Niższy VAT na gaz, prąd i energię cieplną – na trzy miesiące od stycznia 2022 r.

Po nowym roku na trzy zimowe miesiące rząd chce obniżyć stawki podatku VAT na ciepło, prąd i gaz.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt zmian do rozporządzenia dotyczącego podatku VAT, w ramach tarczy antyinflacyjnej. Proponuje w nim, aby na pierwsze trzy miesiące 2022 roku obniżyć stawki w odniesieniu do prądu, gazu ziemnego i energii cieplnej.

Projekt przewiduje, że na energię elektryczną obowiązywałaby od stycznia do marca stawka VAT w wysokości 5 procent, natomiast w przypadku energii cieplnej i gazu podatek VAT byłby na poziomie 8 proc. Obecnie dla wszystkich wymienionych nośników energii obowiązuje VAT w wysokości 23 procent.

Obniżki nie będą jednak dotyczyły gazu LPG (do zasilania samochodów).

Takie tymczasowe rozwiązanie to jeden z elementów rządowej tarczy inflacyjnej, który złagodzić ma obywatelom skutki drastycznego wzrostu cen i inflacji, szczególnie w odniesieniu do energii potrzebnej do przetrwania zimy.

Obniżone stawki w odniesieniu do prądu, gazu i ciepła dotyczą dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu, niezależnie od statusu odbiorcy. Jak zauważa resort finansów, skorzystają na nich nie tylko gospodarstwa domowe, lecz także przedsiębiorcy. Unijna dyrektywa w zakresie VAT nie dopuszcza jednak możliwości obniżenia stawki podatku na dostawy gazu LPG.

Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia br. Obniżki VAT będą kosztować budżet państwa około 2,4 mld zł.