W sytuacji obecnych problemów z dostępnością węgla i wysokich cen niemal wszystkich paliw dynamicznie rośnie zainteresowanie biomasą, wykorzystywaną do celów opałowych. Odwiedziliśmy pierwszą w Polsce elektrociepłownię zasilaną biomasą ze słomy, aby dowiedzieć się, jak ten rodzaj paliwa sprawdza się w praktyce.

Elektrociepłownia w Grudziądzu ma 16 lat doświadczenia w stosowaniu biomasy do celów opałowych.

Z zakontraktowanego areału 9 tysięcy hektarów zbierane jest 3-5 t/ha słomy.

Roczne zużycie biomasy wynosi 26-29 tysięcy ton, gromadzone są również zapasy w związku z budową nowej kotłowni na luźną słomę.

W niedalekiej przyszłości rolnicy dostarczający słomę będą mogli wykorzystywać w celach nawozowych popiół, zawierający wapń i potas.

Spalanie biomasy to temat niewątpliwie wzbudzający kontrowersje. Zwolennicy od lat przekonują, że to łatwo dostępne i stosunkowo tanie paliwo o dobrej wartości opałowej, którego pozyskiwanie nie generuje zagrożenia dla środowiska. Przeciwnicy natomiast twierdzą, że stosowanie biomasy do celów opałowych przyczynia się do wyjałowienia gleby. Rafał Bal, prezes zarządu OPEC-BIO z Grudziądza, przekonuje natomiast, że biomasa jest przyszłościowym odnawialnym źródłem energii, a także pewnym zyskiem dla lokalnych rolników, od których spółka odkupuje duże ilości słomy czy siana.

Ciepłownictwo w Grudziądzu

Miejska sieć ciepłownicza w Grudziądzu została uruchomiona pod koniec 1973 roku, kiedy to ciepłownia przy Drodze Łąkowej rozpoczęła ogrzewanie okolicznych osiedli. Wcześniej pod miejscowy Zakład Energetyki Cieplnej podlegało kilkadziesiąt mniejszych kotłowni, rozrzuconych po całym mieście. Rok 1983 dał początek znanej dziś nazwie OPEC, kiedy to z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wydzielone zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu. Obecnie funkcjonuje Grupa OPEC, której częścią jest spółka OPEC-BIO, odpowiedzialna za paliwa odnawialne.

- Lata 2005-2006 to był czas, kiedy zaczęliśmy raczkować, jeśli chodzi o biomasę. Temat biomasy zaczął się wraz z obwarowaniami odnośnie emisji dwutlenku węgla, wprowadzonymi przez Unię Europejską. Pracowałem wówczas na Uniwersytecie Warmńsko–Mazurskim, na Katedrze Elektrotechniki i Energetyki, gdzie kończyłem doktorat związany z pozyskiwaniem biomasy i planowaniem energetycznym na szczeblu wybranej gminy. W tym samy czasie elektrociepłownia w Grudziądzu intensywnie poszukiwała zamiennika dla węgla. Na próbę podaliśmy do kotłów miałowych pellet z biomasy zakupiony od zewnętrznego dostawcy. Okazało się, że to właściwy kierunek i zapadła decyzja o rozwoju w tym kierunku. W swoich działaniach posiłkujemy się przede wszystkim doświadczeniem duńskim, gdzie elektrociepłownie opalane biomasą są od lat czymś normalnym – mówi prezes OPEC-BIO.

Współpraca z rolnikami

- To nie jest tak, że wywozimy rolnikom całą próchnicę, bo żaden kombajn nie kosi przy samej ziemi i są też inne resztki pożniwne, jak choćby plewy. Dobre zagospodarowanie słomy to też koszt, jeśli rolnik chce ją rozdrobnić i wspomóc rozkład, a sprzedaż to czysty zysk. Są rolnicy, którzy od 16 lat sprzedają nam słomę i twierdzą, że nie zauważyli spadku plonów. To jest na pewno efekt odpowiedniego prowadzenia upraw, a sprzedana słoma to ważna pozycja w budżecie ich gospodarstw. Zawieramy roczne umowy kontraktacyjne, nikt nie podejmuje ryzyka wiązania się umową na dłuższy czas – mówi Rafał Bal.

Wyjaśnia, że w 2006 roku firma praktycznie budowała od podstaw lokalny rynek biomasy. Wspomina, że niektórzy rolnicy, nie będąc świadomi wartości produktu ubocznego, jakim jest słoma, byli skłonni oddawać ją za darmo i byli zaskoczeni, że ktoś chce za nią płacić. W pierwszym sezonie budowania rynku, czyli roku 2006, obowiązywała cena na poziomie 30 zł/t. W obecnej sytuacji geopolitycznej i w związku z tym, co się dzieje wokół paliw kopalnych, trwają ustalania strategii na nowe kampanie zbioru biomasy.

Lokalna współpraca

- Biomasa to paliwo przede wszystkim lokalne, które można pozyskać bardzo blisko. Te pieniądze, które wywieźlibyśmy na Śląsk albo na drugi koniec świata, kupując węgiel, zostają u lokalnych rolników i to też jest ważne, żeby się wzajemnie wspierać, budując lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Kiedyś mieliśmy trzy różne plany współpracy z rolnikami i praktyka pokazała, że wszystkie one działają dziś równolegle, bo różni rolnicy chcą współpracować na różnych warunkach. Pierwszy plan zakłada, że rolnik sam przywozi nam słomę. Drugi wariant, że rolnik prasuje słomę swoją prasą, a po naszej stronie jest transport i trzeci, w którym rolnik zostawia słomę na pokosie, my prasujemy ją własnymi prasami i wywozimy, a rolnik czeka już tylko na zapłatę – mówi prezes OPEC-BIO.

Dodaje również, że w żadnym wypadku nie zamyka się na współpracę z rolnikami i jeśli tylko są gotowi dostarczać surowiec odpowiedniej jakości, jest gotowy do rozmów również z mniejszymi gospodarstwami. Oprócz słomy i siana do produkcji pelletu wykorzystywane są również pozostałości po produkcji traw nasiennych.

Odnawialne źródło energii

- Spośród elektrociepłowni jesteśmy pionierami w Polsce, jeśli chodzi o spalanie biomasy. To jest przede wszystkim paliwo odnawialne, powstające co roku w gospodarstwach uprawiających zboża oraz rzepak i trawy nasienne. Jednocześnie biomasa to nie jest łatwe paliwo. To nie jest węgiel czy gaz. Biomasa nie ma typowego rynku, gdzie można śledzić ceny i wybierać dostawców, a do tego spala się inaczej niż konwencjonalne paliwa. Wartość opałowa naszej biomasy to średnio 14-15 kJ/kg. Życzylibyśmy sobie, żeby rząd zadbał o lokalną energetykę i odnawialne źródła energii inne niż fotowoltaika i wiatraki – mówi Rafał Bal.

Podkreśla również, że wbrew pozorom trudno jest pozyskać słomę o jak najlepszych parametrach, tym bardziej na tak dużą skalę. Najlepiej, żeby słoma była sucha, do 20 proc. wilgotności, ale w mokrych sezonach nie można wybrzydzać. Wyzwaniem jest też bardzo mało czasu na zbiór, gdyż rolnicy zazwyczaj chcą jak najwcześniej przygotować pola pod kolejne zasiewy, dlatego też firma zainwestowała w imponujący park maszynowy, pozwalający na bardzo wydajny zbiór biomasy.

Plany na przyszłość