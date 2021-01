Czy warto zainwestować w pompę ciepła do ogrzania domu?

Do głównych zalet powietrznych pomp ciepła należy łatwy montaż instalacji, który nie wymaga przeprowadzenia zaawansowanych i kosztownych prac ziemnych, jak w przypadku pomp gruntowych. Powietrzne pompy ciepła montuje się szybciej, a miejsce niezbędne do ich zainstalowania ograniczono do minimum.

Pompy ciepła od wielu lat są rozwiązaniem niezwykle popularnym w krajach skandynawskich, Szwajcarii, Niemczech. W Polsce także odnotowujemy dynamiczny rozwój rynku tych urządzeń.

Według szacunków PORT PC (Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) w 2019 r. udział pomp ciepła stosowanych w nowych budynkach jednorodzinnych w 2019 r. wynosił ok. 23 proc. i od 2011 r. wzrósł 10-krotnie. Co przemawia za rosnącą popularnością tych urządzeń?

Oszczędność i komfort użytkowania

Pompa ciepła jest jednym z tańszych w eksploatacji odnawialnych źródeł ciepła. Ogrzewa pomieszczenia i wodę, a latem może pełnić także funkcję chłodzenia. Do działania potrzebuje energii odnawialnej z powietrza, wody lub ziemi oraz podłączenia do prądu. Z 1 kWh pobranej energii elektrycznej wytwarza do nawet 5 kWh energii cieplnej. To rozwiązanie bardziej ekonomiczne niż ogrzewanie węglem, gazem czy innymi paliwami, a dodatkowo nie wymaga organizacji dostawy tych paliw.

- Jeszcze większe oszczędności można uzyskać łącząc pompę ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Przy dobrze dobranej instalacji PV, wyprodukowana zostanie dokładnie taka ilość prądu, jaka wystarczy na ogrzanie całego budynku, a dom osiągnie zerowy bilans energii elektrycznej – tłumaczy Michał Kopyść, ekspert w zakresie energetyki odnawialnej z firmy Columbus Energy.

Pompę ciepła warto więc połączyć z systemem fotowoltaicznym, dzięki czemu niezbędna energia elektryczna do obsługi pompy może być również pozyskana z naturalnych źródeł. Takie rozwiązania prowadzą do stworzenia domu zeroenergetycznego, czyli budynku, w którym koszty eksploatacyjne są na minimalnym poziomie, sięgającym nawet 240-300 zł rocznie. Są to koszty związane z wykorzystaniem prądu z sieci energetycznej. Nawet jeśli nie połączymy pompy ciepła instalacją fotowoltaiczną, to z pomocą samej pompy ciepła można znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne w gospodarstwie domowym

Pompa ciepła nie wymaga także specjalnej obsługi. Wystarczy jedynie ustawić regulator i dostosować pracę instalacji do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Powietrzna pompa ciepła jest niewymagająca od strony serwisowej – dzięki prostej budowie rzadko ulega awarii. Jest sterowana w pełni automatycznie, także zdalnie. Do jej działania nie jest potrzebna żadna specjalna infrastruktura, dodatkowe pomieszczenie czy komin, jak w przypadku kotłów paliwowych.

- W starszych domach pompę można podłączyć do istniejących instalacji grzejnikowych, jednak takie rozwiązanie jest mniej wydajne niż w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym, ściennym lub sufitowym. Warto na to zwrócić uwagę szczególnie w przypadku budowy nowego domu, planując zastosowanie pompy – dodaje ekspert Columbus.

Benefity nie tylko dla środowiska

Istotnym argumentem dla coraz bardziej świadomych ekologicznie właścicieli domów, przemawiającym za wyborem pompy ciepła, jest brak bezpośredniej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Praca urządzenia nie generuje żadnych odpadów typu popiół, sadza czy spaliny, a użytkowanie pomaga zredukować emisję tlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów i pyłów o ok. 80 proc.

A zatem tego rodzaju ogrzewanie przyczynia się bezpośrednio do redukcji smogu oraz wszystkich negatywnych środowiskowych i zdrowotnych efektów tego zjawiska.

- Jeśli pompa ciepła zostanie połączona z instalacją fotowoltaiczną, jej praca może odbywać się całkowicie bez wykorzystania paliw kopalnych. Prąd potrzebny do uruchomienia urządzenia będzie powstawał z energii słonecznej, zaś ogrzewanie lub chłodzenie będzie generowane z energii pobieranej z powietrza – tłumaczy ekspert Columbus.

Rosnącemu zainteresowaniu pompami ciepła sprzyjają także unijne dyrektywy, ukierunkowane na niskoemisyjne rozwiązania energetyczne, oraz idące za nimi krajowe dotacje, jak program „Czyste Powietrze”. Dzięki takim dotacjom można znacząco obniżyć koszty zakupu tych urządzeń.

W ramach programu „Czyste Powietrze” możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet 14 100 zł.

Interesuje Cię inwestycja w fotowoltaikę? Zapraszamy do odwiedzenia Giełdy Rolnej!