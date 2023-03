Jednym z częstych zarzutów stawianym przez przeciwników rozwoju farm wiatrowych na lądzie jest to że właściwie zwykli obywatele nie korzystają na tego rodzaju inwestycjach. Najwięcej zarabiają na nich rolnicy dzierżawiący grunty rolne niższej klasy pod farmy wiatrowe oraz właściciele wiatraków, którzy sprzedają „darmowy prąd” i zarabiają na nich pieniądze.

Właściciel nieruchomości, który będzie w posiadaniu odpowiednich gruntów, pozwalających na budowę większej instalacji wiatrowej lub kilku takich instalacji, może zarobić z dzierżawy średnio nawet do 120 tys. zł rocznie.

W przypadku, gdy rolnik posiada odpowiednie środki finansowe i zamierza inwestować w farmę wiatrową może zarabiać ok. 60 tys. zł z ha rocznie w 2023 r. Jednak wszystko zależy od tego jak blisko zabudowań będzie realizowana inwestycja. Wiele inwestycji w farmy jest zablokowana przez „ustawę odległościową”, gdyż nadal obowiązuje zasada 10h.

Z kolei na wysokość dochodu z dzierżawy gruntów rolnych ma wpływ nie tylko ich odległość od zabudowań ale też od linii wysokiego napięcia. Jeżeli jest też utwardzona droga do działki to właściciel gruntów może liczyć na wyższe dochodowy z dzierżawy pod instalacje wiatrowe.

- Właściciel nieruchomości rolnej może zyskać średnio od 100-120 tys. zł za rok od dzierżawy gruntu pod instalację wiatrową – podkreśla Janusz Gajowiecki, prezes PSEW. - Właściciel nieruchomości, który będzie w posiadaniu odpowiednich gruntów, pozwalających na budowę większej instalacji wiatrowej lub kilku takich instalacji może więc zarobić średnio ok. 35-60 tys. zł od 1 ha rocznie.

Jednak czy pieniądze trafiają tylko do inwestorów i właścicieli gruntów, na których położone są instalacje wiatrowe?

Warto pamiętać, że realizację inwestycji na terenach gmin to także szereg pośrednich korzyści dla mieszkańców. Mowa tu nie tylko o poprawie czystości powietrza, ale też o wzroście dochodów takiej gminy.

- Główna korzyść dla gmin to podatek od nieruchomości, na której zlokalizowana jest turbina przez cały okres funkcjonowania inwestycji, czyli przez okres ok. 25 lat. Podatek ten naliczany jest od wartości części budowlanych turbiny, czyli fundamentu i wieży – podkreśla prezes PSEW i dodaje: Często ludzie nie widząc materialnych i indywidualnych benefitów, zapominają, iż dochody gminy z farm wiatrowych przeznaczane są dla ogółu społeczności, nie zaś dla poszczególnych osób. Często pieniądze te przeznaczane są jako wkład własny podczas ubiegania się o środki unijne do realizacji inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Te środki mogą być przeznaczone na kanalizacje, drogi, jak i na rozwój lokalnej kultury czy szkolnictwa.