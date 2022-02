Czy inwestować w zakup i montaż pompy ciepła w domu?

Wykorzystywanie OZE do ogrzewania domu oraz ciepłej wody użytkowej jest coraz bardziej popularne. Decydując się na zakup powietrznej pompy ciepła, mamy większy wpływ na środowisko i na nasz budżet domowy. Ile kosztuje powietrzna pompa ciepła na początku 2022 r.?

Koszty ogrzewania w roku 2022 już wzrosły, co odbija się na rachunkach za ogrzewanie domu. W przypadku wykorzystania gazu do ogrzania domu właściciele (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą nawet o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej, co jest równoznaczne ze wzrostem płatności o ok. 58 proc. Ogrzewający domy paliwami stałymi też muszą się liczyć z podwyżkami. W minionym roku ceny węgla przeznaczonego do ogrzewania domów wzrosły nawet o 40 proc. Z kolei ceny groszku (ekogroszku) już przekroczyły granicę 1600 zł za tonę. Także w przypadku ogrzewania pelletem musimy się liczyć z wydatkami w granicach od 1300 zł do ponad 1500 zł za tonę. A przecież jeszcze na przełomie października-listopada 2021 r. za tonę pelletu płaciliśmy średnio 1100-1200 zł. Dlatego też wiele osób zastanawia się nad inwestycją w instalacje grzewcze, które pozyskują „darmowe” ciepło m.in. z powietrza.

Ile zapłacimy za ogrzewanie domu pompą ciepła?

Eksperci Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przygotowali specjalny arkusz kalkulacyjny dla konsumentów, na podstawie którego możemy policzyć, ile wyniesie szacunkowy koszt ogrzewania domu oraz wody użytkowej w zależności od doboru instalacji grzewczej (pompa ciepła, kotły na paliwa stałe, jak: pellet, drewno, węgiel oraz płynne: gaz, propan olej). W obliczeniach nie uwzględniono strat systemowych układu grzewczego i zasobnika.

Inwestuj w swoje gospodarstwo, zobacz jakie to proste!

Przykładowy dom, dla którego eksperci Port PC przeprowadzili kalkulacje, to starszy budynek wybudowany według Warunków Technicznych z 2014 r. o powierzchni 100 m kw., zamieszkały przez 4-osobową rodzinę. Każdy mieszkaniec domu zużywa średnio ok. 50 l wody dziennie (w sumie 200 l dziennie). Zgodnie z obliczeniami opublikowanymi przez PORT PC, jeżeli zdecydujemy się na wykorzystanie pompy ciepła do ogrzania domu, to ten koszt roczny będzie się wahać w przedziale 2030-3040 zł. Skąd taka rozbieżność?

Po pierwsze, autorzy kalkulacji uwzględnili w obliczeniach różne rodzaje pomp – nie tylko te powietrzne, lecz także gazowe i solankowe. Ogromne znaczenie będzie miał współczynnik SCOP (określa stosunek ilości energii cieplnej wyprodukowanej w całym sezonie grzewczym do pobranej w tym czasie energii elektrycznej) – im wyższy jest współczynnik SCOP, tym mniejszy rachunek za ogrzewanie. PORT PC porównał 2 różne kalkulacje pomp powietrze/woda o różnym współczynniku SCOP oraz ogrzewaniu podłogowym i grzejnikach celu podkreślenia, jak duże znaczenie mają te współczynniki. I tak ogrzewanie domu o pow. 100 mkw. pompą ciepła powietrze/woda o SCOP 3,6 (taryfa G12w) z ogrzewaniem podłogowym wyniesie właściciela ok. 2260 zł. W przypadku takiej samej pompy ciepła o współczynniku SCOP 2,9 i zamontowanych grzejnikach koszt ogrzewania rocznego wzrośnie do ponad 2800 zł, czyli średnio o ok. 540 zł. Im większy dom do ogrzania, tym będzie większa rozbieżność w powyższych kalkulacjach. Jeżeli już zdecydujemy się na zakup powietrznej pompy ciepła, to na co zwrócić uwagę?

Czym się kierować?

Jak podkreślają eksperci Kratki.com, głównym parametrem doboru jest punkt biwalentny, czyli temperatura, przy której załącza się dodatkowe źródło ciepła, najczęściej w postaci grzałki elektrycznej (może to być ok. -8 czy -10°C w zależności od strefy klimatycznej).

