Mamy już wyniki wyborów i ewidentnie opozycja przejmie władzę i rząd. Co proponuje KO i Trzecia Droga, co do rozwoju fotowoltaiki także tej przydomowej. Chcą uprościć i przywrócić do łask OZE w tym i przydomową fotowoltaikę. Nie oznacza to likwidacji systemu net-billing.

Sprawdziliśmy postulaty Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) co do rozwoju OZE. Skupiliśmy się na najważniejszych postulatach dotyczących rozwoju fotowoltaiki szczególnie tej przydomowej. Warto na początku zaznaczyć że opozycja dosłownie jednym głosem mówi że należy odblokować pieniądze z funduszy unijnych i KPO. Niesie to za sobą konsekwencję w takiej postaci że nie będą one mogły łamać dyrektyw unijnych dotyczących rozwoju OZE w UE, czyli też dotyczących także kierunku rozwoju systemu rozliczeń prądu z OZE. Czytaj więcej Praca w mediach. Szukamy redaktora prowadzącego serwis o tematyce weterynaryjnej Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w 100 postulatach KO Koalicja Obywatelska przygotowała 100 postulatów, w których miejsce znalazło się także dla prosumentów, rozwoju OZE ora przydomowej fotowoltaiki. Poniżej prezentujemy dwa ważne postulaty KO co do rozwoju przydomowej fotowoltaiki Przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę. Umożliwimy stworzenie 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd. W wielu portalach o OZE oraz u youtuberów zajmujących się tematyką OZE pojawiły się informację że KO chce zlikwidować net-billing i przywrócić stare zasady w formie systemu opustów. Problem tylko że nie jest to zgodne z kierunkiem jakie UE narzuca co do rozwoju w państwach członkowskich. Pisaliśmy o tym szerzej w poniższym artykule podając dyrektywy unijne które nakreślają ten kierunek co do rozliczania prądu z OZE. Czy KO będzie działać wbrew dyrektywom Czytaj więcej Czy po wyborach politycy zlikwidują net-billing dla fotowoltaiki? Wydaje się więc że w postulacie KO została niefortunnie użyty wyraz "przywrócić", który definicji oznacza: "doprowadzić coś do poprzedniego stanu". Przywrócić korzystne zasady rozliczania produkowanej energii nie oznacza jednoznacznie powrotu do systemu opustów. Najprawdopodobniej KO będzie chciało zmienić system net-billing tak aby (podobnie jak poprzedni system net-metering) był on korzystny dla prosumentów. ZAREJESTRUJ SIĘ NA NWwR 2023! Polska 2050 i trzecia droga o rozwoju OZE Liderzy Polska 2050 chcą wprowadzać proste prawo i zachęty dla prosumentów, tak aby inwestowali w fotowoltaikę. Czytaj więcej Właściciele domów rozczarowani opłacalnością przydomowej fotowoltaiki Rzeczywiście system net-billing ze wszystkimi swoimi złożonymi i skomplikowanymi zasadami i ograniczeniami - dotyczącymi zwrotu środków za sprzedana energię z depozytu producenckiego na kont bankowe właściciela fotowoltaiki oraz podawaniem z miesięcznym opóźnieniem ceny po jakiej będzie sprzedawany prąd z OZE do sieci - nie ułatwia podjęcia decyzji w inwestowania w fotowoltaikę. Jak czytamy w postulatach Polska 2050 chce uprościć i przywrócić do łask OZE w tym i przydomową fotowoltaikę: Zniesiemy haracz, jaki dziś państwo pobiera od prosumentów od nadwyżek wyprodukowanej zielonej energii. Pozwolimy Polakom zarabiać na energii z ich dachów i balkonów. Zamiast zmuszać Polaków do zmian, zreformujemy prawo i stworzymy system zachęt dla prosumentów, dzięki którym zielona zmiana po prostu będzie się opłacać. Mimo że jest to mało konkretne postulaty ale kierunek zmian wydaje się jak najbardziej zrozumiały i konieczny. Niestety same chęci nie wystarczą i z niecierpliwością będziemy czekali na propozycje zmian w ustawie o OZE a dotyczącą zasad rozliczania prądu z OZE. Ciekawe jakie zachęty związane z inwestowaniem w fotowoltaikę wprowadzą partie po utworzeniu nowego rządu. Ewidentnie z powyższych obietnic wyborczych szykują się dotacje i dofinansowania do fotowoltaiki w blokach.

