Czy zaproponowane zmiany w ustawie o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych realnie uwolnią potencjał lądowej energetyki wiatrowej i wprowadzą rewolucję w inwestycjach w turbiny wiatrowe, ale też i sektorze budowlanym na terenach wiejskich? Jest to bardzo istotne pytanie, gdyż mogą one nie tylko zmniejszyć koszty inwestycyjne, lecz także wpłynąć na ceny dzierżawy gruntów pod wiatraki.

Konieczność pozyskiwania czystej, taniej i co ważniejsze – odnawialnej energii z roku na rok jest coraz większa. Nieubłagalnie wyczerpują się zasoby kopalnych źródeł energii, a kryzys energetyczny wywołany przez rosyjską politykę jeszcze bardziej winduje ceny gazu i ropy naftowej. Jak podaje Polskie Stowarzyszanie Energetyki Wiatrowej (PSEW), światowe rezerwy pokładów węgla, przy założeniu obecnego wydobycia, wystarczą na ok. 130 lat. A przecież mamy na wyciągnięcie ręki praktycznie nieograniczony zapas energii ze słońca czy wiatru. Energia z wiatru nie jest zależna od dostępności paliw kopalnych – jest surowcem bezpłatnym i niewyczerpanym. Koszt energii elektrycznej z turbin wiatrowych, w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii, będzie się zmniejszał. Dlaczego więc rozwój lądowych elektrowni wiatrowych jest w mniejszym lub większym stopniu blokowany?

Trzeba uwolnić energię z wiatru

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, a dokładnie art. 4 ust. 1, precyzuje, że przy obliczaniu obowiązkowej odległości instalacji wiatrowej o mocy powyżej 49,9 kW od innych zabudowań o charakterze mieszkalnym decyduje restrykcyjna zasada 10H. Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych musi być nie mniejsza niż 10-krotność wysokości siłowni wiatrowej. Wysokość takiej siłowni wiatrowej często dochodzi do 200 m, więc najbliżej zlokalizowany obiekt mieszkaniowy lub kompleks leśny musi być oddalony o ok. 2 km (10x200 m) w linii prostej. Mimo że 5 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, to utkwił on w komisjach, gdzie trwają nad nim cały czas prace.

– Aktualnie jego status (stan na koniec września br. – przyp. red.) jest zagadką, pojawiają się pogłoski o politycznej decyzji o wstrzymaniu prac nad tym projektem. Czyli zmiana prawa na razie nie jest procedowana – sytuacja zostaje „po staremu” – podkreśla Roman Karbowy, Senior Business Development Manager Scatec Polska.

Jednak należy z optymizmem patrzeć w przyszłość, gdyż zniesienie zasady 10H i odblokowanie inwestycji w lądowe elektrownie wiatrowe jest koniecznością, jeżeli chcemy szybciej uniezależnić się od rosyjskiego gazu i sprostać wymaganiom polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Czy nowelizacja ustawy „odległościowej” wprowadzi rewolucję w inwestowaniu w turbiny wiatrowe na terenach wiejskich?

Co zmieni nowelizacja ustawy „wiatrakowej”?

Wbrew pozorom nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie likwiduje zasady 10H, ale mocno ją modyfikuje.

– Najprościej opisując te zmiany, zasada 10H zostaje, ale może być zmodyfikowana poprzez uchwalenie odpowiednich zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przez gminę – podkreśla Roman Karbowy, ekspert Scatec Polska.

Po pierwsze, zmiany w ustawie pozwalają lokalnym społecznościom zdecydować o możliwości lokalizowania nowych inwestycji dotyczących lądowych elektrowni wiatrowych.

– Dotyczy to także odblokowania możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni – zauważa ekspert Scatec Polska. – Utrzymana zostanie podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą obiekt taki może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – dodaje Roman Karbowy.

Jednak obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby inwestycji będzie zawężony do terenu prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej (oddziaływanie hałasu), a nie jak dotąd obszaru wyznaczonego zgodnie z zasadą 10H, tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej, podkreśla Roman Karbowy.

– Zgodnie z nowymi przepisami MPZP będzie mógł określać inną – niż wyznaczona przez regułę 10H – odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, jednak z zachowaniem bezwzględnej odległości minimalnej wynoszącej 500 metrów – zauważa ekspert Scatec Polska. – Podstawą do określania odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), wykonywanej w ramach MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców.

