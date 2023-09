Likwidacja obecnego systemu net-bilingu i przywrócenie starych, bardziej korzystnych zasad rozliczania prądu z OZE to wyborcze mrzonki. W większości proeuropejska opozycja nie zdecyduje się na otwartą batalię z UE i zablokowanie środków z UE. Można jednak zasady net-bilingu zmodyfikować. Obecnie żaden lider polityczny konkretnie nie mówi, jak to zrobi po wyborach parlamentarnych.

Skomplikowane zasady rozliczania prądu w net-billing zostały tak pomyślane, abyśmy i tak płacili dodatkowe opłaty (mocowe, przyłączeniowe, abonamentowe i handlowe) za zakupiony prąd niezależnie od tego, ile wyprodukowaliśmy prądu z OZE.

Dodatkowo nie możemy wypłacić tych środków z depozytu prosumenckiego w całości na swoje konto bankowe. To zniechęca do OZE. Mówiąc wprost: i tak mając fotowoltaikę w nowym systemie net-billing, dopłacisz do prądu. Autorom polskiego systemu net-billingu chodziło o to, aby konsumować jak najwięcej własnej zielonej energii elektrycznej, to wtedy trochę mniej zapłacimy za prąd. I to „trochę mniej” jest bardzo subiektywne.

Gdyż wystarczy podłączyć dodatkowe ogrzewanie elektryczne, grzałkę itd., aby otrzymywać rachunki i prognozy rachunków na kwoty liczone w tysiącach złotych, co przyprawia o zawrót głowy wielu nowych właścicieli przydomowej fotowoltaiki. Nic więc dziwnego, że politycy chcą zbić kapitał wyborczy na niezadowoleniu prosumentów.

Nie łudźcie się nie zlikwidują net-billingu. To przedwyborcze mrzonki

Wielu polityków, szczególnie opozycji, obiecuje, że zmienią zasady rozliczania energii z OZE, czyli zmodyfikują system net-billing. Niektórzy z nich idą o krok dalej i zaczynają nieśmiało, mało konkretnie, ale coraz głośniej krzyczeć, że jak dojdą do władzy, to nawet i zlikwidują ten znienawidzony net-billing.

Przykładem jest Koalicja Obywatelska, która obiecuje mgliście (w punkcie 84. swojego programu wyborczego), że w pierwszych 100 dniach „przywrócimy korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów – niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę”. Czy to oznacza przywrócenie net-meteringu?

Brakuje tu szczegółów, jak KO zmieni lub zlikwiduje net-billing. Niestety, to nie takie proste. Nie dajcie się nabrać na takie mało precyzyjne obietnice wyborcze bez pokrycia, z których politycy mogą się wycofać, mówiąc, że chcieli dobrze, ale (znowu) Unia im zabroniła.

Powiedzmy sobie szczerze: większość opozycji jest proeuropejska, w tym i KO. Nie będzie ona chciała otwartego konfliktu z UE skutkującego dalszym blokowaniem środków z KPO kosztem zadowolenia niewielkiej grupy wyborczej.

Unia narzuciła nam kierunek, ale to rząd ustala zasady funkcjonowania net-billingu

Tak, to UE wprowadziła dyrektywę mającą na celu zmienić prosumentów w aktywnych uczestników na rynku energii, czyli faktycznie wymagającą odejścia od net-meteringu, m.in. w Polsce. Wdrażają to przepisy UE obowiązujące państwa członkowskie w tym zakresie.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zmieniającą dyrektywę 2012/27/ UE (tzw. dyrektywa rynkowa), wszyscy uczestnicy rynku energii, w tym prosumenci, muszą ponosić opłaty sieciowe.

Co więcej, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED II) przewiduje obowiązek umożliwienia prosumentom otrzymywania wynagrodzenia odzwierciedlającego wartość rynkową energii. Jednak Unia nie decyduje o zasadach, na jakich ta cena i te opłata za prąd z OZE będą naliczane w każdym z państw członkowskich.

I tu pojawia się możliwość do zmiany zasad funkcjonowania systemu net-billingu. Jednak tu żadna partia opozycyjna nie podaje żadnych konkretów wyborczych. A z mglistych obietnic wyborczych można się łatwo wycofać.