Rolnicy, którzy mają potencjał i chcą realizować większe inwestycje, np. w biogazownie, natrafiają na bariery prawne i rozwiązania, który utrudniają albo wręcz uniemożliwiają im korzystanie z urzędowych dotacji na OZE, podobno stworzonych z myślą o rolnikach.

Wydatki na energię elektryczną ponoszone w związku z wykonywaną formą działalności wśród osób prowadzących gospodarstwa rolnicze są jednym z wielu czynników podnoszących ogólne koszty prowadzenia takiego gospodarstwa. Nie da się zatem ukryć, że rosnące ceny prądu dla rolników są bardzo zauważalne w kontekście opłacalności produkcji rolnej. Inwestycja w OZE pomoże częściowo uniezależnić się od rosnących cen prądu.

Kosztowne biogazownie

Przeciętna realizacja mniejszej biogazowni rolniczej o mocy 250 kW do 500 kW to koszt, który należy zamknąć w przedziale od 4,5-5 mln zł do ponad 13 mln zł. Tak duży rozmach finansowy takiej inwestycji wymaga od inwestora posiadania własnych substratów, a całość lub większość energii uzyskanej z biogazu wykorzystuje on na potrzeby własne. Warto mieć na uwadze, że koszt inwestycyjny małej biogazowni o mocy 500 kW może sięgnąć nawet ponad 13 mln zł. Najmniejszą opłacalną biogazownią rolniczą wydaje się biogazownia o mocy ok. 200 kW, powinna się ona zamknąć się w kwocie ok. 4,5-6 mln zł netto. Jak widać, inwestycja w biogazownię wymaga nie tylko odpowiedniego zaplecza w postaci dostępu do dobrej jakości substratów i odpadów rolniczych – i to przez cały czas działania takiej biogazowni, aby zapewnić ciągłość jej pracy.

Po jakie dotacje może sięgnąć rolnik? O tym piszemy w poniższym tekście.