Co wiadomo na temat nowych zasad dofinansowania z Mój Prąd 3.0?

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadany przez NFOŚiGW na 1 lipca 2021 r. termin 3 naboru programu Mój Prąd zostanie utrzymany lub tylko nieznacznie się opóźni. Co się zmieni, a co pozostanie w Mój Prąd 3.0? Otóż, NFOŚiGW wciąż nie ujawniło kwoty dofinansowania oraz zakresu dotowanych inwestycji.

Już w najbliższych dniach dowiemy się, na jakich dokładnie zasadach będą udzielane dotacje w ramach 3 naboru programu Mój Prąd 3.0.

Do tej pory udało się ustalić że w programie Mój Prąd 3.0:

wnioski można będzie składać na zrealizowane i podłączone do sieci energetycznej instalacje fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW

z programu będzie można finansować rozwiązania zwiększające autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej (nie wiadomo jaki będzie zakres dofinansowania, oraz jakie urządzenia będą dofinansowane)

środki będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu, z dotacji będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które zakupili instalację po 31.01.2020 r,

maksymalna kwota dotacji nadal nie jest znana,

dotacja będzie zwolniona z podatku PIT,

koszty inwestycji, które nie zostaną pokryte wsparciem z programu Mój Prąd 3.0 będzie można odliczyć od podatku np. z ulgi termomodernizacyjnej.

Co (nie)ulegnie zmianie w programie Mój Prąd 3.0?

Jak pamiętamy z szumnych zapowiedzi rządowych w 3 edycji programu Mój Prąd miała zajść istotna zmiana, polegająca na rozszerzenie dotacji o kolejne urządzenia OZE współpracujące z instalacją fotowoltaiczną:

przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, które mogą stać się bodźcem do rozwoju elektromobilności w Polsce,

systemy do inteligentnego zarządzania energią w domu, dzięki którym możliwe będzie zoptymalizowanie konsumpcji energii,

rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu,

przydomowe magazyny energii.

Jak poinformował portal Globenergia powyższe dotowanie inwestycji w nowe urządzenia OZE ma być przesunięte do kolejnej edycji Mój Prąd 4.0, która ma się zbiec ze zniesieniem systemu opustów w proponowanej nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne.

Zgodnie z tym co ogłosił rzecznik NFOŚiGW przedmiotem dotacji 3. edycji Mojego Prądu mają pozostać instalacje fotowoltaiczne. Fundusz pracuje już równolegle nad 4 edycją programu Mój Prąd, która będzie bardziej dopasowana do ogłoszonego przez resort klimatu zamiaru odejścia od systemu rozliczania wyprodukowanej przez prosumentów energii elektrycznej w formie opustów.

Nadal nie wiadomo jednak jakie kwoty będą kwoty dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd i czy na wielkość tej kwoty nie wpłynie dodatkowy zakup przez inwestora np. magazynu energii. Innymi słowy przedmiotem dotacji nadal byłyby instalacje fotowoltaiczne, ale kwota dotacji byłaby uzależniona od zwiększenia zakresu inwestycji prosumenckiej np. w magazyn energii.

Będziemy Was informować na bieżącą o wszelkich zmianach w programie Mój Prąd 3.0.