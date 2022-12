Czy właściciele gospodarstw rolnych mogą obniżyć koszty produkcji, inwestując w OZE? Skąd biorą się rosnące rachunki za prąd? Czy warto się uniezależnić od drożejącego prądu z sieci, gdy rząd wprowadza mechanizmy mające ochronić rolników przed rosnącymi cenami energii elektrycznej? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi wspólnie z zaproszonymi prelegentami na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie 2022.

Rok 2022 przywitał rolników nie tylko rosnącymi cenami nawozów, ale też i prądu. Niektórzy sprzedawcy energii zdążyli już podnieść 7-krotnie stawki za prąd od początku roku. Dlatego też ceny 1 kWh w taryfie C sięgają od 2,18 zł do prawie 3 zł. Ostatnio nawet PGE podniosła ceny prądu dla przedsiębiorców i producentów rolnych do wysokości 2,58 zł/1 kWh. Skąd wzięły się tak wysokie ceny prądu i co nas czeka w przyszłości?

Czy ceny za energię elektryczną będą rosły w 2023 r.?

Jak zauważył Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej, w przypadku przeciwdziałania rosnącym cenom energii trzeba raczej myśleć szerzej i bardziej perspektywicznie, niż zawężać swoje działania do tego, jak tylko doraźnie uchronić się przed nadchodzącą zimą. A poza tym zima dotyczy nas wszystkich, nie tylko rolników. Rolnicy, więksi producenci rolni zużywają więcej energii głównie latem. Miejmy nadzieję, że problem rosnących cen skończy się do najbliższego lata.

Z kolei prof. dr hab. Benedykt Pepliński z Wydziału Ekonomicznego, Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stwierdził, że ceny za energię elektryczną i gaz prawdopodobnie nie wrócą do swoich poziomów sprzed rozpoczęcia kryzysu energetycznego. Zauważył jednak, że ceny gazu w Europie rzeczywiście nieco się stabilizują i są coraz niższe.

Z kolei Michał Skorupa, prezes E.ON Foton Polska w Grupie E.ON, stwierdził, że głównym problemem rynku energii nie są tylko rosnące ceny prądu, ale bardziej nieprzewidywalność dynamiki ich zmiany. Zarówno przedsiębiorcy, producenci rolni, jak i producenci energii (sprzedawcy) nie są w stanie przewidzieć nienaturalnych skoków cen energii na rynku TGE, dlatego zabezpieczają się przed ich nieprzewidywalnością.

Prowadzi to z jednej strony do narzucania zbyt wysokich marż przy sprzedaży energii, co coraz mocniej odczuwają przedsiębiorcy i producenci rolni. Z drugiej zaś strony prowadzi to do zamrażania kapitału przez prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, aby przygotować się na pokrycie zbyt wysokich i nieprzewidywalnych kosztów rosnących cen prądu.

Czy inwestycja w fotowoltaikę pozwoli uniezależnić się od rosnących cen prądu?

W jaki sposób mają więc funkcjonować rolnicy i producenci rolni, gdy mamy sytuację, w której bardzo trudno prognozować, jak będą się zmieniały ceny energii w kolejnych latach? Może po prostu trzeba jak najbardziej się od nich uniezależnić. Czy rozwój OZE i fotowoltaiki ma wpływ na ceny i pozwala się całkowicie uniezależnić od kapryśnego i nieprzewidywalnego rynku energii?

– Na pewno możemy mówić, że fotowoltaika jest remedium, które może do pewnego poziomu zmniejszyć zapotrzebowanie energii elektrycznej z sieci. Jednak, jak każdy zdaje sobie sprawę, fotowoltaika charakteryzuje się pewną dynamiką produkcji energii elektrycznej, która uzależniona jest od liczby dni słonecznych i okresu roku, w którym najbardziej efektywnie pracuje – podkreślał Michał Skorupa.

Jednak warto pamiętać, iż specyfika produkowania energii z wiatru czy ze słońca powoduje, że w 100 proc. nie będziemy w stanie uniezależnić się od energii elektrycznej z sieci. Jednak pozwoli ono znacząco obniżyć zapotrzebowanie na energię z sieci, co wiąże się z niższymi kosztami jej zakupu.

Czy fotowoltaika obniża koszty produkcji rolnej?

Na to pytanie postarali się odpowiedzieć zaproszeni rolnicy, którzy na co dzień wykorzystują energię z instalacji fotowoltaicznych.

