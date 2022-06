W polskich gospodarstwach przyszłości znajdzie się miejsce na produkcję praktycznie zeroemisyjnego wodoru dzięki specjalnym reaktorom zasilanym biomasą. Przy odpowiedniej ilości biomasy, gospodarstwa przyszłości będą mogły wyprodukować nawet do 300 kg zielonego wodoru, który zasili ciężki sprzęt rolniczy albo będzie go można odsprzedawać.

Wodór zastąpi gaz ziemny w zapewnieniu mocy zapasowych odnawialnym źródłom energii i wesprzeć rozwój fotowoltaiki (PV) i energetyki wiatrowej. Produkcja wodoru ma wzrosnąć do 300 mln ton w 2050 roku, przy czym większość stanowić będzie przyjazny środowisku wodór niskoemisyjny.

Polska posiada potencjał technologiczny, naukowy i badawczy w zakresie nowoczesnych technologii niskoemisyjnego wodorowych. Polscy badacze chcą wykorzystać to paliwa nie tylko w transporcie, hutnictwie stali ale też i produkcji nawozów i metanolu.

Niskoemisyjny czyli niebieski i zielony wodór (ang. Low-Carbon Hydrogen, green or blue hydrogen) jest intensywnie promowany. Pozostaje jednak wciąż niszowym paliwem energetycznym, ale to się ma wkrótce zmienić.

Niskoemisyjny wodór bez wytwarzania CO 2

Global Hydrogen opracowała innowacyjny proces przekształcania gazu ziemnego/metanu w ekologiczny wodór bez wytwarzania CO 2 .

Opatentowany proces wymaga znacznie mniej energii (< 33 kWh/kg H 2 ) niż elektroliza wody i inne technologie rozkładu metanu oparte na wysokotemperaturowej plazmie.

Dodatkowym produktem powstającym w czasie tego procesu jest wysokiej jakości, wartościowy nanowęglowodór o jakości grafenu.

Reaktor, mPowerH2-300, będzie potrzebował około 5 ton biomasy dziennie dla wyprodukowania wystarczającej ilości czystego, zielonego gazu syntezowego potrzebnego do odseparowania ok. 300 kg zielonego wodoru dziennie. Dokładna ilość biomasy zależeć będzie od wartości kalorycznej biomasy. Punktem odniesienia jest tu wartość energetyczna typowych zrębków drzewnych - podkreśla dr Janusz Przeorek, ekspert firmy Global Hydrogen.

Ponieważ model reaktora wymagany w tym procesie ma niewielkie wymiary, produkcja wodoru może odbywać się w 20- lub 40-stopowych kontenerach na miejscu, obok rurociągów gazu ziemnego. Jest to ogromna zaleta, eliminująca kosztowną infrastrukturę do przesyłu wodoru i przyspiesza dostawy rozproszonego wodoru na rynek.

Wodór mPower GT jest "ekologiczny", ponieważ w procesie tym nie jest wytwarzany dwutlenek węgla, a cały węgiel zawarty początkowo w cząsteczce metanu (CH4) jest skutecznie sekwestrowany w postaci czystego nanowęglowodoru o wysokiej jakości grafenu. Jednak czy będzie go można zaimplementować w polskich warunkach?

Czy można tę technologię zastosować w polskim sektorze rolnym?

Jak podkreśla dr Janusz Przeorek, ekspert firmy Global Hydrogen każda biomasa jest potencjalnym paliwem do procesu - od biomasy dostępnej komercyjnie do biomasy odpadowej. Warunkiem jest właściwe przygotowanie biomasy (rozdrobnienie, prasowanie, stabilizacja spoiwem itp.), żeby możliwe było wprowadzanie jej do podajnika instalacji, czyli odpowiednie właściwości fizyczne, takie jak rozmiar czy wilgotność maksymalna.

Jeżeli gospodarstwo rolne generuje stałe źródło biomasy, może ona być przeznaczona do procesu generowania gazu syntezowego, czyli H 2 /CO. Gaz palny, CO, może służyć w razie potrzeby do dodatkowego dosuszania biomasy a wyekstrahowany wodór do napędzania cięższego sprzętu, np. wózków widłowych lub przeznaczony na sprzedaż do przemysłu w miarę rozwoju gospodarki wodorowej - zauważa dr Janusz Przeorek, ekspert firmy Global Hydrogen.

Jakiej przetwarzały biomasę na zielony wodór?

- Jeżeli mówimy o „mocy", czyli produkcji energii w kogeneracji, musielibyśmy porównać to do wartości energetycznej takiego mobilnego reaktora taka sama ilość zielonego gazu syntezowego skierowanego na generator do tzw. wysokosprawnej kogeneracji produkowałaby ok. 200 kWh energii elektrycznej i ok. 400-500 kWh ciepła - podkreśla dr Janusz Przeorek, ekspert firmy Global Hydrogen.

Ponieważ proces gazyfikacji jest procesem autonomicznym, czyli niewymagającym dostarczenia dodatkowej energii (oprócz samego „paliwa biomasowego") a dodatkowo gazyfikacja jako taka jest najbardziej wydajnym procesem konwersji paliwa w energię, wydajność reaktora będzie b. wysoka i konkurencyjna do procesu uzyskiwania zielonego wodoru z elektrolizy wody, która wymaga odnawialnych źródeł energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Jak dodaje ekspert firmy Global Hydrogen, wydajność procesu będzie zapewniona dodatkowo przez autonomiczny proces oczyszczania zielonego gazu syntezowego w unikalnym katalityczno-plazmowym Rekatorze SynGen.