Prezydent RP podpisał w lipcu br. ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, która wprowadza szereg przepisów wręcz odblokowujących budowę biogazowni rolniczych. Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z tych ułatwień?

Ustawa wprowadza ułatwienia przy realizacji inwestycji w zakresie rozwoju biogazowni rolniczych. W zależności od lokalizacji inwestycji, jej wielkości, podmiotu uprawnionego czy wykorzystywanych substratów ustawa przewiduje różny poziom uproszczeń. Bardzo istotne jest określenie, jakie podmioty będą uprawnione do inwestowania w biogazownie rolnicze, gdyż katalog adresatów jest precyzyjnie wymieniony w tych przepisach.

Kto będzie mógł skorzystać z ułatwień w inwestowaniu w biogazownie?

Zgodnie z przepisami ustawy do inwestowania w biogazownię rolniczą prawo ma każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzi gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Ponadto z ułatwień w inwestowanie w biogazownie rolnicze może skorzystać także osoba fizyczna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego.

Inwestycja w biogazownie to ogromny, wręcz milionowy koszt. Dlatego ustawodawca dopuszcza też, aby z udogodnień mogła korzystać grupa z ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1145).

W biogazownie może zainwestować także każdy podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów rolno-spożywczych, uprawniony do ich składowania lub konfekcjonowania, a wpisany do centralnego rejestru podmiotów działających na rynku artykułów rolno-spożywczych, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych.

Także producenci wina mogą inwestować w biogazownie, jeżeli zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o wyrobach winiarskich wyrabiają wino lub moszcz z winogron pozyskanych wyłącznie z upraw winorośli wpisanych do ewidencji winnic położonych na terytorium Polski.

W biogazownie rolnicze mogą inwestować podmioty będące spółdzielnią energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, spółdzielnią w rozumieniu art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DzU z 2021 r. poz. 648) albo spółdzielnią rolników w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (DzU poz. 2073).

Jaka działalność jest dopuszczona przy inwestowaniu w biogazownię rolniczą?

Ustawa o ułatwieniach w inwestowaniu w biogazownie rolnicze definiuje i dopuszcza w ograniczonym zakresie wytwarzanie biometanu lub biogazu, jak również energii i ciepła.

Przepisy ustawy mają zastosowania w przypadku, gdy przedmiotem działalności w tej biogazowni jest wytwarzanie:

energii elektrycznej, której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 3,5 MW;

ciepła o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu, nie większej niż 10,5 MW;

biogazu rolniczego o rocznej wydajności produkcji biogazu rolniczego nieprzekraczającej 14 mln m3;

biometanu z roczną wydajnością produkcji biometanu z biogazu rolniczego nieprzekraczającą 8,4 mln m3.

Plan zagospodarowania a lokalizacja biogazowni rolniczej

Ustawa wprowadza bardzo istotne ułatwienia z punktu widzenia inwestora w lokalizacji biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1. Uproszczenia te przyspieszą realizację inwestycji w biogazownie rolniczą w sytuacji, gdy na terenie rolnym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z uchwalonymi zmianami przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przewidujące możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub magazynowaniem umożliwia również szybką lokalizację biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy.

Ne będzie można budować biogazowni rolniczej, gdy ustalenia MPZP zakazują lokalizacji takich biogazowni rolniczych na terenie rolnym. Ponadto powierzchnia gruntów rolnych planowanych do przeznaczenia pod biogazownię rolniczą jest większa niż 1 ha.

Biogazowni rolniczej nie będzie można wybudować na terenie, gdy zmiana przeznaczenia gruntów rolnych wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W ustawie wprost określono, że do gruntów rolnych planowanych do przeznaczenia pod biogazownię rolniczą zalicza się grunty zajęte pod budynki, budowle i urządzenia wchodzące w skład biogazowni rolniczej, a także grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, tworzące zorganizowaną całość gospodarczą, w tym zajęte pod dojazdy, place składowe, postojowe i manewrowe, śmietniki, miejsca magazynowania odpadów i ogrodzenia.

Dodatkowe ułatwienia przy budowie biogazowni rolniczych

Ustawa ułatwiająca inwestowanie w biogazownie rolnicze nowelizuje też Prawo budowlane. Każdy uprawniony podmiot lub rolnik, który wystąpi o pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej, otrzyma decyzję w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tej decyzji. Ponadto, w myśl zaproponowanych zmian, podmiot uprawniony ubiegający się o przyłączenie biogazowni rolniczej do sieci będzie tylko zobowiązany do poinformowania przedsiębiorstwa energetycznego o spełnianiu przez przyłączaną instalację warunków przewidzianych w art. 4 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia dla podmiotu uprawnionego w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie do sieci. Dotyczy to biogazowni rolniczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 2 MW.

Dobór substratu zasilającego biogazownie rolnicze

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy w biogazowni rolniczej powstałej w oparciu o rozwiązania przyjęte w ustawy konieczne jest korzystanie z substratu pochodzącego z gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, na terenie którego zlokalizowana jest instalacja.

Brzmienie przepisu jednoznacznie wskazuje, że wykorzystywany w biogazowni rolniczej substrat nie musi w całości powstawać w tym miejscu. Dopuszczalne jest uzupełnianie wsadu do komory fermentacyjnej substratem pochodzącym z innych miejsc.

Przepisy ustawy stosuje się również do biogazowi rolniczej, w której wykorzystuje się wyłącznie następujące substraty:

produkty rolne oraz produkty uboczne rolnictwa, w tym odchody zwierzęce;

produkty z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego i produktów ubocznych, odpady lub pozostałości z tego przetwórstwa, w tym z przetwórstwa i produkcji żywności, pochodzące z zakładów przemysłowych;

biomasę roślinną zebraną z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne;

odchody zwierzęce pozyskane z działalności innej niż rolnicza.

Zgodnie z ustawą o ułatwieniach w inwestowanie w biogazownie rolnicze przynajmniej część wykorzystywanej w instalacji biomasy musi pochodzić z miejscowego gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, na którym zlokalizowana jest instalacja OZE.

Ile substratu do biogazowni rolniczej? Janusz Kowalski, wiceminister MRiRW

Ustawa nie precyzuje minimalnego udziału substratów pochodzących z gospodarstwa rolnego, na którym jest zlokalizowana biogazownia rolnicza. Jest to zabieg celowy. Związane jest to przede wszystkim z celem ustawy, która ma stanowić ułatwienie w zakresie inwestycji w biogazownie rolnicze, a także upraszczać jej funkcjonowanie. Wskazanie, że będzie to na przykład 10 proc. w niektórych przypadkach może stanowić istotne ograniczenia. Wyobrazić sobie bowiem można sytuację, gdy z powodu niezależnych od rolnika okoliczności nie będzie w stanie wyprodukować substratu pokrywającego 10 proc. zapotrzebowania biogazowni rolniczej. Czy w takim przypadku należałoby zastosować wobec niego sankcje? Przygotowana ustawa nie jest aktem kazuistycznym, lecz ma elastycznie reagować na ewentualne zmiany. Ma być przez to aktem stabilnym i trwałym.