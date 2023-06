ESOLEO zapewnia do 15 lat wsparcia technicznego. W przypadku problemów z komponentami fotowoltaicznymi nasi serwisanci są gotowi, by jak najszybciej naprawić lub wymienić uszkodzone elementy. Foto ESOLEO

Zakup instalacji fotowoltaicznej to inwestycja na bardzo długie lata. Warto więc postawić na firmę, która nie zniknie po roku albo kilku latach działalności, a zagwarantuje rolnikowi wieloletnią obsługę posprzedażową i profesjonalny serwis. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze firmy, od której chcemy zakupić instalację fotowoltaiczną?

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która ma służyć rolnikowi przez wiele długich lat, dlatego wybranie odpowiedniego dostawcy jest przy tym kluczowe. Ofert i firm z branży fotowoltaicznej jest na rynku pełno.

Oczywiście najlepiej wybierać profesjonalne firmy, działające już od wielu lat, w których pracują doświadczeni instalatorzy posiadający wymagane uprawnienia. To zapewni nam gwarancję bezpieczeństwa i tego, że firma nie zniknie nagle z rynku i nie zostawi nas z instalacją fotowoltaiczną, która nie wyprodukuje planowanej energii elektrycznej.

ESOLEO zapewnia do 15 lat wsparcia technicznego. W przypadku jakichkolwiek problemów z komponentami fotowoltaicznymi nasi serwisanci są gotowi, by jak najszybciej naprawić lub wymienić uszkodzone elementy, aby klienci mogli dalej bezpiecznie korzystać z instalacji.

Każdy dzień bez energii elektrycznej wyprodukowanej z fotowoltaiki to dodatkowe, bardzo często ogromne koszty dla gospodarstwa rolnego, na które żaden rolnik nie może sobie w dzisiejszych czasach pozwolić.

- Oprócz tego trzeba dowiedzieć się, co dany dostawca jest w stanie nam zaoferować – czy instalatorzy będą nas wspierać na każdym etapie inwestycji oraz czy są w stanie wykonać prawidłową ocenę dachu i zgodny z prawem budowlanym projekt. Warto wybrać takiego dostawcę, który pomoże nam również ze sprawami prawnymi, dotyczącymi choćby uzyskania dofinansowania czy zgłoszenia instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). W końcu, na naszą uwagę powinny zasługiwać firmy, które oferują gwarancje i opiekę serwisową, tak byśmy w razie potencjalnej awarii jakiegokolwiek elementu instalacji, mieli zapewnioną pomoc i wsparcie – mówi Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Czego możemy wymagać od dostawcy systemu fotowoltaicznego?

Instalacja fotowoltaiczna ma zagwarantować rolnikowi produkcję energii elektrycznej do wykorzystania na jego konkretne potrzeby, w zależności od profilu działalności. Dostawca systemu powinien więc dopasować takie rozwiązanie, aby w zupełności zaspokajało potrzeby gospodarstwa i nie było przewymiarowane. Rolnik ma zatem prawo wymagać od firmy rzetelnej analizy i indywidualnie dobranych propozycji..

- Rolnik powinien domagać się również wykonania projektu i zamontowania instalacji zgodnie z prawem budowlanym. Rolnicy w swoich gospodarstwach muszą przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie mogąc sobie pozwolić na potencjalne przerwy w dostawie prądu, który powinien stale zasilać wymagające tego urządzenia rolnicze i pomieszczenia gospodarcze. Ze źle zamontowaną instalacją wiążą się też częste awarie techniczne, które w gospodarstwie rolnym mogą spowodować wiele strat finansowych – dodaje Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

W gospodarstwach rolnych często stosuje się fotowoltaiczne instalacje montowane na gruncie. W tym wypadku instalatorzy powinni zamontować instalację w taki sposób, by nie stanowić zagrożenia dla przechodzących obok niej zwierząt hodowlanych.

Z uwagi na mnogość programów i innych form dofinansowania do fotowoltaiki dla gospodarstw rolnych, nie dziwi fakt, że ciężko jest czasem „połapać się” w oferowanych dopłatach. Dostawca fotowoltaiki, lepiej orientując się w realiach branży OZE, powinien zapewnić swojemu klientowi pomoc w wyborze dofinansowania, uzyskaniu go i wypełnieniu wszelkich wniosków – podsumowuje Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Czym różni się ESOLEO od innych dostawców fotowoltaiki i rozwiązań OZE?

ESOLEO to firma będąca częścią Grupy Polsat Plus – największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w naszej części Europy, a zarazem częścią największej prywatnej grupy energetycznej w Polsce.

- To zapewnia marce ciągłość istnienia na rynku, a klientom – bezpieczeństwo inwestycji ze świadomością, że firma nie „rozpłynie się” w powietrzu. Przy doborze i montażu instalacji ESOLEO stawia na bezpieczeństwo, dlatego pierwszym krokiem jest zawsze bezpłatny audyt – zbadanie czy powierzchnia nadaje się do montażu paneli. Posiadamy własne ekipy monterskie, co uniezależnia nas od korzystania z zewnętrznych usług. Posiadając w portfolio budowę farmy fotowoltaicznej i doświadczenie w wielu sektorach, oferujemy rozwiązania dla gospodarstw domowych, rolnych oraz przedsiębiorstw. Dostarczamy komponenty najwyższej jakości, co do których mamy pewność, że zapewnią długotrwałą pracę, wysoką wydajność i przyniosą naszym Klientom prawdziwe oszczędności – zauważa Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO i dodaje:

Wykwalifikowani inżynierowie z ESOLEO oferują doradztwo w każdym aspekcie związanym z inwestycją. Pomogą dobrać miejsce montażu oraz moc instalacji, pojemność magazynu energii czy odpowiednią pompę ciepła. Doradzą też w kwestii formalności i finansów. Podpowiedzą, które dofinansowanie będzie dla Klienta najkorzystniejsze i wesprą go w procesie jego uzyskania. Zajmą się także podłączeniem instalacji do sieci oraz zgłoszeniem jej do OSD.