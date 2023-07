W UE wypracowywane są plany, aby zakazać paleniem piecami na węgiel, gaz i olej w nowych budynkach od 2026-2028 r., w modernizowanych od ok. 2035 r. Czy zakazy obejmą już od 2024 r. także Polskę? A co z kotłami na pellet czy drewno? Czy trzeba będzie je usuwać?

W całej Unii Europejskiej od 2028 roku wszystkie nowe budynki muszą być zero emisyjne, a już od roku 2026 przykład mają dać budynki użyteczności publicznej. Państwa członkowskie zobowiązały się również, że w ciągu 7 lat ograniczą emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w stosunku do poziomów z 1990 roku. W związku z tym planowane jest też stopniowe wycofywanie rozwiązań grzewczych na paliwa kopalne, czyli węgiel, gaz i olej do 2035 roku.

Z perspektywy budowlanej te niespełna 12 lat to niedługo i już teraz warto zastanowić się, jakie rozwiązanie wybrać, aby nie trzeba było dokonywać niepotrzebnych i kosztownych zmian ogrzewania domu.

Nie ma jeszcze potwierdzonego terminu wprowadzenia zakazu dla Polski, ale jako członek Unii Europejskiej, musimy się liczyć, że te zmiany będą i nas dotyczyć. Komisja Europejska i Parlament Europejski chcą zakazu montowania kotłów na węgiel, gaz ziemny i olej opałowy.

W związku z tym mówi się o wprowadzeniu następnego podatku od ogrzewania olejem, gazem i węglem, który wyniesie ok. 1200 zł na rok, w kolejnych latach.

Jak podkreślają eksperci PORT PC, według nowej dyrektywy EPBD wszystkie nowe budynki mieszkalne mają być zeroemisyjne już od 2028 r. Natomiast od 2026 r. zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy użytkowane przez władze publiczne.

Co więcej, według nowej dyrektywy wszystkie nowo wybudowane budynki mają być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym już od 2026 r. To oznacza, że nie tylko będą one zeroemisyjne, ale w praktyce mają być też plusenergetyczne, czyli wytwarzać energię z OZE.

Stare budynki mieszkalne, które zostaną poddane gruntownemu remontowi czy też raczej głębokiej termomodernizacji od 2035 r., także będą musiały stać się zeroemisyjne. Warto podkreślić, że wszystkie te wymagania postawione przez UE co do energooszczędności budynków wyszły już ze sfery życzeniowej.

Od kiedy w takim razie zakazane będzie używanie kotłów na paliwa stałe w Polsce?

Brak potwierdzonego zakazu stosowania pieców na węgiel i ekogroszek od 1 stycznia 2024 r. w Polsce

Jak podkreśla Aleksandra Jurowska, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE w pierwszej kolejności należy rozróżnić piece na paliwa stałe czyli na węgiel lub jego odmiana czyli ekogroszek oraz biopaliwa stałe tj. pellet, zrębka, drewno kawałkowe.

Ma to ogromne znaczenie gdyż biomasa stała jest zaliczana do źródeł odnawialnych przez Unię Europejską więc tet rodzaj paliwa nie będzie zakazany we wszystkich krajach UE w tym w Polsce.

A co w takim razie z piecami na paliwa stałe takie jak węgiel lub ekogroszek?

Czy zakaz używania kotłów na paliwa stałe będzie też dotyczył kotłów na pellet?

Pellet to biomasa, która jest traktowana w UE jako paliwo zeroemisyjne, ponieważ kotły na pellet są neutralne pod względem emisji CO 2 .

Nasz kraj produkuje rocznie 1.800.000 ton certyfikowanego pelletu, co może zastąpić gaz, węgiel i olej. Jesteśmy jednym z największych producentów tego biopaliwa w Europie, więc wykorzystanie go zapewni nam stabilność i bezpieczeństwo energetyczne. Inaczej sytuacja wygląda w wypadku gazu, który musimy importować czy węgla, którego pokłady są zbyt małe, a cena rośnie - zauważa Aleksandra Jurkowska, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Co lepsze od pieca na węgiel - pompa ciepła czy kocioł na pellet do ogrzewania domów?

Jak podkreśla Aleksandra Jurkowska, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, model idealny to zakup dwóch niezależnych źródeł ciepła do ogrzania domu – tak robią Skandynawowie.

Jednak każda Inwestycja także w urządzenie grzewcze do domu powinna być dobrze przemyślana . Urządzenie, którym będziemy ogrzewać dom powinno być dostosowane do naszych możliwości lokalowo-finansowych.