W centralnej części Polski, czyli w trzeciej strefie klimatycznej, temperatura, dla której liczone jest zapotrzebowanie budynku, wynosi -20°C. Taka temperatura występuje bardzo rzadko. Wygenerowanie odpowiedniej ilości ciepła w takich warunkach przez pompę ciepła bez użycia dodatkowego źródła ogrzewania (prądu, czyli grzałki lub np. kotła) nie będzie efektywne. Wynika to z faktu, że wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej spada też współczynnik SCOP. Obniża się więc sprawna praca pompy i wzrasta pobór prądu do zasilenia grzałki. Dlatego też moc pompy powinna być dobrana tak, żeby pracowała jak najefektywniej przy możliwie najniższych temperaturach. Dzięki temu ograniczymy pobór prądu, który podniesie koszty ogrzewania przez cały sezon grzewczy.

Efektywna praca pompy ciepła bez użycia dodatkowego prądu zależy również od temperatury zasilania systemu grzewczego, czyli grzejników lub ogrzewania podłogowego. Jeśli zdecydujemy się na bardziej kosztowne w wykonaniu ogrzewanie podłogowe, temperatura ta będzie niższa – nie powinna przekraczać 35°C.

Z kolei niskotemperaturowe ogrzewanie grzejnikowe wymaga podgrzania czynnika do ponad 50°C, co również nie wyklucza zastosowania pompy ciepła, ale oznacza większe koszty, jakie należy ponieść za ogrzanie domu.

Wybierając pompę ciepła, nie możemy kierować się tylko jej mocą. Przy porównywaniu urządzeń powinniśmy zwrócić uwagę na elementy budowy, automatykę, pobór prądu oraz współczynnik SCOP.

Ile kosztuje zakup i instalacja pompy ciepła?

Koszt wykonania całej instalacji pompy ciepła wraz z zakupem urządzenia dla średniej wielkości budynku o powierzchni ok. 150 m2 waha się w przedziale kwotowym od 28 tys. zł do nawet 60 tys. zł. Skąd takie różnice? Jak podkreślają eksperci Kratki.pl, różnice cenowe wynikają z kilku czynników. Na wielkość kosztów instalacji wpływ ma to, czy w domu jest już zainstalowane ogrzewanie podłogowe czy grzejnikowe. Należy również wziąć pod uwagę klasę energetyczną budynku, rodzaj pompy ciepła czy moc grzewczą. Pompy ciepła stały się urządzeniami tak popularnymi, że ich obecna cena stała się bardzo konkurencyjna. Jeszcze kilka lat temu instalacja przykładowej pompy ciepła kosztowała nawet 80 tys. zł. Jak zauważają eksperci Kratki.com, dziś cena podobnego urządzenia i całego montażu powinna zamknąć się w kwocie do ponad 50 tys. zł dla większych budynków. Z kolei dla domów o powierzchni do 150 m² instalacja będzie kosztować w przedziale 28-60 tys. zł.

Zdaniem eksperta

Anna Kotarska, ekspert ds. pomp ciepła, E.ON Foton

Jak obniżyć koszty związane z zakupem pompy ciepła?

W Internecie możemy znaleźć oferty zakupu pomp ciepła zaczynające się od 10 tys. zł. Należy pamiętać jednak o tym, że nie jest to cena za kompletny system, a jedynie jego część. Kompleksowe wykonanie pompy ciepła typu powietrze-woda wraz z niezbędną modernizacją kotłowni to w przeważającej ilości ofert koszt rzędu 40-60 tys. zł (w zależności od mocy urządzenia). W przypadku budynków nowych ten koszt powinien być niższy. Jednak pamiętajmy, że osoby zainteresowane urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii mogą ubiegać się o różne dotacje finansowe. Na przykład program „Czyste Powietrze” przeznaczony do domów termomodernizowanych oferuje nawet do 27 tys. zł dofinansowania w ramach wymiany starych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła, takie jak pompy. Wsparcie finansowe dotyczy również przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dodatkowo poniesione koszty można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Natomiast z myślą o inwestorach zainteresowanych zakupem pompy ciepła na potrzeby nowego domu stworzono program „Moje Ciepło”, w ramach którego zapowiedziana jest dotacja na poziomie 7 tys. zł.