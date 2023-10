Co się zmieni w fotowoltaice, wiatrakach i biogazowniach po wyborach?

Odblokowanie inwestycji w lądowe wiatraki oraz odejście od węgla już od 2040 r. Co jeszcze proponują zwycięskie partie ? Foto. Shuttertstock

Skończyły się wybory, a przed nami utworzenie nowego rządu. W związku z tym pojawiają się pytania co stanie się z rozwojem fotowoltaiki, energetyki wiatrowej oraz biogazowni oraz realizacji Fit for 55 przez kolejne 4 lata. Oto co zaproponowały partie opozycyjne dla prosumentów, gdy stworzą przyszły rząd.

KO złoży projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie (zmniejszenie odległości do 500 m) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu.

KO wdroży szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO 2 o 75% do 2030 r. Jak dużo będzie nas to kosztować?

o 75% do 2030 r. Jak dużo będzie nas to kosztować? KO nie zamrozi cen prądu ale zamrozi ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.

Trzecia Droga obiecuje Neutralność klimatyczną do 2050 roku - "Przeprowadzimy zieloną transformację do połowy wieku, ale już 10 lat wcześniej odejdziemy od węgla".

Polska 2050 Szymona Hołowni chce sięgnąć też po środki z KPO i aż 10 mld zł ma trafić do polskich rodzin. Te środki zostaną przeznaczone na wymianę kopciuchów i pomoc w opłaceniu rachunków za prąd najbardziej potrzebującym. Nowy rząd postawnie dzięki współpracy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy, które wspólnie uzyskały więcej mandatów niż PiS. Co zmieni się w programach dotyczących rozwoju OZE. Czy inwestycje w farmy wiatrowe zostanie odblokowana. Sprawdź co proponują zwycięskie partie. Czytaj więcej Co się zmieni w świadczeniach socjalnych po wyborach? OZE w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej Koalicja Obywatelska przygotowała 100 postulatów, w których miejsce znalazło się także dla prosumentów, rozwoju OZE. Poniżej prezentujemy najważniejsze postulaty KO co do rozwoju OZE: przywrócą korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę;

umożliwią stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd;

złożą projekt ustawy odblokowującej możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie ( zmniejszenie odległości do 500 m ) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności otrzymają 5% przychodów ze sprzedaży energii;

) z jasnymi i szybkimi regułami wydawania decyzji o budowie i przyłączeniu. Lokalne społeczności otrzymają 5% przychodów ze sprzedaży energii; „ zamrożą” ceny gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.;

i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 r.; przedstawią szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO 2 o 75% do 2030 roku ;

; przyspieszą rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania. Brak mrożenia cen prądu, odblokowanie wiatraków i ogromne koszty transformacji energetycznej przez KO Pisaliśmy już o tym że zmiany niekorzystnych zasad w rozliczaniu prądu z OZE nie oznaczają likwidacji systemu net-billing. Czytaj więcej Czy opozycja spełni postulaty i odblokuje rozwój przydomowej fotowoltaiki? Jednak jest jeden bardzo ważny postulat KO, a związany z odblokowaniem inwestycji w energetykę wiatrową która teraz jest ograniczona zasadą 700 m. KO proponuje zmniejszenie tej odległości do 500 m. Oznacza to że lądowe farmy wiatrowe będą mogły powstawać w minimalnej odległości 500 m od zabudowań mieszkalnych. Niestety ceny prądu od 2024 r. mają wzrosnąć nawet o 70% m.in. dla gospodarstw domowych po wygaśnięciu ustawy zamrażającej ceny prądu oraz wprowadzającej maksymalne ceny prądu. KO nie proponuje żadnych konkretnych rozwiązań dotyczących ograniczania cen energii elektrycznej a jedynie wprowadzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych, dzięki które będą produkować tani prąd. Mamy za to jasną deklaracje mrożenia cen gazu po 2024 r. co wpłynie na obniżenie cen ciepła systemowego. Jednym z najpoważniejszych postulatów i wyzwań jakie postawiła KO dotyczy transformacji energetycznej. Bardzo ambitne i bardzo kosztowne będzie ograniczenie emisji CO 2 o 75% do 2030 roku. Zastanawiamy się jak KO chce ją przeprowadzić, gdyż brakuje tu większych konkretów. Najprawdopodobniej będzie chciała wykorzystać dotacje UE w tym celu. Ciekawym postulatem KO, którego nie znajdziemy w energetyce a w dziale Rolnictwo: KO postuluje że obniży koszty prowadzenia gospodarstw: zapewniając wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Trzecia Droga chce wykorzystać środki unijne na wymianę pieców i obniżkę cen prądu Jak czytamy w postulatach Polska 2050 chce uprościć i przywrócić do łask OZE: Zniesiemy haracz, jaki dziś państwo pobiera od prosumentów od nadwyżek wyprodukowanej zielonej energii. Pozwolimy Polakom zarabiać na energii z ich dachów i balkonów.

Zamiast zmuszać Polaków do zmian, zreformujemy prawo i stworzymy system zachęt dla prosumentów, dzięki którym zielona zmiana po prostu będzie się opłacać.

Trzecia Droga obiecuje Neutralność klimatyczną do 2050 roku -

"Przeprowadzimy zieloną transformację do połowy wieku, ale już 10 lat wcześniej odejdziemy od węgla". Czyli w 2040 r. zakładają odejście od energetyki węglowej jak tego dokonają? Skąd wezmą środki? Całość wpływów z unijnego systemu certyfikatów ETS chcą przeznaczyć na inwestycję w zieloną zmianę, zaczynając od modernizacji sieci przesyłowych. Polska 2050 Szymona Hołowni chce sięgnąć też po środki z KPO i aż 10 mld zł ma trafić do polskich rodzin. Te środki zostaną przeznaczone na wymianę kopciuchów i pomoc w opłaceniu rachunków za prąd najbardziej potrzebującym. Czytaj więcej Czy po wyborach politycy zlikwidują net-billing dla fotowoltaiki?

