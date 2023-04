Nowa edycja programu Mój Prąd 5.0 ma skusić dodatkowymi trzema tysiącami zł właścicieli fotowoltaiki, którzy rozliczają się w starym systemie opustów i już korzystali z dotacji Mój Prąd. Czy warto skusić się na dotacje na pompę ciepła lub kolektor słoneczny i zgarnąć dodatkowe 3 tys. zł i przejść na net-billing?

No wreszcie poznaliśmy już zasady 5 edycji programu Mój Prąd 5.0. Szału nie ma bo właściwie kwoty i zasady dotacji na fotowoltaikę, magazyn energii/ciepła pozostały identyczne co w starszej edycji Mój Prąd 4.0.

Wyobraźcie sobie że rząd chce "dać" dodatkowe 3 tys. zł dla właścicieli fotowoltaiki którzy już sięgnęli po dotacje z Mój Prąd wcześniej pod warunkiem że wezmą dotacje na urządzenie dodatkowe np. magazyn energii kolektor słoneczny i przejdą na net-billing

Jedna jest istotna zmiana skierowana do właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy zdążyli sięgnąć po dotacje z wcześniejszej edycji Mój Prąd i pozostać na starych zasadach rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE czyli net-mettering (stary system opustów).

No tu jest do zdobycia aż 3 tys. zł jeżeli skusimy się i sięgniemy po dodatkowe dotacje na pompy ciepła, magazyn energii itd. Wszystko to przez wprowadzenie 3 grup docelowych Mój Prąd 5.0.

Moim zdaniem jest jeszcze 4 grupa prosumentów, o której nikt nie wspomina. Niestety najbardziej poszkodowana, bo wzięła już dotacje z Mój Prąd wcześniej i rozlicza się w systemie net-billing (nie przeszła na niego z systemu opustów), gdyż nie zdążyła się załapać na stary system opustów. Ta grupa może obejść się ze smakiem bo nie ma nic zaoferowania dla rządzących. Dlaczego nie mogłaby ona ubiegać też o dotacje na kolektory słoneczne albo na pompę ciepła w ramach Mój Prąd 5.0? Najprawdopodobniej to by też była największa grupa sięgająca po dodatkowe dotacje z tego programu. O niej nie wspomina

Trzy grupy wnioskodawców w programie Mój Prąd 5.0

Rząd podzielił potencjalnych wnioskodawców na 3 grupy i w zależności do której grupy jesteśmy zakwalifikowani to otrzymamy mniejszą lub większą dotację na instalację fotowoltaiczną.

Tu ogromne znaczenie ma czy korzystaliśmy już z dotacji Mój Prąd z poprzednich edycji i co najważniejsze czy rozliczamy się w starym systemie opustów.

Mój Prąd wprowadza 3 grupy beneficjentów i wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o różne wielkości dotacji na przydomową fotowoltaikę i dodatkowe urządzenia OZE. Foro. MKiŚ

W skrócie jeżeli jesteś wnioskodawcą nr 1 i 2, czyli nie brałeś dotacji z poprzednich edycji Mój Prąd, rozliczasz się w starym systemie opustów lub net-billing to otrzymasz wyższe dotacje w postaci 6 tys. zł na samą fotowoltaikę. Pod warunkiem. że przejdziesz/pozostaniesz w net-billing i dobierzesz dodakowe urządzenia jak pompa ciepła i magazyn. Na dodatkowe urządzenia też są dotacje z Mój Prąd 5.0

Jeżeli już masz fotowoltaikę, rozliczasz ją w starym systemie opustów i chcesz wziąć dotacje (grupa nr 3) na Mój Prąd 5.0, wtedy musisz (albo już przeszedłeś) przejść na net-billing to dostaniesz na zachętę tzn. na fotowoltaikę 3 tys. zł pod warunkiem, że dodatkowo dobierzesz pompę ciepła, magazyn energii wraz z dotacjami.

Jeżeli jesteś właścicielem fotowoltaiki, rozliczasz ją w ramach net-billingu i wziąłeś już dotacje w ramach Mój Prąd np. 3.0 to nie dostaniesz żadnej dotacji możesz się ubiegać o dofinansowanie z Mój Prąd 5.0. O tej grupie właściwie która była już po wzięciu dotacji na systemie net-billing nie ma informacji.

Czy ona może skorzystać z dotacji na dodatkową pompę ciepła czy też kolektor słoneczny? Z opublikowanych rządowych informacji o Mój Prąd 5.0 wynika że nie może i jest tym samym wykluczona.