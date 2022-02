Czy dzierżawa gruntów rolnych pod fotowoltaikę będzie opłacalna w 2022 r.?

Dzierżawa gruntów rolnych pod fotowoltaikę jest bardzo popularnym tematem na wsi. I nic w tym dziwnego, gdyż wydzierżawienie słabszej klasy gruntów ornych pod farmę fotowoltaiczną może podreperować finanse niejednego gospodarstwa rolnego. Ile można zarobić na dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę na początku 2022 r.?

Rolnicy coraz częściej trafiają na ogłoszenia firm oraz pośredników poszukujących gruntów rolnych ściśle pod dzierżawę farm fotowoltaicznych. Powoli, ale jednak rosną też stawki roczne oferowane za dzierżawę gruntów rolnych pod instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli jeszcze w 2020 r. za hektar oferowano co najmniej 7 tys. zł za rok dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę, tak pod koniec 2021 r. standardem są już stawki sięgające 12 tys. zł/rok za hektar. Co ciekawe, na początku 2022 r. zaczynają dominować oferty sięgające już nawet 15 tys. zł od dzierżawy 1 hektara za rok, ale działki takie muszą spełnić szczególne wymagania.

Nie wszystkie działki rolne nadają się pod fotowoltaikę

Rolnik chcący oddać w dzierżawę działkę rolną po atrakcyjnej cenie pod farmę fotowoltaiczną musi spełnić kilka istotnych wymagań.

W pierwszej kolejności inwestor wydzierżawiający działkę sprawdzi klasę gruntu do wydzierżawienia. Muszą to być grunty klasy: IV, V, VI lub nieużytki. Dodatkowo działka nie może być mniejsza niż 1-2 ha (do 100 ha), a szerokość działki musi wynosić min. 50 m. Grunty pod fotowoltaikę nie mogą być zacienione przez budynki, drzewa, krzewy lub inne obiekty. Teren działki powinien być płaski i najlepiej, aby był zorientowany na południe.

Pracownicy firmy wydzierżawiającej sprawdzą też, czy grunty znajdują się w odległości maksymalnie 3 km od linii energetycznej średniego napięcia lub od głównego punktu zasilającego.

Pamiętajmy także, że działka nie może być zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych, jak np. Natura 2000 czy parki krajobrazowe. Na atrakcyjność działki ma wpływ także to, czy jest ona objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZT). Nie może ona znajdować się na terenie zagrożonym powodzią. Najlepiej, aby dojazd do działki był utwardzoną drogą, choć nie wszystkie firmy tego wymagają.

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy, aby zarabiać na dzierżawie?

Rolnik decydujący się na zawarcie umowy o dzierżawę gruntów powinien zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które pozwolą mu uchronić się w przyszłości przed ewentualnymi problemami. Co więcej, mogą one mieć decydujący wpływ na to, ile rolnik realnie zarobi z dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę. Zanim podpiszemy umowę, warto ją dokładnie przeanalizować nawet z prawnikiem, gdyż dokument podpisujemy na długie lata.

Przy podpisywaniu umowy ważny jest nie tylko sam zysk uzyskany z dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę. Opłacalność dzierżawy uzależniona jest w ostateczności od tego, jak zapisy zawarte w umowie zabezpieczają długoterminowo interesy właściciela gruntu. Istotne jest więc sprawdzenie, kto ponosi koszty opłacenia wszystkich podatków, ubezpieczenia i innych opłat związanych z utrzymaniem gruntu. Po przeliczeniu i dodaniu wbrew pozorom niewielkich kosztów związanych z wydzierżawieniem nieruchomości rolnej może się okazać, że ostatecznie bardzo mocno uszczuplają one roczny zysk rolnika.

– Niezwykle istotne są czas obowiązywania umowy i waloryzacja czynszu. Są to kluczowe i podstawowe zapisy. Dzierżawy podpisuje się z reguły na 29 lat. Okres obowiązywania umowy to obustronne zabezpieczenie. Inwestorowi gwarantuje zwrot z inwestycji, bo koszt jej budowy jest wysoki. Natomiast dla właściciela jest to ochrona przed zasiedzeniem. W czasach, kiedy zbliżamy się do dwucyfrowej inflacji, waloryzacja pozwala ochronić rzeczywistą wartość czynszu, bo każdego roku będzie ona dostosowywana do realiów – podkreśla Tomasz Jaskólski, kierownik Zespołu Rozwoju Projektów Fotowoltaicznych w Green Genius.

