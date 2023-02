W nowej wersji programu zwiększono kwotę dotacji nawet do 135 tys. zł, podniesiono progi dochodowe, a także umożliwiono wsparcie tym, którzy już wcześniej korzystali z środków „Czystego Powietrza”. Eksperci zalecają w pierwszej kolejności wykorzystanie dotacji na ocieplenie, a następnie wymianę starego pieca.

Termomodernizacja to najbardziej opłacalna inwestycja budowlana. Zapewnia komfort cieplny w domu oraz ogranicza zużycie energii na ogrzewanie, a to skutkuje znacznymi oszczędnościami pieniędzy.

Najlepiej, i do tego zachęca również program Czyste Powietrze 2023, by była wykonana kompleksowo, w wersji minimum z wymianą pieca oraz termoizolacją ścian.

Na opłacalność termomodernizacji olbrzymi wpływ ma kolejność wykonywanych prac. Eksperci zalecają w pierwszej kolejności ocieplenie, a następnie wymianę źródła ciepła.

Lepsze warunki i dotacje z „Czyste Powietrze” w 2023 r.

W tegorocznym, państwowym programie „Czyste Powietrze” na inwestorów czeka bezzwrotna dotacja od kilkunastu do ponad 135 tysięcy złotych, w zależności od zakresu prac termomodernizacyjnych oraz progu dochodowego beneficjentów.

Najwyższe poziomy dofinansowania można otrzymać na kompleksową termomodernizację z instalacją fotowoltaiczną w wysokości 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł w zależności od wysokości progów dochodowych. Jedną z najlepszych zmian w tegorocznej odsłonie programu jest możliwość ubiegania się o nową dotację przez osoby, które już skorzystały wcześniej z dotacji na wymianę kotła.

Zgodnie z nowymi warunkami mogą złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie docieplenia ścian. W zależności od zaszeregowania dochodowego można otrzymać: 33 tys., 48 tys. lub 70 tys. złotych.

Jakie prace w pierwszej kolejności wykonać przy termomodernizacji domu?

Średnie opłaty za ogrzewanie nieocieplanego budynku stanowią około 70 procent wszystkich kosztów związanych z jego użytkowaniem. Na szczęście termomodernizacja znacząco ogranicza te koszty i skutecznie zabezpiecza dom przed zimnem.

Musimy to jednak zrobić mądrze, ponieważ jest to inwestycja na lata. Bardzo ważnym elementem kompleksowej termomodernizacji, na którą składa się m.in. termoizolacja ścian, wymiana kotła, instalacja tzw. odnawialnych źródeł energii, wymiana okien, izolacja dachu jest wspomniana już wcześniej kolejność wykonywanych prac. Na pewno należy w pierwszej kolejności ocieplić ściany.

- Specjaliści są zgodni, najpierw powinniśmy ocieplić budynek, a dopiero później wymienić źródło ciepła. To najbardziej logiczne rozwiązanie, na początku ograniczamy straty ciepła, a następnie dopiero kupujemy dopasowane źródło ciepła. Zauważmy, gdy ciepło nie będzie uciekało z domu, wtedy do ogrzania budynku wystarczy mniej energii, więc nowy kocioł może być słabszy i nie trzeba za niego przepłacać – mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki – Ci, którzy wymienili dotychczas tylko piec, powinni dokończyć proces termomodernizacji co najmniej ociepleniem ścian. Co istotne, ten element można dofinansować za państwowe pieniądze z programu „Czyste Powietrze” w bieżącym roku.

Termomodernizacja zawsze sprawdzoną ekipą i materiałami

Na skuteczność termoizolacji największy wpływ mają dwa kluczowe elementy – profesjonale wykonanie oraz wysoka jakość użytych materiałów termoizolacyjnych.

Na rynku dostępny jest szeroki wybór wszelkiego rodzaju produktów, jednak większość Polaków sięga po styropian, coraz częściej grafitowy w kompletnym systemie ociepleń, będący najbardziej optymalnym i efektywnym rozwiązaniem.

Eksperci radzą wybierać sprawdzone, markowe produkty. W celu weryfikacji producenta zalecają na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego sprawdzenie wyników państwowych kontroli produktów budowlanych.

Na stronie https://snrwb.gunb.gov.pl/public/?page=probki znajdują się informacje na temat jakości styropianów, tych, które przeszły pozytywnie kontrole oraz tych, które miały zaniżone kluczowe parametry. To bardzo cenne narzędzie informacyjne przed decyzją zakupową.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i piwnic to podstawa termomodernizacji, która gwarantuje największe oszczędności oraz zdrowy, ciepły mikroklimat w domu. Najlepiej ocieplić budynek styropianem wysokiej jakości np. najcieplejszym, grafitowym styropianem Termonium Plus fasada oraz zapewnić jego prawidłowy montaż, bo to gwarancja sukcesu całej inwestycji. Rekomendujemy w pracach termomodernizacyjnych wymianę okien oraz system wentylacji, a także montaż instalacji odnawianych źródeł energii – dodaje Krzysztof Krzemień z Termo Organiki.

Olbrzymim plusem kompleksowej termomodernizacji jest jej pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Termomodernizacja to jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów ograniczających smog. Miedzy innymi dlatego władze RP zmodyfikowały program Czyste powietrze i zwiększyły jego niemal stumiliardowy budżet. Szczegółowe informacje znajdują się stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/