuje relatywnie sporą przestrzeń, a moduły są umieszczone na specjalnych stelażach. Jeżeli posiadasz niewielką działkę, ten wybór prawdopodobnie nie jest najlepszy. Chcesz przecież dysponować wolną przestrzenią do aranżacji trawnika, altany, grządki kwiatowej czy kącika warzywnych upraw.

Co innego, jeżeli areał działki jest rozległy i tak naprawdę dysponujesz relatywnie sporym, niewykorzystanym terenem, na którym bez problemu zmieści się od kilku do kilkunastu modułów.

Sprawdź, czy lokalizacja i wielkość działki pozwala na tego rodzaju inwestycję.

Być może o wiele łatwiej będzie zamontować panele fotowoltaiczne na dachu – fotowoltaika jest równie wydajna na płaskim dachu, jak i skośnym, kopertowym czy w jeszcze innej konfiguracji.

Najważniejszy w tym kontekście jest i tak kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych – czy to na gruncie, czy dachu. Dlatego rozważ, która przestrzeń będzie optymalna do zagospodarowania w celu samodzielnej produkcji ekologicznej energii.

Zdaniem ekspertów Edison Energia, niezależnie czy jest instalacja fotowoltaiczna jest dla firmy czy osób prywatnych to zawsze musi spełniać określone standardy. Dlatego przy wyborze dokładnej lokalizacji instalacji trzeba wziąć pod uwagę kwestie techniczne i formalne, np. czy wymagane jest pozwolenie na budowę.

Istotnym kryterium wyboru jest też aspekt estetyczny. Klienci, którzy zastanawiają się, gdzie zamontować panele fotowoltaiczne, wizualizują sobie ostateczny wygląd instalacji, która inaczej wygląda na dachu skośnym lub płaskim niż na gruncie. Moduły są te same, ale pojawia się argument dotyczący m.in. konstrukcji montażowej.

Dzięki rozwojowi technologicznemu dostępne aktualnie produkty są też znacznie estetyczniejsze niż pierwsze solarne instalacje sprzed lat. Łatwo znaleźć panel czy dodatkowe elementy, które pasują do wykończenia domu czy przestrzeni wokół budynku.

Fotowoltaika dla domu powinna zapewniać satysfakcję pod każdym względem, a więc i estetycznym. Pamiętaj o tym podczas planowania rozmieszczenia urządzeń. Sprawdź najważniejsze zalety obu wariantów instalacji fotowoltaicznych.

Zalety montażu fotowoltaiki na gruncie

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie jest ciekawą propozycją dla osób, które posiadają sporą, niewykorzystaną przestrzeń na działce. Aby grunt się nie marnował, warto go zagospodarować, skoro inwestycja w panele solarne przynosi realne oszczędności w perspektywie wielu najbliższych lat. Co więcej, same moduły można ustawić idealnie względem Słońca, skoro i tak trzeba zainwestować w konstrukcję montażową.

Do paneli jest bardzo łatwy dostęp, np. wówczas, gdy trzeba przeprowadzić profesjonalny serwis lub drobne prace konserwacyjne. Istotnym, praktycznym atutem jest też dobra wentylacja modułów, a to bardzo ważne szczególnie w trakcie letnich upałów. Wysokie temperatury ograniczają efektywność pracy urządzeń solarnych, dlatego wszelkie czynniki wpływające na ich obniżanie należy traktować jako atut.

Podsumowując, do najważniejszych atutów montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie należą:

łatwość dostępu,

wentylacja paneli,

szerokie możliwości ustawienia modułów względem Słońca,

możliwość efektywnego i nowoczesnego zagospodarowania wolnego terenu.

A cena? Może być niższa dzięki temu, że system mocowania paneli fotowoltaicznych przeznaczony do instalacji na gruncie zalicza się do kosztów kwalifikowanych dotacji, a pozyskane dofinansowanie do fotowoltaiki wydajesz nie tylko na same panele, ale też pozostałe niezbędne elementy instalacji.

Zalety montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu jest wyborem bezpiecznym i popularnym. W tym wariancie nie tracisz cennej przestrzeni wokół budynku, a moduły mogą być osadzone np. na skośnej dachówce lub konstrukcji montażowej na płaskim dachu

Wymogiem jest jedynie optymalny kąt nachylenia i orientacja względem Słońca. Jeśli dysponujesz miejscem na dachu, jest to rekomendowana przestrzeń do tego typu inwestycji.

Podsumowując, do najważniejszych atutów montażu paneli fotowoltaicznych na dachu należą:

oszczędność przestrzeni na terenie działki,

dobra ekspozycja względem Słońca,

dodatkowa ochrona przed kradzieżą czy wandalizmem,

nowoczesna estetyka instalacji wkomponowanej w wykończenie dachu.

Aura słoneczna, a optymalna praca paneli fotowoltaicznych

Niezależnie od warunków pogodowych charakterystycznych dla danej pory roku nowoczesna instalacja fotowoltaiczna jest w pełni bezpieczna. Wiatr, deszcz, śnieg czy grad nie powinny stanowić zagrożenia.

Najbardziej sprzyjającą aurą jest słoneczna pogoda, gdy na powierzchnię modułów pada dużo promieni słonecznych i możliwa jest produkcja pokrywająca autokonsumpcję oraz generująca nadwyżki energii.