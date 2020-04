Bezpieczna dzierżawa gruntu pod instalację fotowoltaiczną

Wielu właścicieli ziem zdecydowało się wydzierżawić swoje grunty na potrzeby budowy farm fotowoltaicznych. Jak to wygląda i na co zwracać uwagę, aby bezpiecznie zawrzeć tego typu transakcje? Podpowiadają eksperci z Sun Investment Group.

Przed podpisaniem umowy dzierżawy grunt jest dokładnie sprawdzany przez specjalistów firmy. Aby wybudować elektrownię o mocy 1 MW, potrzebny jest obszar o powierzchni ok. 1,6 ha (w przypadku braku przeszkód planistycznych typu cieki, rowy, słupy itp. jest to powierzchnia ok. 1,4 ha). Nie jest istotna odległość od zabudowań oraz form ochrony przyrody. Dokładna weryfikacja terenu zajmuje specjalistom ok. 3 dni robocze. Po tym czasie, jeżeli działka spełnia wszystkie kryteria, można spodziewać się propozycji umowy. Kwota jaką proponujemy zazwyczaj przekracza 8500 złotych za hektar za rok.

Jak podkreślają eksperci z Sun Investment Group, zobowiązują się oni do pokrywania wszelkich obciążeń finansowych związanych z eksploatacją instalacji fotowoltaicznej, zamontowanej na wydzierżawionym gruncie od rolnika. Co ważne, po podpisaniu umowy, właściciel nieruchomości ma stały kontakt z kierownikiem projektu, który czuwa nad prawidłową realizacją inwestycji. Jak dodają eksperci z Sun Investment Group, wszystkie wymagane dokumenty przygotowują specjaliści we własnym zakresie, "nie zrzucają zadań" na właściciela nieruchomości i nie korzystają z pomocy zewnętrznych firm.

O co warto pytać przed podpisaniem umowy?

W pierwszej kolejności właściciel nieruchomości powinien przejrzeć dokładnie umowę, sprawdzić, czy firma dzierżawiąca grunty zobowiązuje się w niej do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych farmy, jak również do posprzątania instalacji po zakończeniu działania elektrowni. Niestety, na rynku działają firmy, które w umowach nie podają żadnych informacji o demontażu instalacji i finalnie cały koszt tego przedsięwzięcia spada na barki dzierżawcy. Nie warto podejmować pochopnej decyzji. Jeżeli nie czujemy się pewnie, lub pewne zapisy umowy są dla nas niejasne, to w pierwszej kolejności skonsultujmy taką umowę z prawnikiem.