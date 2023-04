Wraz z wejściem 28 kwietnia br. znowelizowanych przepisów o ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, dochodzą nowe obowiązki wykonywania regularnych przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacji. Liczy się nie tylko moc, ale i rodzaj instalacji grzewczej. Wyjaśniamy czy obejmują one również właścicieli budynków inwentarskich.

Od 28 kwietnia br. każde przekroczenie mocy instalacji grzewczej pow. 20 kW i systemu chłodniczego pow. 12 kW oznacza wykonywanie obowiązkowych, okresowych przeglądów. Mowa tu o kotłach, kotłach opalanych paliwem ciekłym lub stałym oraz gazem, a nie o pompach ciepła.

Jak wskazali eksperci MKiŚ jeżeli budynek (także niemieszkalny np. inwentarski) jest wyposażony w instalację grzewczą o mocy poniżej 20 kW lub/i w system chłodniczy o mocy poniżej 12 kW to zgodnie ze znowelizowaną ustawą o charakterystyce budynków energetycznych nie będą one podlegały kontroli oraz okresowym przeglądom w tym obiekcie budowlanym.

Nowelizacja przepisów UCHEB nie wskazuje, aby od 28 kwietnia br. instalacje grzewcze takie np. pompy ciepła poniżej mocy 70 kW miały być poddawane obowiązkowym przeglądom i kontrolom okresowym.

Tymczasowe obiekty budowlane zgodnie z znowelizowaną ustawa UCHEB nie powinny być objęte kontrolami i przeglądami nawet jeżeli są wyposażone w instalacje grzewcze pow. 20 kW i chłodnicze powyżej 12 kW.

Nowe przepisy nowelizujące ustawę o charakterystyce energetycznej budynków wprowadzają obowiązkowe, okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji obejmują sprawdzenie ich stanu technicznego, ocenę sprawności tych systemów, doboru wielkości źródła ciepła lub chłodzenia do wymogów grzewczych lub chłodzenia budynków.

Oczywiście to na właścicielach obiektów budowlanych lub ich zarządcach spocznie obowiązek zlecania i opłacania takich przeglądów okresowych. Jakie więc dokładnie budynki rolnicze obejmuje UCHEB, która wejdzie w życie od 28 kwietnia br.?

Jakie budynki rolnicze są objęte obowiązkowymi przeglądami ogrzewania i klimatyzacji od 28 kwietnia br.?

Jak precyzuje art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z tą definicją,, znowelizowana ustawa o charakterystyce energetyczne budynków (UCHEB) dotyczy właśnie wszystkich budynków zdefiniowanych zgodnie z art. 3. pkt. 2 Prawo budowlane, także tych niemieszkalnych a związanych z gruntem.

W praktyce oznacza to, że większość budowlanych obiektów inwentarskich służących do chłodzenia płodów rolnych, jak i do hodowli zwierzęcej, z wpisują się w definicję budynków, zawartą w ustawie Prawo budowlane. Wykorzystują one też zaawansowane systemy ogrzewania i chłodzenia.

Pamiętajmy jednak, że rolnicy inwestują także w tymczasowe obiekty budowlane, a które już nie są trwale związane z gruntem i tym samym nie możemy ich nazwać budynkami.. Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy o Prawie budowlanym, budynek tymczasowy to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki.

Wiele takich budynków tymczasowych służy nie tylko jako "garaż" dla maszyn rolniczych, ale i do magazynowani płodów rolnych oraz do ich schłodzenia. Budynki tymczasowe są nieraz celowo docieplane aby utrzymywać stałą temperaturę we wnętrzu i mogą być wyposażone w instalacje grzewcze lub chłodzące.

A zgodnie z art. 2 pkt 1 UCHEB ilekroć mowa jest o budynkach to jest brana pod uwagę przytaczana definicja z ustawy Prawo budowlane zawarta w art. 2 pkt , a ta nie odnosi się w tym wypadku do budynków tymczasowych.

