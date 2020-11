NWwR OnLine: dzierżawić czy nie dzierżawić grunty rolne pod fotowoltaikę?

Czy dzierżawa gruntów i nieużytków rolnych pod instalację fotowoltaiczną to pewny i długotrwały zysk? Na to pytanie odpowiedział Michał Gondek, dyrektor pionu Techniczno-Inwestycyjnego w Columbus Energy na sesji poświęconej OZE w trakcie Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Online.

W trakcie październikowej edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Online odbył się panel w całości poświęcony Odnawialnym Źródłom Energii, w szczególności fotowoltaice.

Zapytaliśmy Michała Gondka, dyrektora pionu Techniczno-Inwestycyjnego w Columbus Energy, czy rzeczywiście opłacalne jest dzierżawienie gruntów gorszej klasy oraz nieużytków rolnych pod instalacje fotowoltaiczne.

Ekspert z Columbus Energy podkreślał, że to na dzierżawcy gruntów (czyli w tym wypadku firmę dzierżawiącą grunt pod fotowoltaikę) ciąży obowiązek wybudowania instalacji fotowoltaicznej oraz zapłacenie podatku od gruntów oraz podatku od budowli, która na działce powstaje. Ma on też obowiązek dbania o dzierżawioną działkę. Jest to ogromna korzyść przemawiająca za tym, aby wydzierżawiający (rolnik) działkę przeznaczył ją pod instalacje fotowoltaiczną.

Jakie jeszcze inne korzyści może osiągnąć rolnik wydzierżawiający swoją działkę pod instalacje fotowoltaiczną?

O tym dowiesz się z poniższej mini wideorelacji, z panelu pt. „Odnawialne źródła energii – inwestycja w przyszłość".

