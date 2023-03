Sprawozdanie Parlamentu zawiera wymóg, aby wszystkie nowe budynki w UE były bezemisyjne od 2028 roku (w 2026 r. budynki publiczne).

Co ważniejsze państwa członkowskie będą musiały zaplanować stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu w niektórych krajach UE do 2040 roku. Nowa dyrektywa zakazuje dotacji do kotłów na paliwa kopalne od początku 2024 roku.