Oznacza to, że budynki tymczasowe nie będą objęte kontrolo systemów grzewczych i chłodniczych.

Rodzaj i moc instalacji grzewczej i chłodniczej ma znaczenie na częstotliwość kontroli

Każde przekroczenie mocy instalacji grzewczej pow. 20 kW i systemu chłodniczego pow. 12 kW oznacza wykonywanie obowiązkowych, okresowych przeglądów. I mówimy tu o kotłach, kotłach opalanych paliwem ciekłym lub stałym oraz gazem.

Nowelizacja przepisów nie wskazuje, aby instalacje grzewcze takie np. pompy ciepła poniżej mocy 70 kW miały być poddawane obowiązkowym przeglądom i kontrolom okresowym. W znowelizowanych przepisach mowa jest tylko o kotłach na paliwa stałe (gaz ziemny, węgiel, pellet, olej opałowy), ale nie o instalacjach OZE typu pompa ciepła.

Jak podało MKiŚ dla systemów ogrzewania lub połączonych systemów ogrzewania i wentylacji, o mocy cieplnej powyżej 70 kW niewymienionych poniżej (czyli np. pomp ciepła lub systemów ogrzewania elektrycznego) okresowe kontrole stanu technicznego z uwzględnieniem efektywności energetycznej należy przeprowadzić raz na 3 lata.

Zgodnie z art. 23 UCHEB ust. 1-3, właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki także niemieszkalne w czasie ich użytkowania okresowej kontroli:

co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW;

co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

okresowej, co najmniej raz na 5 lat – dla urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Okresowa kontrola przeprowadzana jest w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polega na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł

ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Warto dodać, że zgodnie z art. 23 pkt 2 UCHEB kontrola systemu ogrzewania obejmuje ocenę sprawności tego systemu i doboru wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku oraz zdolności systemu ogrzewania do optymalizacji działania.

Co ważniejsze nie będzie obowiązku ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości źródła ciepła, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub połączonym systemie ogrzewania i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

Z kolei, kontrola systemu klimatyzacji obejmie ocenę sprawności tego systemu i doboru jego wielkości do wymogów chłodzenia budynku oraz zdolności systemu klimatyzacji do optymalizacji działania w typowych warunkach jego użytkowania lub eksploatacji

Nie dokonuje się ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości systemu klimatyzacji, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie klimatyzacji lub połączonym systemie klimatyzacji i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.

Kiedy budynek inwentarski będzie zwolniony z kontroli i przeglądów instalacji grzewczej i klimatyzacji?

Zgodnie z art. 23 pkt. 6 UCHEB nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji w budynkach niemieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania umożliwiające stałe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii oraz analizę porównawczą efektywności energetycznej budynku, wykrywanie utraty efektywności systemów:

ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego,

automatyki i sterowania, wytwarzania energii elektrycznej w budynku, a także informowanie właściciela lub zarządcy budynku o możliwościach poprawy efektywności energetycznej, oraz komunikację, a także interoperacyjność z połączonymi systemami

objęte umową o poprawę efektywności energetycznej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166),

obsługiwane przez operatora urządzeń lub sieci, podlegające monitorowaniu wyników przez tego operatora.

Obowiązująca ustawa oraz jej nowelizacja definiują więc kilka innych sytuacji, w których nie dokonuje się okresowych kontroli, np. w budynkach wyposażonych w systemy automatyki i sterowania, w przypadku systemów technicznych obsługiwanych przez operatora urządzeń lub sieci (podlegających monitorowaniu wyników przez tego operatora), w przypadku systemów technicznych objętych umową o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej. Oprócz tego w przypadku, gdy od dotychczasowych kontroli nie wprowadzono zmian w kontrolowanych systemach, zakres kolejnych kontroli jest węższy.

Jakie dodatkowe zmiany od końca kwietnia wprowadzi ustawa o charakterystyce energetyczni budników?

Zgodnie z nowelizacją UCHEB dotychczasowe zasady ulegną pewnym modyfikacjom.