– Inwestycja w instalacje fotowoltaiczne rzeczywiście generuje oszczędności. Mamy gospodarstwo rodzinne. Zajmujemy się m.in. hodowlą 500 loch w cyklu zamkniętym. W stosunku do średniej ceny prądu, jaką zakładamy do końca roku, zaoszczędziliśmy już na prądzie 140 tys. zł/rok dzięki instalacji fotowoltaicznej. W tym roku zaoszczędzimy między 40-50 proc. środków finansowych dzięki produkcji energii elektrycznej z OZE – podkreślał Damian Kacprzak, właściciel rodzinnego gospodarstwa, hodowca trzody chlewnej.

Jak zauważył Damian Kacprzak, inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest bardzo korzystna, gdyż sezonowy wzrost produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki pokrywa się z większym zapotrzebowaniem na tę energię przy hodowli trzody chlewnej.

My tę energię z fotowoltaiki konsumujemy w całości dla siebie. Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne są wręcz niezbędne, jeśli myśli się o prowadzeniu i rozwijaniu własnej produkcji zwierzęcej – mówił Damian Kacprzak.

Z kolei Wojciech Kępka, rolnik, nadmienił, że w gospodarstwach hodowlanych zapotrzebowanie na energię elektryczną jest prostoliniowe, jeżeli mamy paszociągi, wentylację, ogrzewanie przy użyciu zbiorników buforowych – tu zużycie energii jest na stałym poziomie. Gdy zapada zmrok, światła nie są potrzebne, ale trzeba ciągle wykorzystywać energię elektryczną, a wtedy instalacja fotowoltaiczna jej nie produkuje.

– W moim przypadku obniżyłem koszty energii o ok. 50 proc. w pierwszym okresie rozliczeniowym. W kolejnych okresach rozliczeniowych to już jest poziom oszczędności wynoszący nawet 98 proc. dzięki inwestycji w instalację fotowoltaiczną – podkreślał Wojciech Kępka.

Dlaczego agrofotowoltaika nie rozwija się w Polsce?

Wszyscy zgromadzeni prelegenci zgodzili się, że agrofotowoltaika odpowiada optymalnie na potrzeby i wymagania polskiego rolnictwa. Niestety jednak rozwój polskiej agrofotowoltaiki utknął w martwym punkcie. Rządzący nie widzą korzyści, jakie mogłaby dać polskiemu rolnictwu agrofotowoltaika.

Z przykrością muszę stwierdzić, że agrofotowoltaika ciągle jest traktowana dość podejrzliwie. Pojawiły się podejrzenia, że jest to sposób na „obejście prawa” i budowę farm PV na lepszych klasach gruntów. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki stoi na stanowisku, że AgriPV to fotowoltaika towarzysząca produkcji rolnej. Najpierw agro – potem foto. AgriPV jest rozwiązaniem przynoszącym synergię – przy produkcji rolnej, z korzystnym oddziaływaniem na tę produkcję rolną, wytwarzany jest prąd elektryczny – podkreślał Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki w PSF.

Romanowi Karbowemu z PSF wtórował Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, podkreślając, że dzięki implementacji agrofotowoltaiki w polskim sektorze rolnym rozwiążemy problem nie tylko z rosnącymi kosztami energii, gdyż rolnicy będą mogli wykorzystać wyprodukowaną energię z agrofotowoltaiki na własne potrzeby.

Nietrafione rządowe dofinansowanie OZE?

Zaproszeni rolnicy, jak i zebrani prelegenci odnosili wrażenie, że dotacje przygotowane dla rolników na OZE często nie odpowiadają ich potrzebom inwestycyjnym i stawiają wymagania, których spełnienie jest wręcz niemożliwe, tak aby inwestycje w OZE, takie jak biogazownie, były uzasadnione ekonomicznie i finansowo.

– Wcześniej szukaliśmy odpowiedniego dofinansowania na realizację inwestycji w biogazownie. Jednak jak się okazało w naszym przypadku, ustawodawca tworząc przepisy, jak i ostatnią wersję programu AgroEnergia, nie uwzględnił wykluczających się zapisów prawnych. AgroEnergia dla mnie to jest taki bubel prawny – podkreśla Damian Kacprzak, właściciel rodzinnego gospodarstwa rolnego.

Z kolei Wojciech Kępka podkreślał, że każdy rolnik, zanim podejmie decyzję o zainwestowaniu w OZE w swoim gospodarstwie rolnym, jest jak biznesmen. Musi kalkulować koszty: czy nie przewyższają one korzyści związanych z sięgnięciem po różnego rodzaju dotacje lub inne formy finansowania. Niestety, w obecnych czasach środowisko do inwestowania w OZE jest tak niekorzystne, że wyraził on radość, iż nie skorzystał z innych form finansowania „zielonych inwestycji”. Po prostu brakuje „szytego na miarę” systemu kredytowania inwestycji w sektorze rolnym, o czym przypominają nie tylko zgromadzeni prelegenci, ale też i rolnicy, z którymi ciągle rozmawiamy.