Pamiętajmy, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej umowy należy dokładnie sprawdzić partnera i upewnić się, czy jest on wiarygodny.

Jak podkreśla ekspert Green Genius, warto stawiać na firmy, które mają już na swoim koncie wiele zrealizowanych podobnych instalacji, gdyż to oznacza, że mają odpowiednie zaplecze technologiczne i finansowe. Koszt postawienia farmy fotowoltaicznej na 1,5 ha to ok. 3-3,5 mln zł. Nie mniej istotne są kwestie związane z dodatkowymi opłatami, które reguluje umowa dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę.

– Warto ustalić, kto będzie ponosił koszty związane z podatkiem od nieruchomości czy opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Mowa tutaj o dużych kwotach, bo podatek od nieruchomości dla 1 ha instalacji może wynieść nawet kilka tysięcy złotych, co porównując do stawki podatku rolnego, można wyraźnie odczuć w portfelu – podkreśla Tomasz Jaskólski z Green Genius. – Standardem powinien też być zapis zezwalający rolnikowi na prowadzenie działalności do czasu rozpoczęcia inwestycji. Uzyskanie wszystkich zgód przez inwestora może zająć nawet dwa lata, co w przypadku braku takiego zapisu oznacza, że ziemia będzie leżeć odłogiem.

Przygotowując się do podpisania umowy, trzeba się również zabezpieczyć i jasno określić sytuacje, w których można wypowiedzieć dzierżawę.

– Ziemia to największa wartość dla rolnika, lecz nie każdy inwestor szanuje ten fakt. W umowach powinny znaleźć się zapisy wypowiedzenia umowy bez żadnych kosztów, jeżeli w określonym czasie inwestorowi nie uda się zdobyć niezbędnych zgód potrzebnych do rozpoczęcia budowy – podkreśla Tomasz Jaskólski. – Dzierżawa terenów pod farmy fotowoltaiczne to atrakcyjna oferta dla wielu rolników. Jednak przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji warto dokładnie prześledzić zapisy umowy i postawić na zaufanego oraz sprawdzonego partnera, a w razie jakichkolwiek niejasności poprosić o pomoc prawnika, żeby obiecane złote góry nie okazały się Himalajami rozczarowania – podsumowuje ekspert Green Genius. Zanim więc podpiszemy długoletnią umowę dzierżawy pod fotowoltaikę, skonsultujmy ją z prawnikiem. Nawet jeśli zapłacimy dodatkowo za skorzystanie z usług prawnika, może okazać się, że uchroni on nas przed decyzją zbyt pochopną i niekorzystną w dłuższym okresie.

Zdaniem eksperta

Tomasz Jaskólski, kierownik Zespołu Rozwoju Projektów Fotowoltaicznych w Green Genius

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną nadal opłacalna

W ostatnich miesiącach ceny dzierżawy gruntów rolnych pod farmy fotowoltaiczne szybko rosły i osiągnęły bardzo wysoki poziom. W 2022 r. raczej będą się stabilizować. Warto pamiętać, że ostateczną cenę dzierżawy kształtuje kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, lokalizacja gruntu, czyli czy działka znajduje się w regionie Polski, gdzie są wolne moce przyłączeniowe do sieci przesyłowej. Nie mniej ważne jest, czy działka została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na budowę inwestycji. Ponadto w wycenie bierzemy również pod uwagę dostęp do infrastruktury drogowej czy jej jakość. Obecnie rolnik za 1 ha dzierżawy może zarobić od 12 tys. zł do nawet 15 tys. zł rocznie. To bardzo dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że według danych GUS-u przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 3819 zł w 2020 r. Co ważne, inwestycje tego typu budowane są na glebach słabej jakości. Jeżeli ktoś oferuje kwotę powyżej 15 tys. zł rocznie za dzierżawę 1 ha gruntu, to właścicielowi ziemi powinna zapalić się przysłowiowa lampka ostrzegawcza, a samą propozycję należy potraktować z dużą dozą ostrożności.

To trochę tak jak z atrakcyjnymi inwestycjami, których oprocentowanie znacznie przekracza to, co oferują banki. Po fakcie okazuje się, że zainwestowane aktywa przepadły, a w najlepszym wypadku są zamrożone i trzeba wejść w długotrwały proces ich odzyskiwania.