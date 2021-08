Oszczędzaj ciepło, wykorzystując ekologiczne instalacje grzewcze

Wybierając nowe urządzenie grzewcze, warto zadbać o to, aby miało jak najwyższą efektywność energetyczną. W zależności od dostępności infrastruktury można zainwestować w gazowy kocioł kondensacyjny lub powietrzą pompę ciepła. Dlaczego opłaca się zdecydować na nowoczesne urządzenie grzewcze?

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na gazowy kocioł kondensacyjny, czy powietrzną pompę ciepła, otrzymamy czyste i całkowicie bezobsługowe urządzenie, za pomocą którego ogrzejemy nasz dom oraz przygotujemy ciepłą wodę użytkową.

Ponadto w przypadku pomp ciepła możliwe jest również chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim. Jeżeli decydujemy się na nowe urządzenie grzewcze, najważniejsze jest to, aby wybrać rozwiązanie dostosowane do rodzaju budynku oraz potrzeb jego mieszkańców.

Jaki wybrać gazowy kocioł kondensacyjny?

Gazowe kotły kondensacyjne będą świetnym rozwiązaniem tam, gdzie mamy dostęp do sieci gazowej, choć można z nich korzystać również w przypadku użytkowania własnego zbiornika z gazem. Ze względu na różnorodność rozwiązań technicznych łatwo jest znaleźć urządzenie dostosowane do różnych potrzeb.

Gazowe kotły kondensacyjne osiągają bardzo wysoką sprawność dzięki temu, że po procesie spalania ochładzają spaliny do takiej temperatury, w której następuje skroplenie zawartej w nich pary wodnej. W ten sposób odzyskiwana jest dodatkowa energia, która w przypadku tradycyjnego kotła ulotniłaby się przez komin.

Wśród kotłów gazowych możemy wyróżnić:

Kotły dwufunkcyjne – charakteryzują się tym, że proces podgrzewania ciepłej wody użytkowej realizowany jest przepływowo. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania osobnego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Ze względu na kompaktowość kotły te znakomicie sprawdzą się w mieszkaniach.

– charakteryzują się tym, że proces podgrzewania ciepłej wody użytkowej realizowany jest przepływowo. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania osobnego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Ze względu na kompaktowość kotły te znakomicie sprawdzą się w mieszkaniach. Wiszące kotły jednofunkcyjne – w odróżnieniu do kotłów dwufunkcyjnych te urządzenia wymagają osobnego zasobnika podgrzewającego ciepłą wodę użytkową. Dzięki temu otrzymujemy zdecydowanie większą wydajność c.w.u. i możemy stosować cyrkulację. To rozwiązanie najłatwiej będzie wdrożyć w domach z osobnym pomieszczeniem na kotłownię.

– w odróżnieniu do kotłów dwufunkcyjnych te urządzenia wymagają osobnego zasobnika podgrzewającego ciepłą wodę użytkową. Dzięki temu otrzymujemy zdecydowanie większą wydajność c.w.u. i możemy stosować cyrkulację. To rozwiązanie najłatwiej będzie wdrożyć w domach z osobnym pomieszczeniem na kotłownię. Stojące kotły jednofunkcyjne – podobnie jak w przypadku kotłów wiszących, do ich zastosowania konieczny jest zasobnik. Stojące kotły charakteryzują się jednak wysoką pojemnością wodną wymiennika kotłowego. To znacząco zwiększa ich odporność na ewentualne zanieczyszczenia pochodzące z eksploatowanej wcześniej instalacji. Dlatego też jest to rozwiązanie szczególnie polecane w przypadku modernizacji kotłowni.

Wybierając gazowy kocioł kondensacyjny, warto zwrócić uwagę, aby miał jak najszerszą modulację mocy grzewczej. Dzięki temu będzie mógł w każdej chwili precyzyjnie dostosować moc do zapotrzebowania i w efekcie pracować oszczędniej.

Jak rodzaj powietrznej pompy ciepła wybrać?

Niezależnie od tego, czy mamy możliwość podłączenia do sieci gazowej, czy nie, warto rozważyć zastosowanie powietrznej pompy ciepła.

Urządzenie to jest zdolne do transportu energii odebranej z powietrza atmosferycznego na zewnątrz budynku i wykorzystania jej do ogrzewania pomieszczeń. Istotne jest to, że ilość pobranej darmowej i odnawialnej energii jest kilkukrotnie wyższa od energii elektrycznej potrzebnej do napędu tego procesu.

Wśród powietrznych pomp ciepła rozróżniamy:

Pompy ciepła typu split – składają się z jednostek wewnętrznej i zewnętrznej połączonych rurami chłodniczymi. Elementy obiegu chłodniczego są rozdzielone między obie jednostki. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, natomiast wewnętrzna dostarcza je do instalacji grzewczej. Pompy ciepła typu split są najpopularniejszą technologią pomp powietrznych.

– składają się z jednostek wewnętrznej i zewnętrznej połączonych rurami chłodniczymi. Elementy obiegu chłodniczego są rozdzielone między obie jednostki. Jednostka zewnętrzna pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, natomiast wewnętrzna dostarcza je do instalacji grzewczej. Pompy ciepła typu split są najpopularniejszą technologią pomp powietrznych. Pompy ciepła typu monoblok – również składają się z jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. W tym jednak przypadku całość obiegu chłodniczego jest fabrycznie zamknięta w obudowie jednostki zewnętrznej. Ze względu na możliwość osiągnięcia wyższych parametrów temperaturowych pompy te są szczególnie polecane do instalacji grzewczych wymagających wyższych temperatur – np. grzejnikowych.

W przypadku pomp ciepła szczególnie istotny jest ich precyzyjny dobór pod zapotrzebowanie budynku. Tylko prawidłowo dobrana pompa ciepła będzie mogła pracować efektywnie, zapewniając najwyższy komfort.

Powietrzne pompy ciepła wymagają również dodatkowego, szczytowego źródła ciepła wspomagającego ich pracę w niskich temperaturach (na ogół poniżej -10°C).

Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie grzałek elektrycznych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby połączyć instalację pompy ciepła z kotłem gazowym.

Połączenie to nazywa się układem hybrydowym i stanowi najbardziej elastyczne rozwiązanie w zakresie nowoczesnego ogrzewania budynków.

Warto pamiętać, że pompy ciepła wykorzystują do pracy energię elektryczną. Dlatego dobrze jest równolegle zastosować instalację fotowoltaiczną.

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną może pozwolić nawet na całkowitą redukcję kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.