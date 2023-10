Czy nowo odkryte bakterie zrewolucjonizują branżę biogazową?

Naukowcy biorący udział w europejskim projekcie badawczym Micro4Biogas odkryli nowy rodzaj bakterii, biorący udział w procesie fermentacji. Foto. Shutterstock

Naukowcy biorący udział w europejskim projekcie badawczym Micro4Biogas odkryli nowy rodzaj bakterii, biorący udział w procesie fermentacji. Może on być kluczem do przyspieszenia i poprawy produkcji biogazu i co ważniejsze obniżenia kosztów całego procesu. Zwiększy to opłacalność inwestycji w biogazownie.

Naukowcy z europejskiego projektu badawczego Micro4Biogas odkryli i scharakteryzowali nowy porządek taksonomiczny bakterii specjalizujących się w rozkładzie materii organicznej. Znacząco poprawiłoby to produkcję biogazu. ZAREJESTRUJ SIĘ NA NWwR 2023! W biogazowniach rozwijają się nowe bakterie Nowy szczep bakterii nazwano Darwinibiotices. Jest to jeden z najczęściej występujących rodzajów bakterii biorących udział w procesie fermentacji w biogazowniach, jednak dotychczas nie został naukowo scharakteryzowany. Naukowcy z Niemiec, Hiszpanii i Holandii właśnie odkryli te bakterie scharakteryzowali. Pobrali 80 próbek rozkładającego się materiału organicznego z 45 przemysłowych biogazowni w Niemczech, Holandii i Austrii. Następnie naukowcy zbadali ich skład mikrobiologiczny za pomocą sekwencjonowania DNA. Co ciekawe, bakterie Darwinibiotices były obecne we wszystkich 80 próbkach, pomimo różnic i odległości między biogazowniami i co ważniejsze substratem wykorzystywanym do produkcji biogazu – wyjaśnia prof. dr. Christian Abendroth z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus-Senftenberg. Czytaj więcej Cyfrowa rewolucja i nowoczesne technologie. O czym jeszcze porozmawiamy podczas NWwR 2023? Nowa produkcja biogazu zmniejszy zależność od wykorzystania paliw kopalnych? Naukowcy poszukiwali kluczowych mikroorganizmów biorących główny udział w procesie zwanym fermentacją beztlenową. W tym procesie materiał organiczny jest rozkładany, a następnie przekształcany w bogaty w energię gaz, który jest wykorzystywany jako paliwo. Proces ten jest uważany za kluczowy w usprawnienia produkcji z biogazu, ponieważ rola i dynamika większości mikroorganizmów biorących w nim udział są nadal do końca nie zostały przebadane. Usprawnienie produkcji biogazu oznaczałaby decydującą zmianę w przemyśle energetycznym i zmniejszyłaby zależność od paliw kopalnych i importu energii. Jednak według ekspertów z BTU brak odpowiednich badań mikrobiologicznych powoduje, że sektor OZE związany z produkcją biogazu nie jest w stanie rozwijać się. Czytaj więcej Co się zmieni w fotowoltaice, wiatrakach i biogazowniach po wyborach? Jak uwolnić potencjał branży biogazowej i uniezależnić ją od dotacji? Jak podkreślają naukowcy z Micro4Biogas kluczem do uniezależnienia branży biogazowej od wysokich kosztów inwestycyjnych jest obniżenie kosztów i usprawnienie produkcji biogazu. Jak tego dokonać? Prowadząc badania nad rozwojem szczepów bakterii i mikroorganizmów, które biorą udział w procesie wytwarzania biogazu z substratów. To jest niezbędne do produkcji biogazu , ale przez długi czas pozostawało poza zasięgiem naszych możliwością – mówi dr. Manuel Porcar, koordynator Micro4Biogas z Hiszpańskiego Uniwersytetu w Walencji i współautor badań. - Nasza praca to tylko czubek mikrobiologicznej góry lodowej, która najprawdopodobniej kryje w sobie klucz do jeszcze bardziej efektywnej i tańszej produkcji biogazu, ale nigdy nie została scharakteryzowana na poziomie genomu. Zdaniem naukowców z BTU dzięki temu odkryciu naukowcy z konsorcjum Micro4Biogas są w stanie stworzyć dostosowane do potrzeb i wydajne społeczności drobnoustrojów produkujących biogaz. Biogazownie przyszłości będą jeszcze bardziej efektywnie wytwarzać energię i ciepło dzięki przyspieszeniu i obniżeniu kosztów kontrolowanego procesu fermentacji substratu. Celem pracy naukowców z konsorcjum Micro4Biogas jest uniezależnienie branży biogazowej od dotacji, aby inwestycje w tym sektorze stały się bardziej opłacalne finansowo, a tym samym pobudziły rozwój energii odnawialnych na całym świecie. Czytaj więcej Pieniądze na płyty do przechowywania obornika

