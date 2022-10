Rząd ustalił maksymalną stawkę za prąd, sięgającą do 0,699 zł za 1 kWh, do jakiej mogą podnieść ceny energii jej sprzedawcy po przekroczeniu limitów zamrażających. O ile więcej za prąd zapłacą właściciele pomp ciepła po przekroczeniu limitu zamrażającego ceny prądu w 2023 r.?

Jeżeli zrealizuje się czarny scenariusz w 2023 r. w ramach rozpędzającego się kryzysu energetycznego to sprzedawcy energii będą mogli podnieść swoje stawki za cenę prądu nawet do 0,699 zł za 1 kWh. Czy to będzie duża podwyżka w przypadku użytkowników pompy ciepła?

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

To ile pompa ciepła zużywa prądu zależy nie tylko od jej rodzaju (powietrzna, gruntowa itd.), ale też i jej mocy. Także współczynnik SCOP lub COP ma ogromne znaczenie określające zużycie prądu przez pompę ciepła.

Współczynnik ten wyraża stosunek ilości dostarczonej energii cieplnej do zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła w danym momencie. W dostępnych obecnie na rynku pompach waha się on od 3,5 do 5,5.

Oznacza to, że pobierając 1 kWh prądu z sieci energetycznej (lub wytworzonej przez naszą instalację fotowoltaiczną), pompa ciepła dostarcza od 3,5 do 5,5 kWh energii cieplnej. Im współczynnik COP jest wyższy, tym mniej energii zużyje pompa gwarantując określony komfort ciepła.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na zużycie prądu przez pompę ma stan docieplenia budynku, a raczej jego charakterystyka energetyczna. Czyli istotne jest ile energii w ciągu roku jest niezbędne, aby ogrzać pomieszczania domu oraz ewentualnie wodę użytkową. Im słabiej docieplony budynek tym więcej energii elektrycznej będzie musiała zużyć aby utrzymać temperaturę w pomieszczeniach na zadanym przez użytkowników poziomie.

Jeżeli więc przyjmiemy wersję, w której w typowym gospodarstwie domowym pompa ciepła średnio zużywa ok. 3000-4000 kWh prądu na każde 100 metrów kwadratowych. Uwzględniamy w tym także że nasza pompa ciepła będzie wspomagać przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Przyjmując optymistycznie, że nasz dom ma ok. 120 metrów kwadratowych i jest w miarę dobrze docieplony to powinien zużywać ok. 5000 kWh w ciągu roku na ogrzanie pomieszczeń i podgrzania wody użytkowej.

Nasz próg zamrażający ceny prądu wyniesie 2000 kWh w ciągu roku, więc przyjmujemy, że nasza pompa ciepła zużyje ponad limit zamarzający przynajmniej (minimalnie) 3000 KWh w ciągu roku.

O ile mogą wrosnąć rachunki za prąd przy użyciu pompy ciepła?

Zgodnie z najnowszym projektem rządowym w przypadku gospodarstwach domowych cena maksymalna prądu po przekroczeniu progów zamrażających: 2/2,6/3 MWh może sięgnąć nawet do 0,699 zł (lub 0,693 zł) za 1 kWh.

Przyjmując najgorszy scenariusz że sprzedawcy energii elektrycznej podniosą do górnego progu sięgające 0,699 zł za 1 kWh to za zużycie 3000 kWh dopłacimy do rachunku za prąd dodatkowe 2097 zł. Przyjmując że skorzystamy z 1-razowwego dodatku elektrycznego w wysokości 1000 zł. Dodatkowa dopłata do ogólnego rachunku wyniesie 1097 zł.

W przypadku gdy nasza pompa zużyje 5000 kWh w ciągu roku to dodatkowy wydatek za prąd wrośnie do 3.495 zł na energię zużytą tylko przez pompę ciepła. Jednak należy wziąć pod uwagę że jednorazowy dodatek elektryczny będzie podwyższony do 1500 zł.

Po skorzystaniu z dodatku elektrycznego dodatkowa kwota uwzględniona w rachunku za zużycie prądu z pompy ciepła wyniesie ok. 1995 zł

Warto pamiętać, że w przypadku posiadania karty dużej rodziny, posiadanie statusu rolnika limit zamrażający wrasta do 3000 kWh/rok, zaś w przypadku gdy członek rodziny ma orzeczenie niepełnosprawności to limit zamrażający wyniesie 2600 kWh/rok. Ma to wpływ na obniżenie rachunku za prąd związany z pracą pompy ciepła.