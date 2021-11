Nierealna transformacja i kryzys na własne życzenie

Wyznaczone cele polityki klimatycznej wymagają gigantycznych kosztów, które nie znajdują pokrycia. Pośpiech w transformacji energetycznej pociąga za sobą gospodarczą katastrofę.

Bezprecedensowego kryzysu energetycznego, jakiego zaczęła doświadczać Unia Europejska i cały świat dałoby się uniknąć, gdyby nie nazbyt ambitne cele, jakie postawiono w globalnej polityce klimatycznej. Tymczasem na ich realizację świata zwyczajnie nie stać – dowodzi amerykański portal finansowy ZeroHedge.

Eksperci Bank of America obliczyli koszty wdrożenia założeń międzynarodowych strategii ratowania klimatu, czyli osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej do 2050r. Finansiści skalkulowali, iż cel ten wymaga wyłożenia w ciągu 30 lat 150 bilionów dolarów w nowych inwestycjach kapitałowych. To oznacza zaś konieczność realizowania rocznych inwestycji za 5 bln dolarów, a to wiąże się z podwojeniem PKB. Problem w tym, że jest to założenie nierealne. Nie wiadomo skąd miałyby się wziąć te gigantyczne fundusze i trudno ich szukać tak w budżetach państw, jak i u prywatnych inwestorów.

Skutkiem utopijnych koncepcji, które bogaty Zachód z UE na czele z uporem maniaka wciela w życie nie bacząc na realne możliwości jest obecny kryzys energetyczny. Obnażył to rosnący po covidowych lockdownach popyt na energię. Wszystko wskazuje na to, że np. Europa zbyt się pospieszyła zamykając kopalnie węgla, złoża gazu ziemnego i elektrownie jądrowe, nie mając gwarancji, iż zapotrzebowanie na energię pokryje z innych źródeł. Niedobory gazu windujące ceny pokazały, jak kruche są podstawy, na jakich bezpieczeństwo energetyczne UE spoczywa.

O zapewnieniu sobie zasilania wyłącznie ze źródeł odnawialnych Europa wciąż i jeszcze długo może tylko marzyć. Jak czytamy na portalu Agrarheute, w przypadku zamożnych i rozwiniętych technologicznie Niemiec udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii wyniósł w 2020 r. niecałe 17 proc., a w przypadku energii elektrycznej - 45 proc. Bruksela nie słuchała i nie słucha jednak głosów ekspertów z branży energetyczno-paliwowej, którzy dowodzą że szanse powodzenia transformacji zależą od wcześniejszych inwestycji w energetyce konwencjonalnej, która zapewniłaby bezpieczeństwo procesu przejściowego.

Tymczasem w Chinach, które pod naciskiem Zachodu ograniczyły wydobycie węgla prąd jest racjonowany nie tylko dla obywateli, ale i dla zakładów przemysłowych. To szkodzi zarówno łańcuchom dostaw, jak i powoduje drastyczny wzrost cen towarów w sklepach. UE zmaga się zarówno drożyzną na półkach marketów, ale też na stacjach paliw, oraz z niedoborami węgla i gazu. Węgla z własnej winy, a gazu wskutek działań Rosji. Rachunki za energię wciąż szybują w górę. Wszyscy z niepokojem myślą o nadchodzącej zimie, a póki co z hurtowni znikają piecyki na drewno i samo drewno i brykiet ze składów, choć i ten opał drożeje. Gwałtownie rosną koszty produkcji, czego przykładem jest choćby rolnictwo i ceny nawozów.

Tymczasem, jak zakłada plan opracowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną („Net Zero 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector”) prezentowany na szczycie G7 w czerwcu br., do 2030r. 60% samochodów jeżdżących po drogach powinno mieć napęd elektryczny, a od 2035r. takie powinny być już wszystkie pojazdy. To niestety wymaga, aby produkcja energii elektrycznej wzrosła 2,5 krotnie. Dodajmy do tego założenie, że energia ta pochodzić musi ze źródeł odnawialnych, chociaż obecnie z OZE pochodzi ledwie 3% światowej energii.