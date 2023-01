Mimo niższej kaloryczności ceny za 1 tonę brykietu ze słomy dorównują cenom zakupu węgla. Brykiet drzewny jest nawet o ponad 400 zł droższy za 1 tonę w porównaniu do zakupu rządowego węgla opałowego, którego ceny sięgają ok. 2000 zł za tonę. W koszt zakupu brykietu zazwyczaj wliczony jest "darmowy" transport, który może windować cenę tego produktu.

Brykiet wyprodukowany ze słomy lub siana możemy z powodzeniem zaliczyć do jednej z najtańszych i najłatwiej pozyskiwanych form opału w gospodarstwie rolnym. Możemy nim bez problemu zastąpić drewno. Zresztą sam brykiet drzewny można także produkować z drewna, a dokładniej z trocin..

Kaloryczność wytworzonego brykietu ze słomy wynosi 14,3-17,5 MJ/kg i jest to ekwiwalent ok. 1,3-1,5 tony węgla. Wartość kaloryczna węgla kamiennego z niskiej półki cenowej wynosi zazwyczaj ok. 22-24 MJ/kg.

W praktyce, aby zastąpić 1 t węgla kamiennego potrzeba wyprodukować od 1,25 t do 1,5 t słomianego brykietu więc wszystko zależy z jakiego surowca jest wykonany brykiet. W porównaniu do brykietów węglowych ma on stałą temperaturę spalania i zapłonu.

Brykiety wyprodukowane ze słomy są czystszym i ekologicznym źródłem energii. W trakcie spalania wytwarzają niewiele dymu, sadzy i osadu z węgla.

Na mniej kalorycznym paliwie jakim jest brykiet ze słomy kocioł zasypowy (przeznaczony np. na węgiel) generuje w czasie spalania niższą moc, która przekłada się na niższe temperatury ogrzewania.

W czasie mroźnych dni może się okazać, że kaloryczność brykietu jest po prostu niewystarczająca. Skutkuje to koniecznością ciągłego dorzucania słabszego paliwa do kotła. W gospodarstwie rolnym, oznacza to szybsze zużycie wyprodukowanego i zmagazynowanego brykietu.

Ile kosztuje brykiet ze słomy, torfu i drewna?

Czy brykiet jest tańszy od węgla w 2023 r.? Przyjmując, że za tonę węgla zapłacimy ok. 1900-2000 zł z transportem z gminy to cena za 1 tonę brykietu ze słomy z wliczonym kosztem transportu jest zbliżona lub nawet tylko trochę niższa. A przecież te produkty opałowe różnią się kalorycznością co powiedzmy szczerze najbardziej interesuje użytkowników pieców i kotłów węglowych i tych zasilanych biomasą.

Jeszcze w 2019 r., cena brutto za tonę brykietu słomianego nie przekraczała 450 zł. W 2023 r., na różnych platformach sprzedażowych możemy zakupić brykiet średnio w granicach 720-1200 zł/t (brutto). Im niższa cena brykietu za tonę tym bardziej musimy się liczyć z tym, że doliczone zostaną koszty transportu przy zakupie.

Jednak bardzo trudno zweryfikować kaloryczność i wilgotność oferowanych tam produktów.

Za brykiety „eko” ze słomy zapłacimy już ok. 1900 zł brutto za tonę, ale wtedy producenci gwarantują kaloryczność na poziomie 18 MJ/kg i co istotne niską wilgotność na poziomie ok. 4,5% i śladową zawartość chloru. Ponadto w koszt takiego takiego produktu jest najczęściej (nie zawsze trzeba to sprawdzić) koszt transportu.

Na rynku jest też dostępny brykiet z drewna (trocin różnych gatunków: dębowy, bukowy itd.), ale jego cena brutto sięga ponad 2400-2500 zł za tonę. W tym wliczone są koszty dostawy, które mogą być momentami zawyżone.

Normalnie brykiet drzewny (w zalewności od gatunku drewna) zakupimy za ok. 1700 zł za tonę bez wliczonego kosztu transportu. Jednak pamiętajmy że na rynku i są oferty brykietu drzewnego typu premium (np. z dębu) w cenie 2400 zł za tonę i będziemy musieli uiścić opłatę za transport.

Jeżeli chodzi o brykiet torfowy to na rynku jest więcej zróżnicowanych i profesjonalnych produktów. Kaloryczność wynosi brykietu torfowego to też ok. 18 MJ/kg czyli jest to ok. 80% wartości opałowej węgla dobrej jakości). Ceny brykietu torfowego oscylują w granicy 960-2500 zł za tonę. I tutaj też obowiązuje podobna zasada przy zakupie im niższa cena tym większa szansa że będziemy musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami transportu.

Co ciekawe w ofercie znajdziemy też brykiet torfowy w cenie ok. 1500-1600 zł za ok. tonę wraz z dostawą. W takiej sytuacji musimy zwróci uwagę na kaloryczność takiego brykietu ponieważ może ona być niższa i wynosić ok. 14 MJ/kg.