Liczba niemieckich biogazowni w 2021 roku wzrosła do 9770. Zamknięć było mniej niż się obawiano.

Liczba biogazowni w Niemczech wzrosła o 138 do 9770 w 2021 roku. 152 nowe zakłady wobec 14 zamknięciom – a zatem mniej, niż się obawiano. Moc zainstalowana wzrosła o 194 MW do 5 860 MW,

Produkcja energii elektrycznej brutto wynosi około 33,47 TWh. Fachverband Biogas e.V. przedstawił te dane dotyczące branży za 2021 r., a także podał prognozę na 2022 r.

Znaczący wzrost elastycznej wydajności

Podobnie jak w latach ubiegłych, wzrost mocy elastycznej jest oczywisty: 10 MW mocy roboczej, czyli takiej, która faktycznie zapewnia dodatkową energię elektryczną w sieci, równoważy wzrost mocy zainstalowanej o 226 MW, na co pozwala zbudowany elastyczny i dostosowany do potrzeb tryb pracy biogazowni.

Zauważalny jest również silny wzrost zapotrzebowania na ciepło z biogazu, który doprowadził do wzrostu zużycia ciepła zewnętrznego do ponad 15 TWh, co odpowiada potrzebom ok. 1,3 mln gospodarstw domowych.

Bawaria na czele z 56 nowymi biogazowniami

Bawaria odnotowała największą ekspansję z 56 nowymi biogazowniami - i pozostaje liderem z łącznie 2641 biogazowniami, wyprzedzając Dolną Saksonię i Badenia-Wirtembergię. Pod względem mocy zainstalowanej prowadzi Dolna Saksonia z 1451 MW przed Bawarią z 1362 MW.

Rozwój branży biogazowej uzależniony od kształtowania się cen energii

Prognozy rozwoju biogazu na najbliższe lata zależą w dużej mierze od kształtowania się cen energii oraz decyzji politycznych. Obecnie zakłada się, że w tym roku do sieci zostanie podłączonych około 120 nowych biogazowni, a także oczekuje, że niektóre z wyłączonych już elektrowni zostaną reaktywowane.

Po odliczeniu nowych zamknięć rozbudowa w tym roku wyniosłaby nieco ponad 100 elektrowni o łącznej mocy około 65 MW. Oznaczałoby to, że produkcja energii elektrycznej z biogazowni wyniosłaby 33,56 TWh, pobór ciepła wystarczyłby na 1,5 mln gospodarstw domowych, a oszczędności CO2 wzrosłyby do 21,2 mln ton.