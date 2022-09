Czy odpowiednia termomodernizacja domu może zabezpieczyć nas przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie? Dobre ocieplenie gwarantuje wiele korzyści, choćby wyraźne ograniczenie zapotrzebowania na energię i mniejsze koszty eksploatacji.

Szacuje się, że kompleksowe ocieplenie domu lub mieszkania pozwala zmniejszyć zużycie ciepła nawet do 40%. Izolacja zewnętrznych ścian i sufitów to oszczędność ok. 10–25%, a uszczelnienie okien to kolejne 10–15%.

Dzięki poprawnie wykonanej izolacji, możemy zredukować koszty ogrzewania, co w zależności od wielkości budynku oraz samej instalacji może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie.

Obecnie wiele gospodarstw domowych zmaga się z problemem wysokich rachunków i perspektywą niedoboru surowców, w tym gazu i węgla. A tzw. „czarnym złotem” swoje domy ogrzewa ok. 3 mln Polaków

Rządowe próby ustalenia maksymalnej ceny za tonę spełzły na niczym. W tym momencie proponowana wysokość dodatku węglowego wynosi 3 tys. zł.

Tyle samo kosztuje obecnie tona węgla, a i tak nie jest on praktycznie dostępny. Jego brak powoduje, że rosną nie tylko koszty prądu i gazu, ale też żywności. Mimo że do zimy jeszcze daleko, wizja kryzysu energetycznego za kilka miesięcy staje się bardzo realna.

Docieplenie domu z dofinansowaniem

W obecnej sytuacji, pomocne mogą okazać się programy rządowe mające na celu pomoc osobom chcącym wymienić stary piec grzewczy lub dokonać termomodernizacji. Jeszcze niedawno dofinansowanie ocieplenia przysługiwało jedynie właścicielom domów jednorodzinnych.

Pod konie lipca br. miał inaugurację nowy system dopłat o nazwie „Ciepłe mieszkanie”. Dzięki niemu także mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą odciążyć swoje budżety i zadbać o odpowiednią izolację. To tylko jeden z wielu programów rządowych i pozarządowych, których w ostatnim czasie pojawiło się naprawdę wiele.

Jak docieplenie zmniejsza zużycie energii?

Ocieplenie budynku to najskuteczniejsze rozwiązanie w walce z obniżeniem zużycia energii i ograniczeniem kosztów eksploatacji. Polega ono m.in. na izolacji ścian, dachów i stropów przez dołożenie materiału posiadającego wysokie właściwości termoizolacyjne.

Jak poprawne docieplenie budynku metodą ETICS wpływa na koszty ogrzewania. Foto. Atlas

Proces ten pozwala minimalizować spalanie paliw grzewczych, a co za tym idzie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Tym samym jest nie tylko korzystny dla portfela, ale także dla środowiska oraz naszego zdrowia.

Dzięki poprawnie wykonanej izolacji, możemy zredukować koszty ogrzewania, co w zależności od wielkości budynku oraz samej instalacji może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Pokazuje to symulacja Grupy Atlas.

Według ekspertów Atlasa, w przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 128 m2 dzięki prawidłowemu dociepleniu możemy obniżyć koszty ogrzewania gazem nawet o 53%. Oznacza to obniżenie rocznych rachunków ogrzewania gazem nawet do 7,8 tys. zł rocznie przy założeniu że płacimy za gaz 20 gr/1 kWh gazu.

Szybka i sprawdzona metoda na docieplenie domu

Wielu producentów oferuje gotowe rozwiązania termoizolacyjne. Jednym z nich jest Grupa Atlas, która w swojej ofercie posiada kilkanaście propozycji grup produktów, w tym system Atlas ETICS..

System ETICS (ang. External Thermo Insulation Composite System) to kompleksowy system do ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Polega on na przymocowaniu do ściany za pomocą specjalnego kleju warstwy materiału termoizolacyjnego (np. styropianu, wełny EPS, płyty rezolowej), warstwy zbrojonej, a także cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym do izolowania termicznego i wykańczania dostępnym na rynku.

Do kalendarzowej zimy zostało jeszcze sporo czasu. Warto odpowiednio go spożytkować i zastanowić się, w jaki sposób zaoszczędzić na wciąż rosnących cenach energii. Jednym z najbardziej efektywnych jest termomodernizacja budynku. Decydując się na ocieplenie budynku lub jego termomodernizację dobrze postawić na sprawdzone rozwiązania, które zapewnią ciepło, komfort i bezpieczeństwo na wiele lat.