Co ważniejsze, nowelizacja ustawy „odległościowej” wprowadzi możliwość budowania obiektów mieszkalnych w sąsiedztwie dużych instalacji wiatrowych, których moc przekracza 50 kW. Jest to bardzo istotna zmiana, gdyż zasada 10H blokowała nie tylko inwestycje w turbiny wiatrowe, lecz także budowlane, które miałyby być umiejscowione w pobliżu wiatraków.

– Identyczna minimalna bezwzględna odległość bezpieczeństwa (500 m – przyp. red.) będzie dotyczyć lokalizowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej. Co ważne, władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową – podkreśla Roman Karbowy.

Na pewno nadal zostanie utrzymany zakaz budowy elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.

– Natomiast obowiązek zachowania odległości pozostawiono w przypadku parków narodowych (10H) i rezerwatów przyrody (500 metrów) – dodaje Roman Karbowy.

Ekspert Scatec Polska podkreśla, że po znowelizowaniu przepisów ustawy odległościowej w mocy pozostaną postanowienia MPZP oraz decyzje i pozwolenia dotyczące elektrowni wiatrowych, które zostały wydane przed wejściem w życie proponowanych przepisów.

– Na ich podstawie możliwa będzie realizacja poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, pod warunkiem jednak, że spełniają one wymagania minimalnych odległości od zabudowań mieszkalnych – komentuje Roman Karbowy.

Zmiany w ustawie pozytywne, z korzyścią dla wszystkich

Tak więc zmiany zaproponowane w projekcie są pozytywne. Jednocześnie nie wpłyną negatywnie na tereny zamieszkałe przez ludzi poprzez obowiązek dokładnych badań – strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

– Co więcej, uchwalanie MPZP odbywa się z udziałem lokalnej społeczności – i to do niej należy ostatnie słowo. Bez zgody społeczności lokalnej, reprezentowanej również przez radnych, nie będzie można zrealizować inwestycji w nowe farmy wiatrowe. Jednocześnie jest to odpowiedź na zgłaszane przez wiele gmin chęci do lokalizowania takich inwestycji na swoim terenie. Farmy wiatrowe powstaną wyłącznie tam, gdzie spotkają się z akceptacją społeczną – podsumowuje Roman Karbowy.

Zdaniem eksperta

Roman Karbowy, Senior Business Development Manager Scatec Polska

Czy nowelizacja ustawy wiatrowej obniży ceny dzierżawy gruntów pod wiatraki?

Zmiana ustawy w ogóle umożliwia – co w poprzednim jej brzmieniu było niemal niemożliwe – lokalizowanie farm wiatrowych na terenach wiejskich (głównie rolnych). Jednak nie przyniesie to spadku cen za dzierżawę gruntów pod instalacje wiatrowe. Wręcz odwrotnie – może je podnieść przez zwiększoną konkurencję podmiotów chętnych do wydzierżawienia ziemi. Tutaj zawsze uczulam właścicieli gruntów – proszę dokładnie sprawdzać, z kim jest podpisywana umowa, jakie są jej zapisy. Warto zapytać, czy ten podmiot, z którym podpisujemy umowę, będzie inwestorem ostatecznym czy to firma deweloperska.

I tak na marginesie, wprowadzenie zmiany zasady 10H jest bardzo wyczekiwane przez każdego, kto chciałby, by w Polsce była generowana większa ilość tańszej, bezemisyjnej energii. W sytuacji, gdy ceny energii „wystrzeliwują w kosmos”, dalsze wstrzymywanie prac można odbierać jako działanie na szkodę państwa, ponieważ dotyka zarówno polski przemysł, jak i odbiorców indywidualnych. Przy obecnych zapisach nie ma możliwości realizacji inwestycji w farmy wiatrowe, które mogłyby być uciążliwe dla danej lokalnej społeczności. „A każda wygenerowana z OZE w Polsce MWh to mniej kasy na wojnę Putina” (autorem powiedzenia jest Wojciech Jakóbik z BiznesAlert.pl). Dodatkowo im więcej energii wygenerowanej przez farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, tym więcej oszczędzamy węgla.