Biomasa ma świetne perspektywy. Czeka ją duży wzrost

Do 2030 roku biomasa będzie źródłem 60 proc. światowej energii - wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, fot. Shutterstock

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że około trzy czwarte zużycia energii odnawialnej na świecie to bioenergia, z czego ponad połowa to tradycyjne wykorzystanie biomasy. Ostatni raport wskazuje, że do 2030 roku biomasa będzie źródłem 60 proc. światowej energii.

Biomasa ma znaczny potencjał zwiększania dostaw energii w gęsto zaludnionych krajach o rosnącym popycie, jak Brazylia, Indie i Chiny.

W Polsce biomasa jest drugim najczęściej wykorzystywanym (po energii wiatrowej) odnawialnym źródłem energii.

Raport „Renewables 2022. Global Status Report” ocenia, że coraz więcej energii będzie pochodziło z biomasy. Do 2030 roku będzie ona źródłem 60 proc. światowej energii. Wykorzystanie bioenergii dzieli się na dwie główne kategorie: „tradycyjne” i „nowoczesne”. Tradycyjne wykorzystanie odnosi się do spalania biomasy w takich formach, jak drewno, odpady zwierzęce i tradycyjny węgiel drzewny. Nowoczesne technologie bioenergetyczne obejmują m.in. biopaliwa płynne produkowane z wytłoków i innych roślin, biorafinerie, biogaz wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów, systemy ogrzewania pelletem drzewnym. Biomasa ma znaczny potencjał zwiększania dostaw energii w gęsto zaludnionych krajach o rosnącym popycie, jak Brazylia, Indie i Chiny. Może być bezpośrednio spalana w celu ogrzewania lub wytwarzania energii, albo może być przetwarzana na substytuty ropy i gazu - podaje Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency). Cały artykuł znajdziesz na www.wnp.pl.

