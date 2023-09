Tauron, ku zaskoczeniu właścicieli instalacji fotowoltaicznych rozpoczął kontrole sprawdzające nie tylko poprawność podłączenia, ale czy nie ma zbyt dużej mocy zainstalowanej fotowoltaiki niezgodnie z podpisanymi umowami.

Zapytaliśmy PGE, czy planowane są kontrole instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci PGE w najbliższym czasie a związane z:

Jak odpowiedziała nam Ewa Wiatr z biura ds. dystrybucji PGE, problem podwyższania się napięcia w sieci przy dużym nasyceniu obszaru instalacjami PV ma charakter techniczny i wynika przede wszystkim z “konkurencji” pomiędzy falownikami, które “kierują” energię do sieci OSD.

Przepływ energii w kierunku sieci następuje w sytuacji, gdy energia wytworzona w instalacji PV nie zostanie wykorzystana przez prosumenta w miejscu jej produkcji.

Jak dodała Ewa Wiatr z PGE, w obszarach, gdzie instalacji prosumenckich jest dużo kolejne inwertery nie mogą przetwarzać energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych, gdy napięcie odbiega od normy (przekracza 230V + - 10%). W Takiej sytuacji inwerter wyłącza się, a za podwyższenie napięcia odpowiadają inwertery zainstalowane u prosumentów.

PGE Dystrybucja prowadzi szereg działań zmierzających do zniwelowania tego zjawiska. Najważniejsze z nich to doraźne regulacje przekładni transformatorów rozdzielczych SN/nN, stały monitoring i regulacja napięcia na transformatorach mocy 110kV/SN - podkreśliła Ewa Wiatr z biura ds. dystrybucji PGE. - Wszędzie, gdzie jest to możliwe i przynosi pozytywne rezultaty, wykonujemy rekonfiguracje sieci, co prowadzi do skrócenia ciągów linii nN. W planach inwestycyjnych ujmujemy na bieżąco dodatkową ilość urządzeń służących do regulacji napięcia, takich jak: transformatory z podobciążeniową regulacją przekładni, energoelektroniczne regulatory napięcia, symetryzatory napięcia oraz magazyny energii służące stabilizacji napięcia w sieci - dodaje Ewa Wiatr z PGE.