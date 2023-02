Sprawdź, jak wzrosły roczne koszty ogrzewania domu oraz ciepłej wody użytkowej w pierwszym kwartale 2023 r. Z dopłatami rządowymi najtaniej jest ogrzewać dom nie tylko przy użyciu pomp ciepła, ale też i węgla. Najdrożej ogrzewanie przy użyciu prądu, oleju opałowego oraz propanu. Ceny drewna też wzrosły, co wpłynęło na ogrzewanie domów drewnem kawałkowym.

Zgodnie z prognozami Port PC, w I kwartale 2023 r. najtaniej jest ogrzewać węglem i pompami ciepła tylko dzięki dopłatom rządowym do paliw opałowych oraz prądu i zamrożeniu cen energii elektrycznej w 2023 r.

Bez dopłat rządowych ogrzewanie węglem sięgnęłoby nawet 8540 zł za rok w 2023 r.; ogrzewanie prądem przekroczyło 18 tys. zł bez dopłat rządowych na początku 2023 r.; ogrzewanie na olej opałowy, które bez dotacji wynosi 12300 zł, a jeszcze droższe byłoby ogrzewanie drewnem, które sięgnęłoby nawet 9430 zł za rok w na początku 2023 r. (bez dopłat)

Noworoczna aktualizacja przeglądarki wprowadzonej przez Port PC, pozwala sprawdzić o ile wzrósł szacunkowy koszt rocznego ogrzewania starszego domu uwzględniając podwyżki cen gazu, węgla, propanu, oleju, peletu i drewna oraz prądu na początku 2023 r.

Prezentujemy obliczenia kosztów rocznego ogrzewania oraz oraz podgrzania wody użytkowej dla domu o pow. 100 m kw., zamieszkałego przez 4 osobową rodzinę. Każdy mieszkaniec domu zużywa średnio ok. 50 l wody dziennie (w sumie 200 l dziennie). Woda jest podgrzewana do temperatury 55 stopni Celsjusza.

Dom jest lepiej docieplony według standardów WT 2008, czyli izolacja termiczna przegród - 10 cm ściany oraz 15 cm poddasze, Z kolei założono że w domu są okna niezespolone oraz tradycyjna wentylacja grawitacyjna.

Budynek o niewielkiej izolacji termicznej przegród zewnętrznych, (10 cm ściany, 15 cm poddasze), okna niezespolone, wentylacja grawitacyjna

Jak wzrosły koszty ogrzewania w I kwartale 2023 r. dla domu rodzinnego 100 m2?

Z arkusza przygotowanego przez ekspertów PORT PC wynika, że najwyższy koszt ogrzewania domu o pow. 100 mkw. poniesiemy przy wykorzystaniu ogrzewania elektrycznego, oleju opałowego oraz propanu.

Co ciekawe, najtaniej ogrzewać będzie dom przy użyciu pomp ciepła i kotłów węglowych oraz gazowych. Skąd taki wynik?

Na koszty ogrzewania wpłynęły dopłaty rządowe do paliw opałowych oraz zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r.

W tym 2023 roku analizując koszty ogrzewania domów uwzględniamy wpływ dopłat rządowych do zakupu węgla, pelletu, oleju opałowego i energii elektrycznej. Bierzemy też pod uwagę zamrożenie cen prądu.

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw. standard WT 2008 z rządowymi dopłatami na I kwartał 2023 r. Źródło: PORT PC

W I kwartale 2022 r. roczny koszt ogrzewania domu (standard WT 2018) spadł w przypadku wykorzystania kotłów węglowych do 5540 zł. Lepszej jakości kocioł na węgiel o sprawności 83% generuje jeszcze mniejsze koszty wynoszące tylko 3530 zł rocznie według danych opublikowanych przez port PC.

Tak niskie koszty ogrzewania węglem, nie przekraczające 4 tys. zł za rok a które jeszcze w listopadzie 2022 r. sięgały ponad 12 tys. zł/rok, osiągniemy tylko tymczasowo, dzięki dopłatom i dotacjom rządowym do zakupu węgla.

