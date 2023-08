Ekspertka z firmy Hewalex podaje dwa rodzaje przyczyn wyłączania się fotowoltaiki. Pierwsze z nich to zewnętrzne i tkwiące w przestarzałej sieci energetycznej.

Druga przyczyna wewnętrzna, często leżąca po stronie wadliwie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.

Pomimo niewątpliwych korzyści z jakimi wiąże się rosnąca ilość instalacji fotowoltaicznych i możliwość produkcji własnej zielonej energii, spowodowało to także uwidocznienie problemów z którymi boryka się polska sieć elektroenergetyczna nieprzygotowana na zmiany, gdy dotychczasowi konsumenci energii elektrycznej stają się także jej producentami.

Ustawa obowiązująca w Polsce zobowiązuje zakłady energetyczne do podłączenia do sieci każdej mikroinstalacji o mocy nieprzekraczającej mocy przyłączeniowej obiektu. Przyłączenie nowej instalacji fotowoltaicznej nie gwarantuje jednak, że ta instalacja nie napotka problemów we wprowadzaniu energii do sieci. Jeśli w danym obszarze zostanie przyłączona zbyt duża ilość źródeł wytwórczych energii działających o jednakowym czasie, to w momentach szczytowej produkcji energii napięcie w sieci będzie dochodziło do wartości granicznych, a skutkiem tego będzie czasowe wyłączanie się instalacji - podkreśla Magdalena Jezusek, inżynier wsparcia technicznego ds. fotowoltaiki w firmie Hewalex.