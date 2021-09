Na co inwestorzy zwracają uwagę przy wyborze instalatora fotowoltaiki?

Osobiste wrażenia po kontakcie z przedstawicielem firmy, cena usług i opinie w Internecie – to główne aspekty, którymi kierują się polscy inwestorzy wybierający wykonawcę instalacji fotowoltaicznej. Wybieramy znacznie chętniej korzystają z usług doświadczonych specjalistów od fotowoltaiki z długoletnim stażem.

Zainteresowanie Polaków fotowoltaiką nieprzerwanie rośnie. Dodatkowo wpływają na nie podwyżki cen energii elektrycznej oraz inflacja zachęcająca do rozważnego inwestowania pieniędzy. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych[ moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych na dzień 30 czerwca 2021 w Polsce wyniosła 5232 MW (ponad 5,2 GW). Liczba wszystkich instalacji wynosiła wówczas 602 021.

Rosnący popyt wpływa na zwiększającą się liczbę firm oferujących usługi związane z fotowoltaiką. Czy jednak wszyscy wykonawcy mają takie same szanse na pozyskanie klientów? Oferteo.pl, postanowiło sprawdzić, jak z perspektywy zleceniodawców wygląda proces wyboru i współpracy z wykonawcą.

Polecenia, cena i kontakt osobisty to liczy się przy wyborze instalatora fotowoltaiki

Okazuje się, że dla inwestorów kluczowe jest przede wszystkim wrażenie, jakie robi na nich wykonawca. Odczucia po pierwszym kontakcie wpłynęły w ostatnim roku na decyzję niemal połowy zleceniodawców (49%). Dla 38% badanych ważną rolę odgrywała wycena usługi, a 32% podejmowało decyzję, kierując się opiniami na temat firmy w Internecie.

Wiele osób zwracało uwagę na polecenia najbliższych (22%), długość okresu gwarancji (21%) oraz dostępność w konkretnym terminie. Warto podkreślić, że większego znaczenia nie miała lokalizacja firmy.

Przy wyborze instalatora fotowoltaiki sprawdzamy renomę i doświadczenie

Z badania Oferteo.pl wynika, że dla aż 81% ankietowanych duże znaczenie miało to, jak długo dana firma funkcjonuje na rynku oraz jak wiele zleceń dotychczas zrealizowała. Specjaliści z długoletnim doświadczeniem byli zdecydowanie najbardziej pożądani, mimo iż to ich terminy są najbardziej odległe. Oznacza to, że pozyskanie nowych klientów może być utrudnione dla przedsiębiorstw, które zaczynają dopiero swoją działalność na rynku OZE.

Dodatkowo aż 55% badanych przyznało, że do skorzystania z usług wykonawcy przekonałaby ich możliwość odbierania 100% energii z sieci. Jest to opcja oferowana od niedawna przez największe firmy zajmujące się fotowoltaiką i stanowi dodatkową przeszkodę dla młodych przedsiębiorców.

– Kolejna edycja „Raportu o fotowoltaice” pokazała, że Polacy w dalszym ciągu mają największe zaufanie do wykonawców z dłuższym stażem – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród kluczowych czynników ankietowani wskazali również cenę i opinie w Internecie. Może to być wskazówką dla mniejszych przedsiębiorców, aby starać się pozyskać klientów poprzez konkurencyjne ceny oraz wzmożoną działalność w Internecie, gdzie trafić można do najszerszej grupy potencjalnych zleceniodawców, przy relatywnie niskich nakładach finansowych.

Od projektu po instalację fotowoltaiki

Polacy najchętniej powierzali pracę nad inwestycją jednemu wykonawcy. Zajmował się on zatem całością zlecenia – od załatwienia formalności, projektu, wyceny po dobór odpowiedniego sprzętu i montaż całej instalacji. Część badanych (11%) zdecydowała się samodzielnie dopełnić formalności, a 2% skorzystało z usług różnych firm przy jednym projekcie.

Inwestorzy mają pełne zaufanie do wykonawcy

Polacy zlecający wykonanie instalacji fotowoltaicznej zwykle w pełni ufają wybranemu specjaliście w kwestiach technicznych. Aż 59% badanych powierzyło wykonawcy pełną realizację zlecenia, nie ingerując w nie. To dobra wiadomość dla osób, które chciałyby zainwestować w fotowoltaikę, ale obawiają się, że może im to utrudnić brak znajomości tematu.

W rzeczywistości rozeznanie to nie jest niezbędne, ponieważ samo użytkowanie mikroinstalacji nie przysparza wielu trudności, natomiast w jej wykonaniu inwestor niekoniecznie musi brać jakikolwiek udział.

Co trzeci ankietowany zdecydował się jednak częściowo polegać na własnej wiedzy, a tylko w niektórych kwestiach zdać się na firmę realizującą zlecenie. 8% pytanych zależało, aby mieć jak największy wpływ na ostateczny kształt projektu.

Liczy się szybki montaż instalacji fotowoltaicznej

Właściciele mikroinstalacji wykonywanych w ciągu ostatniego roku zostali zapytani o to, jak długo w ich przypadku trwała realizacja całego zlecenia.

Okazuje się, że w co trzecim przypadku cały proces udało się zamknąć w zaledwie tydzień. U 22% ankietowanych trwał on od 1 do 2 tygodni, natomiast 32% czekała na uruchomienie instalacji od 2 do 4 tygodni.

Aż 89% badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy finalnie są zadowoleni z wybranego wykonawcy.