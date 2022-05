Rosnące ceny węgla i ekogroszku sięgające nawet ponad 3200 zł za tonę powodują że wielu właścicieli domów zastanawia się nad alternatywnymi i bardziej energooszczędnymi sposobami na ogrzewanie domu. Jednym z nich jest pompa ciepła. Czy warto po nią sięgnąć i ile kosztuje?

Ceny węgla i ekogroszku sięgające nawet ponad 3200 zł za tonę powodują, że wielu właścicieli domów zastanawia się nad alternatywnymi i bardziej energooszczędnymi sposobami na ogrzewanie domu.

Średnio możemy przyjąć, że aktualnie zakup i instalacja pompy to koszt sięgający 40-50 tysięcy zł.

Stopa zwrotu inwestycji w pompę ciepła, w zależności od poniesionych kosztów i uzyskanych dotacji wynosi od 3 do 8 lat.

Więcej informacji o pompach ciepła znajdziesz w dziale OZE Farmera

W ostatnim czasie widoczne jest wzmożone zainteresowanie pompami ciepła. Eksperci podają mówi o 100% wzroście zainteresowania tym segmentem OZE.

- Sytuacja wynika nie tylko z informacji dotyczącej wstrzymania dostaw gazu z Rosji, ale też z opłacalności inwestycji w pompy oraz rosnącej świadomości ekologicznej zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i firm i przedsiębiorców - podkreśla Jacek Grelewicz, prezes firmy Copernicus Sun.

Pompy nie emitują do środowiska żadnych zanieczyszczeń, dzięki czemu są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych sposobów ogrzewania.

Z szacunków wynika, że sprzedaż pomp ciepła w 2022 roku wyniesie około 140 tysięcy sztuk.

Już stanowią one silny trend na rynku odnawialnych źródeł energii, a popyt w Polsce i w całej Europie przewyższa możliwości produkcyjne wszystkich firm produkujących pompy na świecie.

Oferta Credit Agricole dla rolników

- Warto zaznaczyć, że rynek pomp ciepła rozwija się prężnie od 2018 roku. Uważam, że w przyszłych latach trend ten będzie równie mocny – biorąc pod uwagę kolejne wzrosty cen energii elektrycznej - dodaje Jacek Grelewicz, prezes firmy Copernicus Sun.

Jak inwestować w pompę ciepła to tylko z fotowoltaiką

Jeśli chodzi o opłacalność pomp ciepła, to zdecydowanie jest to inwestycja godna rozważenia.

- Dla standardowego, dobrze docieplonego domu o powierzchni 150 m2 pompa ciepła wygeneruje koszty przekraczające 3 tys. zł rocznie. Jeśli połączymy ją z fotowoltaiką – zostaną one znacznie zminimalizowane. Dla porównania - przy ogrzewaniu węglem lub gazem koszt ogrzewania w tym sezonie wyniesie nawet około 10 tys. zł - podkreśla Jacek Grelewicz, prezes firmy Copernicus Sun.

Średnio możemy przyjąć, że aktualnie zakup i instalacja pompy to koszt sięgający 40 – 50 tysięcy zł. W przeszłości była to kwota nawet 2 razy większa. W wielu przypadkach zwrot z inwestycji powinien nastąpić w okresie do 5 lat - dodaje Jacek Grelewicz, prezes firmy Copernicus Sun.

Jak podkreśla ekspert Copernicus Sun, inwestycja w pompy ciepła jest więc ekonomicznym rozwiązaniem. Montaż tego typu ogrzewania często idzie w parze z fotowoltaiką, co znacząco obniża rachunki za energię elektryczną w naszych domach. Uważam, że w ciągu najbliższych lat pompy nie będą mieć żadnej konkurencji, jeśli chodzi o ogrzewanie.

- Prężnemu rozwojowi tego rynku sprzyjają też dofinansowania na zakup oraz polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Ich mocną zaletą jest też niezależność od zmieniających się na rynku cen gazu i prądu. Mimo że pompy ciepła zasila się energią elektryczną to większą część energii – nawet około 75%, pobierają one ze źródeł odnawialnych - dodaje Jacek Grelewicz, prezes firmy Copernicus Sun.

Jaka jest sensowność inwestycji w drogą pompę ciepła nie tylko do domu?

