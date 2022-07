Pomimo że PGNiG będzie podłączać nowe domy do sieci gazowej w latach 2022-2023 nie oznacza to, że montaż kotłów kondensacyjnych i pieców na gaz nie zostanie zakazany przez UE. Pompa ciepła stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla ogrzewania gazowego. Ale czy sprawdzi się w starszych domach?

Komisja Europejska chce wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży kotłów na ekogroszek, olej oraz gaz od 2030 r.

W przypadku istniejących budynków, przy taryfie G12, koszty ogrzewania powietrzną pompą ciepła są o 20-30% mniejsze niż w przypadku ogrzewania gazem.

Porównując szacunki z końca roku 2021 do tych z czerwca 2022 r., koszty ogrzewania za pomocą niektórych źródeł ciepła drastycznie wzrosło – nawet o 104%.

Zastosowanie pompy ciepła jako źródła ogrzewania to rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych domów. Ta opcja sprawdzi się także w istniejących budynkach, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

PGNiG wycofała się z zapowiadanego braku podłączania nowych inwestorów do sieci gazowej w latach 2022-2023, za to w unijnym projekcie Fit for 55 pojawił się zapis, że stosowanie pieców gazowych będzie niebawem zabronione.

Nic więc dziwnego, że pompy ciepła – rozwiązanie, które jeszcze parę lat temu niektórzy uznawali za chwilową modę – cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Co więcej, to ostatni dzwonek, by zdążyć z montażem na ten sezon grzewczy, ponieważ firmy produkujące pompy ciepła przeżywają prawdziwe oblężenie.

Czy ogrzewanie domu gazem będzie zakazane od 2030 r.?

Jeszcze niedawno Polska Spółka Gazownictwa podawała, że do końca 2022 roku odsetek Polaków z dostępem do gazu ziemnego wyniesie blisko 90%. Tymczasem dziś ta informacja straciła na znaczeniu.

W Unii Europejskiej coraz częściej mówi się o możliwości zakazania wprowadzania do użytku kotłów na gaz kopalny – pozostałyby jedynie te, które już funkcjonują.

Komisja Europejska chce wprowadzić całkowity zakaz sprzedaży kotłów na ekogroszek, olej oraz gaz także jeżeli chodzi o te bardziej ekologiczne rozwiązania np. kotły kondensacyjne od 2030 r.

Ogłoszone plany w ramach RePower Eu przewidują również, że państwa członkowskie UE przestaną dotować kotły na paliwa kopalne czyli węgiel, ekogroszek, olej i gaz stosowane w budynkach już od 2025 r. Unia Europejska chce też wprowadzić obowiązek montażu fotowoltaiki w nowych domach od 2029 r.

Równocześnie można usłyszeć, że w nadchodzących latach głównym motorem dekarbonizacji będzie elektryfikacja i masowe wprowadzenie pomp ciepła. Wiele wskazuje więc na to, że promowane do tej pory sposoby ogrzewania odejdą do lamusa.

Pompy ciepła zdobywają popularność w Polsce

W ostatecznym rozrachunku wybór systemu grzewczego jest podyktowany względami ekonomicznymi – decyduje kryterium ceny. Zarówno w przypadku instalowania systemu grzewczego w nowo budowanym domu, jak i w przypadku modernizacji.

A także wtedy, gdy inne opcje nie wchodzą w grę – jak np. w przypadku braku możliwości przyłączenia do instalacji gazowej. Polacy doceniają korzyści, jakie daje instalacja pompy ciepła, czego najlepszym dowodem jest wzrost sprzedaży tych urządzeń grzewczych, który trwa niezmiennie od 11 lat.

Ile kosztuje powietrzna pompa ciepła i jak działa?

Pompy ciepła wykorzystują energię elektryczną do wydobywania i koncentracji ciepła z powietrza zewnętrznego, gruntu lub wody i „pompują” je do budynku. Latem z kolei mogą pracować w przeciwnym kierunku, „wypompowując” ciepłe powietrze z budynku, w celu zapewnienia chłodzenia.

W dodatku, na tle innych systemów ogrzewania, pompy ciepła są nie tylko powszechnie dostępnym rozwiązaniem, ale także coraz bardziej opłacalnym.

– W przypadku istniejących budynków, przy taryfie G12, koszty ogrzewania są o 20-30% mniejsze niż w przypadku ogrzewania gazem. Dla nowo budowanych budynków, z odpowiednią termoizolacją, wskaźnik ten przedstawia się jeszcze korzystniej – zauważa Paweł Poruszek CEO Euros Energy.

Porównując szacunki z końca roku 2021 do tych z czerwca 2022 r., koszty ogrzewania za pomocą niektórych źródeł ciepła drastycznie wzrosło – nawet o 104%.

Biorąc pod uwagę szalejącą inflację (bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,5% w maju br.), wzrost kosztów ogrzewania może dla wielu rodzin oznaczać dylemat pomiędzy tym czy kupią podstawowe produkty spożywcze, czy będą mieli ciepło domu.

Bo o ile przeciętnie w zeszłym roku wysokość dochodu rozporządzalnego dla każdego domownika wyniosła o 2,2% więcej niż w 2020 r., przeciętne miesięczne wydatki były realnie wyższe o 3,5 proc. od wydatków z 2020 r. Obecnie ta dysproporcja jeszcze bardziej się pogłębia.

Czy pompa ciepła to rozwiązanie dobre dla każdego domu?

Zastosowanie pompy ciepła jako źródła ogrzewania to rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych domów. Ta opcja sprawdzi się także w istniejących budynkach, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, mających na celu instalację pompy ciepła, warto zapytać specjalistę, które urządzenie wybrać i jakimi kryteriami się kierować - zauważa Paweł Poruszek, ekspert z Euros Energy. – Wybierając pompę ciepła trzeba przede wszystkim ustalić zapotrzebowanie budynku na ciepło, uwzględniając jego powierzchnię całkowitą, straty energii w budynku, ilość energii niezbędną do ogrzania ciepłej wody użytkowej, a także rodzaj instalacji grzewczej - dodaje ekspert.

Po obliczaniu ilości ciepła potrzebnej do ogrzewania budynku, a tym samym niezbędnej mocy grzewczej, ustalania klasy energetycznej budynku będzie można ustalić czy niezbędne będą dodatkowe prace termomodernizacyjne aby zakup i użytkowanie pompy ciepła do ogrzania domu był opłacalny.

Ceny pomp powietrznych wzrastają 10% miesięcznie

Rodzimy rynek oferuje kompletne rozwiązania i szereg udogodnień. Obecnie jednak popyt na pompy ciepła zaczyna przewyższać podaż. Wydłuża się także czas oczekiwania na montaż urządzeń.

Rosnące zainteresowanie pompami ciepła przełoży się także na wzrost cen, które już teraz drożeją średnio o 10% miesięcznie. Aby nie skończyć tej zimy w nieogrzewanym domu albo z zadłużeniem, spowodowanym zakupem horrendalnie drogiego paliwa, warto już teraz podjąć decyzję o zakupie pompy ciepła i zyskać spokój na ten i kolejne okresy grzewcze.