Rosnące ceny węgla nie skłaniają,aby ogrzewać nim domy. Dodatkowo UE chce zakazać pieców gazowych od 2027 r. (najpóźniej od 2029 r.) dla nowych budynków, a od 2030 r. dla modernizowanych domów. Pompy ciepła stają się, choć kosztowną, atrakcyjną alternatywą dla pieców na węgiel i gaz.

Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w 2030 roku łączna liczba pomp ciepła zainstalowanych w domach jednorodzinnych w Polsce wynosić będzie około 1,09 mln.

Jak podaje ekspert ogrzewanie za pomocą pompy kosztuje o blisko 30 proc. mniej niż ogrzewanie gazem i około 50 proc. mniej niż ogrzewanie węglem.

Unia chce zakazać używania pieców gazowych planem REPowerEU. Zapis, spowodował dużo zamieszania i zgodnie z nim już od 2027 r. (najpóźniej od 2029 r.) dla nowych budynków, a od 2030 r. dla modernizowanych ma zostać wprowadzony zakaz stosowania kotłów gazowych.

Sytuacja geopolityczna zmienia się bardzo dynamicznie. Decyzje gospodarcze, związane z rezygnacją z rosyjskich dostaw ropy, gazu, węgla, które są następstwem wojny w Ukrainie zaskakują, ale nie dziwią. Mobilizują do szukania alternatywnych rozwiązań. Dla sektora urządzeń grzewczych jest to szczególne wyzwanie.



Jednym z popularnych ostatnio sposobów radzenia sobie z sytuacją jest zastosowanie pomp ciepła.

Powietrzne pompy ciepła zyskują popularność na całym świecie

Sytuacja pomp ciepła w Polsce odbiega znacząco od sytuacji w innych krajach europejskich, chociaż prognozy wskazują, że obecna sytuacja wpłynie również na szybkie zmiany w tym obszarze.

Dla przykładu w Szwecji i Szwajcarii udział instalowanych pomp ciepła w nowych budynkach wynosi ponad 80% (dane wg SVEP i FWS). W wielu innych krajach europejskich takich, jak: Austria, Francja, Finlandia, Niemcy, Norwegia, udział pomp ciepła w segmencie nowych budynków do niedawna stanowił 25¸70%.

Według raportu Crowdwaya z 2021 roku, w Polsce szczególnie szybko rośnie liczba pomp typu powietrze-woda, których sprzedaż w 2019 roku wzrosła o 91% w porównaniu z rokiem 2018. Na przestrzeni ostatnich 9 lat sprzedaż w obrębie tego segmentu wzrosła blisko 14-krotnie, dzięki czemu w roku 2019 pompy ciepła typu powietrze-woda do centralnego ogrzewania pomieszczeń stanowiły już około 55% całego rynku pomp ciepła i około 75% rynku pomp ciepła do centralnego wodnego ogrzewania pomieszczeń.

Ten sam raport wskazuje, że przyszłością europejskiego i polskiego rynku są instalacje łączące obie technologie (pompa + panele słoneczne). Rodzimy rynek fotowoltaiki notuje duże wzrosty. W latach 2018-2019 wzrósł o ponad 3,5 mld złotych.

Analiza IRENA z 2020 roku wskazuje, że elektryfikacja przemysłu spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną przez odnawialne źródła energii. W sektorze ogrzewania do 2050 roku globalna liczba pomp ciepła ma wzrosnąć 10-krotnie z około 38 mln w 2019 roku do 334 mln w 2050 roku.



Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła w 2030 roku łączna liczba pomp ciepła zainstalowanych w domach jednorodzinnych w Polsce wynosić będzie około 1,09 mln. Scenariusz optymistyczny wskazuje 2,08 mln sztuk działających urządzeń. Przedstawione dane jak i obecna sytuacja europejska potwierdza, że rynek pomp ma olbrzymi potencjał co przekłada się na konkretne korzyści indywidualnych użytkowników. Rekomenduję i popieram ten kierunek rozwoju – mówi Piotr Kisiel, dyrektor zarządzający Manitu Solar.

Popularność pomp ciepła wzrośnie z powodu likwidacji pieców gazowych

Jeszcze jakiś czas temu ekologia była głównym motywem poszukiwania nowych metod grzewczych przyjaznych środowisku. Sytuacja zmieniła się nagle, ceny węgla poszybowały w górę i zaczęło go brakować.

29 kwietnia 2022 r. ruszył także nabór do programu "Moje Ciepło". Dopłaty obejmują powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, wykorzystywane do samego ogrzewania domu lub w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

Z programu "Moje Ciepło" mogą korzystać osoby fizyczne - właściciele bądź współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Wsparcie finansowe w ramach programu jest udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dla zdecydowanych oznacza to, że zakup i montaż wybranej pompy ciepła może zostać sfinansowany w kwocie od 7 tys. zł do 21 tys. zł.

- Wszystko to przyczyniło się do wzrostu popularności pomp ciepła. Zainteresowanie pompami powietrznymi w naszych hurtowaniach w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie jest bardzo duże i zrozumiałe. Obserwujemy, że z miesiąca na miesiąc rośnie. Nasi klienci potwierdzają, że zamówień stale przybywa i na instalację klient końcowy czeka nawet kilka miesięcy – mówi Piotr Kisiel, dyrektor zarządzający Manitu Solar.

Główne zalety i zastosowanie powietrznych pomp ciepła

Pompa ciepła pobiera energię zgromadzoną w ziemi, powietrzu lub wodzie, a następnie wykorzystuje ją do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń w domu lub do podgrzewania wody.

Do zalet powietrznej pompy ciepła zaliczyć należy:

mały pobór energii;

obniżenie kosztów ogrzewania (nawet ponad 50% w stosunku do spalania gazu lub oleju opałowego);

prosta w obsłudze;

nie wymaga składu opału lub przyłącza gazu;

może tanio i efektywnie chłodzić pomieszczenia;

obniża emisję CO 2 , zużycie energii pierwotnej;

, zużycie energii pierwotnej; korzysta z dużego udziału energii odnawialnej (ok. 70-75%);

przyjazna dla środowiska naturalnego.

Efektywnym rozwiązaniem w gospodarstwie domowym jest zwiększenie poziomu zużycia własnej energii fotowoltaicznej, dzięki inteligentnej integracji pompy ciepła z funkcją zarządzania energią w falownikach.

- Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna to dobry duet. Połączenie tych rozwiązań jest korzystne nie tylko dla środowiska, ale również dla portfela. Ogrzewanie za pomocą pompy kosztuje o blisko 30 proc. mniej niż ogrzewanie gazem i około 50 proc. mniej niż ogrzewanie węglem. W związku z tym, aby budować świadomość u klientów zdecydowaliśmy się poszerzyć nasze portfolio również o powietrzne pompy ciepła. Zwiększenie autokonsumpcji możliwe jest dzięki interfejsowi SG Ready, który umożliwia współpracę z falownikami fotowoltaicznymi – podsumowuje Piotr Kisiel.