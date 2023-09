Wielu właścicieli domów musi mierzyć się z przepięciami na instalacji elektrycznej i co ciekawe nie posiadają oni fotowoltaiki. Podejrzewają oni, że sąsiednie instalacje fotowoltaiczne podwyższając napięcie w sieci wpływają także na potoczne wybijanie korków elektrycznych. Czy rzeczywiście tak jest?

Wielu właścicieli domów którzy nie mają zainstalowanej fotowoltaiki doświadcza kłopotów związanych z rosnącym napięciem na sieć elektryczną.

Przynajmniej w ich mniemaniu podłączone wokoło instalacje fotowoltaiczne doprowadzają do przeciążania ich domowej instalacji elektrycznej oraz przepięć.

Kończy się to przysłowiowym wybiciem korków elektrycznych zabezpieczających instalację eklektyczną w domu. Jednak czy należy obwiniać o to właścicieli innych instalacji fotowoltaicznych?

Zjawisko rosnącego napięcia w sieci z powodu pracy instalacji fotowoltaicznych

Wraz ze wzrostem liczby podłączonych instalacji prosumenckich obserwujemy niewielkie nasilenie zjawiska wyłączania się inwerterów i podwyższania napięcia w sieci w okresie największego nasłonecznienia.

- Podkreślamy, że ma to miejsce jedynie w obszarach rozległych sieci wiejskich i podmiejskich - w miejscowościach, gdzie niemal każdy odbiorca stał się prosumentem. Na tych terenach może wystąpić zjawisko podwyższonego napięcia, rzadko jednak przekracza ono długotrwale dopuszczalne 253 V - dodaje Ewa Wiatr z biura ds. dystrybucji w PGE Dystrybucja.

Zdaniem ekspertki PGE jest to zjawisko rzadko występujące na dłużej ze względu że nie wszyscy mają zainstalowaną fotowoltaikę na domowych dachach.

Ponadto, jeżeli to zjawisko już występuje jest krótkotrwałe ponieważ inwertery instalacji fotowoltaicznych automatycznie odłączają przydomową fotowoltaikę co prowadzi do obniżenia napięcia w sieci energetycznej.

Czy podwyższone napięcie w sieci powoduje przepięcia na instalacji elektrycznej?

Jednak czy tak krótkotrwałe podniesienie napięcia w sieci ma wpływ na pracę instalacji elektrycznej w innych domach, w których nie ma fotowoltaiki?

Spytaliśmy o to przedstawicieli PGE.

Przyjęcie założenia, że instalacje fotowoltaiczne funkcjonujące u sąsiadów powodują problemy dla odbiorców z pobliskich zabudowań, nie znajduje potwierdzenia w praktyce i doświadczeniach PGE Dystrybucja. Choć nie można wykluczyć istnienia takich przypadków. Przypomnieć wypada, że do sieci PGE Dystrybucja podłączono prawie 470 tys. instalacji prosumenckich. Przy tej ilości źródeł, będziemy mieli do czynienia z różnym zjawiskami, choć niektóre z nich będą incydentalne i nie będą się powtarzać - zauważą Ewa Wiatr z biura ds. dystrybucji w PGE Dystrybucja. - W przypadku problemów z działaniem sieci, każdy odbiorca podłączony do sieci PGE Dystrybucja ma prawo do złożenia stosownej reklamacji. Spółka udostępnia wiele kanałów komunikacji, a żadna reklamacja nie pozostaje bez odpowiedzi.

Okazuje się że PGE dystrybucja nie wyklucza takiego wpływu instalacji fotowoltaicznych na działanie instalacji elektrycznej w innych domach to nie znalazła w praktyce takich przypadków.