Jak podali eksperci z symulatorogrzewania.pl w projekcie zmiany rozporządzenia dotyczącego obrotu energią elektryczną na rok 2023, sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych mają możliwość obniżenia należnego rachunku za prąd o 12% iloczynu średniej ceny energii taryfy G11 oraz wolumenu zużytej energii wynoszącego 2523 kWh.

Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 w 2022 roku to 0,4140 gr za 1 kWh, co oznacza, że maksymalna obniżka należności za 2023 rok może wynieść tylko 125 zł - podkreślają eksperci z symulatorogrzewania.pl

Każdy powinien się więc zastanowić czy zaproponowane w rozporządzeniu oszczędności znacząca i realnie wpłyną na ich rachunki za prąd. W rezultacie obniżymy nasze rachunki o ok. 10 zł/miesiąc za prąd.

Jeżeli oszczędności na prądzie uzyskamy np. zmianą z faktury papierowej na elektroniczną fakturę to jest to jak najbardziej opłacalne.

Minister Jacek Sasin wyraził wątpliwości co do możliwości, aby Senat ponownie zajął się przed wyborami ustawą, która miała wprowadzić oczekiwaną obniżkę cen energii elektrycznej.

Ostatnie zebranie posłów miało miejsce 30 sierpnia, a kolejne posiedzenia nie zostały zaplanowane w obecnej kadencji.

Jednak teraz, w świetle braku możliwości przyjęcia tej ustawy przez Senat, rozwiązania te zostaną wprowadzone drogą rozporządzenia MKiŚ.

Jak podkreślają eksperci z symulatorogrzewania.pl aby skorzystać z tej obniżki, odbiorcy muszą spełnić przynajmniej jeden z kilku poniższych warunków określonych w projekcie. Może to być:

W przypadku braku spełnienia tych warunków, rozliczenie obniżki będzie miało miejsce w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 roku, ale nie później niż do 31 marca 2024 roku.

Chyba każdy z nas zastanawia się czy aby na pewno wprowadzenie zmian w w cenach energii realni obniży koszty, które uderzają w i tak już nadwyrężone budżety domowe Polaków.

Jak wskakują eksperci realizacja obniżki cen prądu może wywołać również inny efekt - chwilową i pozorny spadek inflacji przed wyborami.

Bank Santander zwrócił uwagę, że jeśli to rozwiązanie zostanie wprowadzone we wrześniu br., a Główny Urząd Statystyczny uwzględni nową, niższą cenę energii w swoich obliczeniach, to na koniec tego miesiąca - czyli tuż przed zbliżającymi się wyborami - wskaźnik inflacji może spaść poniżej 9% w ujęciu rocznym. Taki wynik stanowiłby powód do dumy i pochwał dla rządu, pokazując, że podejmowane działania przynoszą pozytywne efekty - podkreślają eksperci z symulatorogrzewania.pl.