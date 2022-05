Ceny węgla i ekogroszku w ostatnim czasie poszybowały w górę. Jednym z głównych powodów jest embargo nałożone na surowiec pochodzący z Rosji, które obowiązuje w Polsce od kilku tygodni. Jednak tendencja wzrostowa utrzymuje się od kilku lat i na pewno się nie zmieni. Czym ogrzewać dom w przyszłym sezonie grzewczym?

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2019 r. wyniosła 885,40 zł., a w 2021 r., ceny tony węgla wahały się od 900 zł do nawet 1900 zł. Ciągle obserwujemy wzrost!

Przeciętna średnia cena węgla za 1 tonę. Źródło: GUS, Vosti

Jeszcze pierwszym kwartale br. czyli od stycznia do kwietnia, ceny węgla podskoczyły o ok. 25-30%. Jak wynika z analizy Polskiego Alarmu Smogowego średnie ceny węgla wzrosły o nawet 100% od stycznia 2021 r..

Polski Alarm Smogowy przeprowadził kontrolę cen węgla oraz produktów jego pochodnych takich jak orzech czy ekogroszek o najwyższej kaloryczności.

W ostatnim tygodniu marca br. średnia cena węgla typu orzech kl. 1 wyniosła ok. 1770 zł, natomiast średnia cena ekogroszku sięgnęła 1980 zł i nadal rosła.

Maksymalne ceny węgla sięgnęły nawet 2500 zł za tonę, ale z cenami ekogroszku jest jeszcze gorzej.

W styczniu 2021 r. tonę ekogroszku można było kupić w całej Polsce za ok. 800 zł. Rok później – za ok. 1400. Teraz trudno znaleźć miejsce, gdzie ekogroszek kosztuje poniżej 2000 zł, a zdarza się, że za tonę trzeba już zapłacić ponad 3000 zł. I na tym nie koniec, mówią sprzedawcy.

Czym i za ile ogrzewać dom?

Wiele osób zastanawia się czym ogrzewać dom, istotne są nie tylko koszty zakupu urządzenia, ale również jego dalsza eksploatacja.

Na rynku jest wiele dostępnych opcji: kotły olejowe, na węgiel, ekogroszek, pellet, drewno, ogrzewanie elektryczne czy gazowe. Jednak w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem są odnawialne źródła energii. Duet idealny to fotowoltaika z pompą ciepła.

– Nasi Klienci doskonale to wiedzą i mogą spać spokojnie. – mówi Adam Krajewski z Vosti – firmy oferującej pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

Aktualnie w kraju dostępnych jest kilka programów dofinansowań np. Czyste Powietrze, Moje Ciepło, czy Mój Prąd. Inwestycję można również uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym. To wszystko pozwala obniżyć początkowy koszt zakupu urządzenia i cieszyć się komfortem użytkowania przez kolejne lata.

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!

Dlaczego warto umówić się na profesjonalny audyt energetyczny?

Jak oszacować zapotrzebowania budynku na moc i ciepło do ogrzewania? Być może kojarzysz termin OZC (Obliczenie Zapotrzebowania Cieplnego budynku) to metoda obliczania ilości ciepła potrzebnej do ogrzewania budynku, a tym samym niezbędnej mocy grzewczej, ustalania klasy energetycznej budynku .

Najlepiej umówić się na spotkanie z profesjonalistą podczas, którego zostanie przeprowadzony taki audyt energetyczny! Po spotkaniu z ekspertem otrzymasz informacje: