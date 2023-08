W sierpniu i wrześniu 2022 r. ceny węgla opałowego i groszku sięgały rekordowych 3500-4000 zł za tonę. W sierpniu 2023 r. dzięki presji obniżania cen przez PGG oraz rozbudowanej sieci dostawców, węgiel opałowy jest bardziej dostępny a co ważniejsze i też tańszy przy zakupie

Do tego zbliżają się jesienne wybory do Sejmu RP więc gorący okres przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewcze będzie się zupełnie różnił od tego z ubiegłego roku. Szczególnie pod względem cen i dostępności opału.

Obecne ceny węgla opałowego oferowanego w e-sklepie PGG kształtują się następująco:

Jak podaje PGG atrakcyjne ceny węgli będą obowiązywać do 31 sierpnia 2023 r. Co będzie później?

Jak odpowiada enigmatycznie PGG:

Tutaj należy uważnie śledzić i analizować na bieżąco ceny węgla, jak i ekogroszków oferowanych nie tylko przez PGG, ale na całym rynku. Czemu?

Także ma na to wpływ okres przedwyborczy i kampania wyborcza która już trwa w najlepsze. Rządzący będą trzymać "rękę na pulsie" i nie pozwolą aby ceny opału przed wyborami drastycznie wrosły, gdyż odbije się to znacząco na wyniki wyborcze.

Dopóki trwa kampania wyborcza i presja prowadzona przez PGG (na zlecenie rządzących) na obniżanie cen węgla i ekogroszku, dopóty będziemy mogli taniej kupować węgiel opałowy.

Jak podało PGG w sierpniu nadal będzie utrzymany w preferencyjnych cenach transport węgla - czyli bez dodatkowych kosztów na składy KDW PGG w całej Polsce.

Jak czytamy na stronie PGG:

Dodajesz węgiel do koszyka, zaznaczasz dostawę do wybranego Kwalifikowanego Dostawcy Węgla i… Niespodzianka! Transport węgla z kopalni na skład KDW nie powiększy wartości do zapłaty (przynajmniej do końca sierpnia br. - przyp. red.).