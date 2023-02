Przy niewłaściwym montażu paneli może jednak dojść do uszkodzenia pokrycia. Czym naprawić nieszczelny dach? Foto. 123rf, materiały prasowe firmy

Fotowoltaika w Polsce dynamicznie się rozwija. Jak wskazują dane, na koniec grudnia 2022 r. zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych przekroczyła 12 GW. Kolejne m kw. powierzchni dachowej pokrywane są nowymi instalacjami. Przy niewłaściwym montażu paneli może dojść do uszkodzenia pokrycia. Czym naprawić nieszczelny dach?

Fotowoltaikę można montować na dachach płaskich i skośnych z różnego rodzaju pokryciem – blachodachówką (najbardziej popularne rozwiązanie w Polsce), dachówką ceramiczną, zwykłą blachą, czy też na dachu pokrytym masą bitumiczną.

W przypadku, gdy dach jest w dobrym stanie, a prace są wykonywane prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej, to ryzyko jego uszkodzenia jest ograniczone do minimum. Instalacja fotowoltaiczna stanowi jednak dodatkowe obciążenie oraz ingerencję w poszycie. Jeśli dojdzie więc do naruszenia konstrukcji, ważne są szybkie działania naprawcze, żeby zapobiec powstawaniu nieszczelności i przecieków.

Jak wygląda prawidłowy montaż paneli na dachu?

Pierwszy etap to przygotowanie projektu, uwzględniającego moc, ilość i rozmieszczenie wszystkich elementów systemu, a także nośność dachu oraz zagrożenie działaniem wiatru.

Dla efektywnej pracy instalacji bardzo ważne jest też ustalenie kąta nachylenia paneli oraz ich lokalizacja – najlepiej od południowej strony obiektu, żeby zysk energii był jak największy.

Sposób montażu mechanicznego fotowoltaiki jest przede wszystkim uzależniony od rodzaju pokrycia. Z reguły konstrukcja przykręcana jest bezpośrednio do krokwi, a panele mocowane na specjalnych profilach z użyciem klamr.

Do najbardziej skomplikowanych należy montaż fotowoltaiki na dachu z dachówki ceramicznej. Polega on na uniesieniu dachówek, przymocowaniu pod nimi specjalnych uchwytów, przykryciu dachówkami i przyłączeniu do uchwytów profili, które utrzymują panele na dachu.

W przypadku dachów płaskich z papą i membraną wykorzystuje się system balastowy – zamiast przykręcania do podłoża stosowane są podkłady kauczukowe i obciążenie z betonowych elementów.

Jak naprawić nieszczelne poszycie dachu z fotowoltaiką?

Podczas prac montażowych na dachu mogą powstać przebicia. Jeśli te „rany” nie zostaną odpowiednio zabezpieczone, mogą pojawić się nieszczelności, które destrukcyjnie oddziałują na całą konstrukcję. Jak szybko i skutecznie naprawić uszkodzenia?

- Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalnego „plastra” – uszczelnienie z użyciem butylowej taśmy naprawczej np. Lifelong AIB. Taśma na bazie butylu jest wysoce elastyczna, nie wymaga zastosowania dodatkowego kleju i dobrze przylega do różnego rodzaju materiałów budowlanych, takich jak drewno, metal, beton papa oraz tworzywa sztuczne. Jest także odporna na działanie czynników atmosferycznych – zapewnia 25 lat ochrony i zachowuje stabilność w przedziale temperaturowym -40 °C do +90 °C - podkreśla ekspert AIB

Taśmę można łatwo dopasować do kształtu uszczelnianego elementu, co przekłada się na szybką naprawę dachu.

W pracach dekarskich może być ona też stosowana do obróbek dekarskich, obróbek okien dachowych, uszczelnienia kominów i kominków wentylacyjnych, a także różnego rodzaju przejść w połaci dachowej. Na dachu, poza trwałością liczy się też estetyka. Na jego wygląd mają wpływ również elementy uszczelniające w postaci taśm.

Instalacja fotowoltaiczna to sposób na tanią, czystą, zieloną energię i zmniejszenie kosztów użytkowania budynku. Jej konstrukcja wykonywana jest z trwałych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (profile aluminiowe, elementy ze stali nierdzewnej), tak żeby przetrwała co najmniej 25 lat eksploatacji

. Niezbędny jest do tego również prawidłowy montaż i skuteczne uszczelnienie newralgicznych przejść w konstrukcji dachowej, a także szybka i pewna naprawa ewentualnych uszkodzeń