Nadal tanią jest ogrzewać dom pompą ciepła nawet w obniżonym standardzie energetycznym według ekspertów Port PC w I kwartale 2023 r.

W przypadku pompy ciepła powietrze/woda z ogrzewaniem podłogowym (taryfa G12w) zapłacimy za ogrzewanie roczne ok. 3750 zł. W przypadku pompy z grzejnikami koszt ten wzrośnie już do 5210 zł.

W przypadku kotłów kondensacyjnych na olej opałowy koszt rocznego ogrzewania wzrósł do 10300 zł w I kwartale 2023 r.

Nadal drogie jest także ogrzewanie domu (standard WT 2018 przy użyciu) pelletu drzewnego. Roczny koszt ogrzania domu to 6220 zł na początku 2023 r. mimo dopłat rządowych do biomasy.

Ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym na propan wyniesie już 7840 zł na rok w I kwartale 2023 r.

Kocioł elektryczny oznacza najwyższe wydatki na ogrzewanie domu, które zamkną się w kwocie aż 16.530 zł w 2023 r. Mimo dodatku jednorazowego do prądu, zamrożenia cen energii i ustalenia maksymalnej ceny jest to najbardziej kosztowny sposób na ogrzewanie domu w I kwartale 2023 r.

Ogrzewanie kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny to roczny koszt w wysokości 5510-5700 zł w zależności czy w domu są grzejniki (5700 zł) czy ogrzewanie podłogowe (5510 zł) pierwszych kwartale br. według Port PC.

Im lepiej docieplony dom tym niższe koszty ogrzewania

Warto dodać że w standardzie WT 2017 czyli w lepiej docieplonym domu (koszty ogrzewania pompą ciepła, węglem, pelletem będą nawet o płowe niższe niż w gorzej docieplonym domu.

Koszty ogrzewania domu 100 m. kw. w lepszym standardzie docieplenia WT 2017 mogą być mniejsze o połowę w 2023 r. z dopłatami rządowymi. Źródło: Port PC

Wystarczy że nasz dom ocieplimy w przypadku ścian 12 cm warstwą izolacji oraz 20 cm wełny na poddaszu) i zastosujemy okna zespolone (dwuszybowe) oraz wentylacja grawitacyjna.

Jak wysokie koszty ogrzewania byłyby bez dotacji rządowych w 2023 r.?

Jeżeli nie uwzględnimy dopłat rządowych do ogrzewania domu o powierzchni 100 metrów kwadratowych w standardzie docieplenia z 2008 to sytuacja nie wygląda już tak różowo.

Najdroższe byłoby ogrzewanie prądem które przekroczyło 18 tys. zł bez dopłat rządowych na początku 2023 r. Na kolejnym miejscu plasuje się ogrzewanie na olej opałowy, które bez dotacji wynosi 12300 zł. Bez dopłat rządowych jeszcze droższe byłoby ogrzewanie drewnem, które sięgnęłoby nawet 9430 zł za rok w na początku 2023 r.

Ogrzewanie węglem sięgnęłoby nawet 8540 zł za rok w 2023 r. w gorzej docieplonym domu, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę dopłat rządowych

Koszty ogrzewania domu 100 m kw. standard docieplenia 2008 r. bez dopłat rządowych w 2023 r. Źródło: Port PC

Z analiz Port PC nadal najbardziej bezpieczne finansowo wydaje się inwestowanie w pompy ciepła pod warunkiem że mamy dobrze docieplony dom. W standardzie dociepleniowym z 2008 r. koszt ogrzewania pompami powietrznymi z grzejnikami może sięgnąć nawet 6710 zł za rok, jeżeli nie będziemy uwzględniali dopłat do prądu, zamrożenia cen prądu itd.

Warto dodać że inwestycja w pompę ciepła jest dosyć kosztowną inwestycją (ok. 60 tys. zł do ponad 80 tys. zł wraz z montażem). Pamiętajmy że w tym wypadku też trzeba liczyć się ze skokowymi podwyżkami energii elektrycznej, które są zatwierdzanie w nowych taryfach prze prezesa URE co roku oraz że dopłaty do energii elektrycznej nie będą wiecznie podtrzymywane przez rząd.