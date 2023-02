Ulga termomodernizacyjna to nie tylko możliwość odliczenia materiałów budowlanych przy rozliczaniu podatku za rok 2022. Foto. Shutterstock

Rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2022. Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł na wydatki związane z termomodernizacją istniejącego budynku. Jakie przedsięwzięcia można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej za rok 2022?

Każdy z małżonków ma swój limit, dlatego małżonkowie mogą odliczyć łącznie 106 tys. zł wspólnie z ulgi termomodernizacyjnej za rok 2022.

Nie tylko docieplenie ścian i dachu można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej za rok 2022, ale też wymianę starego kotła, montaż fotowoltaiki czy pompy ciepła.

Można łączyć ulgę termomodernizacyjną z innymi programami rządowymi. Oznacza to, że jeżeli korzystasz z ulgi termomodernizacyjnej to możesz ubiegać o dotację z programów Mój Prąd, Czyste Powietrze itd. Czego nie możesz zrobić to odliczyć wydatków na np. fotowoltaikę które zostały sfinansowane z dotacji Mój Prąd lub Czyste Powietrze.

Podatnicy, będący właścicielami lub współwłaścicielami domów (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), mają prawo do ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT-36, PIT-37, PIT36L i PIT-28.

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z odliczenia nie możesz skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie poniesionych wydatków, tzn. tyle ile wydaliśmy, tyle możemy odliczyć od dochodu.

Odliczenie odnosi się do wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i wszelkiego rodzaju usług związanych z realizacją termomodernizacji. Podatnicy, by móc skorzystać z ulgi powinni:

rozpocząć proces termomodernizacji – nie jest wymagany audyt;

zakupić produkty i usługi objęte zgodnie z wykazem „ulgi termomodernizacyjnej”;

ukończyć termomodernizację w okresie trzech lat od pierwszego wydatku;

odliczać wydatki na bieżąco za każdy rok w deklaracji rocznej PIT;

posiadać faktury imienne na wszystkie odliczane wydatki.

Jakie materiały i usługi budowlane oraz instalacje grzewcze objęte ulgą termomodernizacyjną za rok 2022?

Katalog wydatków, które uprawniają do ulgi termomodernizacyjnej za 2022 r. znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489 ze zmianami). Poniżej znajdziesz aktualną listę tych materiałów i przedsięwzięć za rok 2022.

Materiały budowlane i urządzenia, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej 2022:

materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych,

płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

pompa ciepła wraz z osprzętem;

kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Wydatki na zakup paneli grzewczych IR (podczerwień) wraz z instalacją i niezbędnym osprzętem odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jakie usługi budowlane i monterskie można odliczyć od ulgi termomodernizacyjnej 2022::

wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

wykonanie analizy termograficznej budynku;

wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

montaż pompy ciepła;

montaż kolektora słonecznego;

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

montaż instalacji fotowoltaicznej;

uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jak dokumentować prawo do ulgi termomodernizacyjnej ?

Ulgę możemy odliczyć, jeśli posiadamy fakturę wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

Podstawą do odliczenia może być również faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Termomodernizacja dotyczyła budynku, który jest twoim majątkiem, a więc na fakturze muszą być podane twoje dane. Jeżeli na fakturze nie ma danych właściciela lub współwłaściciela budynku to nie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Tylko prawidłowo udokumentowany wydatek może być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

- Ulga termomodernizacyjna to jedna z lepszych zachęt Państwa do najbardziej opłacalnej inwestycji budowlanej, zapewniającej komfort cieplny w domu oraz ograniczającej zużycie energii na ogrzewanie. Termomodernizacja najlepiej by była wykonana kompleksowo, czyli z wymianą pieca oraz termoizolacją dobrej jakości izolatorem. Taka gwarantuje największą oszczędność pieniędzy i jest najbardziej efektywnym sposobem ograniczającym smog – mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organika. – Ci, którzy jeszcze nie rozpoczęli ocieplenia domu i nie mogą niestety skorzystać z ulgi w tym roku, nie powinni jednak załamywać rąk, tylko rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tegorocznym sezonie budowlanym.

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać nawet jeśli nie przeprowadziłeś audytu energetycznego przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ula termomodernizacyjna a programy Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło

Podatnicy muszą pamiętać, że nie można odliczyć wydatków, które zostały wcześniej zrefinansowane, np. dotacją uzyskaną w ramach programu „Czyste Powietrze”, „Mój prąd”, Moje Ciepło itd., bądź z funduszy gminnych. Ulga nie dotyczy również nowych, dopiero budowanych budynków.

Jak podają eksperci Columbus Energy, z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać również po odebraniu dotacji w programie np. Mój Prąd. Cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji w programie, a następnie ujęta w PIT.