W obecnej sytuacji gospodarczej oszczędności Polaków topnieją w zastraszającym tempie. Inflacja oraz podwyżki cen tradycyjnych surowców energetycznych powodują, że trzymane na kontach bankowych pieniądze błyskawicznie tracą na wartości.

- Wymiana źródła ciepła to obecnie najbardziej opłacalna inwestycja, jakiej można dokonać w poszukiwaniu oszczędności. Dopłaty do wymiany starych źródeł ciepła dla klientów indywidualnych oraz ulgi termomodernizacyjne pokazują, że technologia pomp ciepła nie jest już tak droga, jak kiedyś. Stopa zwrotu z takiej inwestycji, w zależności od poniesionych kosztów i uzyskanych dotacji wynosi od 3 do 8 lat. Jest to więc inwestycja, która zwraca się szybciej niż popularna w ostatnich latach fotowoltaika - podkreśla Michał Sochacki, prezes zarządu spółki BeeIN.

Za montażem pomp ciepła przemawia głównie ich wszechstronność. W porównaniu do tradycyjnych źródeł ciepła, pompa ciepła pozwala na ogrzanie domu w okresie zimowym, chłodzenie w okresie letnim oraz grzanie całoroczne wody użytkowej.

Rozwiązanie w postaci pompy ciepła znajduje jeszcze szersze zastosowanie w przypadku gospodarstw rolnych, ponieważ może stanowić alternatywę dla ogrzewania szklarni lub miejsc przechowywania zwierząt gospodarskich oraz chłodzenia części magazynowych - podkreśla Michał Sochacki, prezes zarządu spółki BeeIN.

Koszty ogrzewania oraz chłodzenia przy użyciu energii elektrycznej i gazu, zmuszają rolników oraz mały i średni biznes do szukania oszczędności, a najlepszą alternatywą w obecnej sytuacji jest montaż pompy ciepła.

Ile kosztuje zakup pompy ciepła wraz z montażem?

Wymiana źródła ciepła na pompę ciepłą to koszt, który w zależności od wybranego rozwiązania oraz mocy pompy zaczyna się od 35 tys. zł brutto w przypadku pomp ciepła powietrze–woda dla średniej wielkości domu, a w przypadku pomp gruntowych - od 75 tys. zł. W przypadku pomp gruntowych cena montażu zależy od kosztów związanych z wykonaniem odwiertów.

- Firma beeIN proponuje swoim klientom najbardziej opłacalne rozwiązania, oferując pompy ciepła w technologii powietrze–woda. Przykładowy koszt pompy SPRSUN SELECT, w zależności od mocy, wraz z montażem kształtuje się w przedziale 35-50 tys. zł. BeeIn oferuje również pompy firmy DAIKIN, czyli japońskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania z najwyższej półki cenowej. Koszt montażu pompy DAIKIN Altherma ALL–IN–ONE waha się w przedziale 50-100 tys. zł - podkreśla Michał Sochacki, prezes zarządu spółki BeeIN.

Jak podaje Michał Sochacki, prezes zarządu spółki BeeIN ceny pomp ciepła stale rosną, jednocześnie wydłużają się terminy dostaw i montaży, co należy mieć na uwadze podczas planowania inwestycji. W tej sytuacji warto nie odkładać na później inwestycji w założenie ekonomicznej i ekologicznej pompy ciepła.

Podsumowując, opłacalność inwestycji w pompę ciepła zależy od wielu czynników. Choćby od tego jak dobrze jest docieplony dom, czy chcemy zainwestować w powietrzną czy gruntową pompę ciepła. Jednak przy szalejących cenach gazu ziemnego i węgla warto rozważyć tę inwestycję która będzie zwracać się w kolejnych latach użytkowania pompy ciepła.

- Ceny gazu oraz energii elektrycznej biją rekordy na giełdach, co przekłada się na wzrost kosztów ogrzewania w domach, nie wspominając o agrobiznesie. W przypadku klientów indywidualnych rząd polski stara się pomagać poprzez gwarancję niezmienności stawek taryfowych gazu i energii, ale klienci biznesowi nie mają już tak dobrze. Z pomocą przychodzą rozwiązania chłodzące i grzewcze w postaci pomp ciepła - podsumowuje Michał Sochacki, prezes zarządu spółki BeeIN.