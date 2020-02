Czym powinna wyróżniać się instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym?

Okazuje się, że instalacja fotowoltaiczna przeznaczona na potrzeby gospodarstwa rolnego znacząco różni się parametrami technicznymi od tej, stosowanej na użytek zwykłego domu. Na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym?

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym może być problematyczne pod wieloma względami. Krótki sezon grzewczy, zmienne, ale częste zachmurzenie mają ogromny wpływ na obniżenie sprawność paneli fotowoltaicznych w Polsce.

Jednak wybór paneli o odpowiednich parametrach gwarantuje wydajne pozyskanie energii elektrycznej nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i środowiskowych gospodarstwa rolnego.

Zabezpieczyć się na okres jesienno-zimowy

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych stosowanych w mikroinstalacjach nie liczy się tylko potencjalna ilość wyprodukowanej energii, wyrażona procentowo w sprawności nominalnej, ale szczególne znaczenie ma podwyższona sprawność jego modułów przy słabym oświetleniu. W polskim klimacie baterie słoneczne będą pracować w przedziale natężenie promieniowania słonecznego 400-800 W/m2, a w zimie będzie to przedział 200-400 W/m2. Warto jednak pamiętać, że w okresie jesienno-zimowym panele fotowoltaiczne wyprodukują mniej energii – stąd dobrym rozwiązaniem jest właśnie magazynowanie prądu w systemie upustów w okresach większego nasłonecznienia.

Dlatego należy tak dobrać powierzchnię paneli, aby przede wszystkim zaspokajała bieżące potrzeby obiektów inwentarskich i gospodarczych.

- Im więcej energii będzie zużywanej na miejscu, a nie oddawanej do sieci w celu późniejszego jej odbioru, tym będzie to korzystniejsze ekonomicznie. Raczej unika się stosowania akumulatorów ze względu na wysokie koszty inwestycji i konieczność ich wymiany po kilkunastu latach pracy - podkreśla Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex i dodaje:

- W obecnych warunkach prawnych, pomimo pobierania przez energetykę "prowizji" za korzystanie z sieci jako magazynu energii (0,2 kWh za 1 kWh oddaną do sieci dla instalacji PV do 10 kW i 0,3 kWh za 1 kWh dla instalacji PV od 10 do 50 kW), współpraca z siecią jest korzystniejsza od stosowania akumulatorów.

Istotne parametry instalacji fotowoltaicznej

W przypadku gospodarstw rolnych ważne jest z kolei zwrócenie uwagi na niektóre istotne cechy elementów instalacji PV. Wysokiej klasy panele PV stosowane w gospodarstwie rolnym muszą się charakteryzować nie tylko wysoką sprawnością, ale także certyfikatami potwierdzającymi pozytywne wyniki testów wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie szkodliwych warunków zewnętrznych.

- W przypadku stosowania paneli PV w gospodarstwach rolnych itp., korzystną cechą będzie ich dodatkowa odporność na działanie mgły solnej i amoniaku. Stężenie amoniaku w powietrzu na terenach rolnych jest zwiększone wskutek nawożenia gleb i hodowli zwierząt - podkreśla Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Dobór inwertera w gospodarstwie rolnym

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych dostarczających odpowiedniej mocy szczytowej należy też sprawdzić czy będą one efektywnie współpracowały z falownikiem (inwerterem), zamieniającym wyprodukowany prąd stały w zmienny. Wysokość napięcie modułów fotowoltaicznych musi odpowiadać zakresowi napięcia falownika, w którym będzie on optymalnie zamieniał prąd stały w zmienny.

- Drugi główny element instalacji PV, a więc inwerter, powinien pozwalać na zabudowę także w warunkach gospodarczych, a nawet na zewnątrz budynku. Jeżeli inwerter posiada już klasę szczelności IP65, to zapewnia to ochronę pyłoszczelną oraz przed strugą wody laną z każdej strony. Umożliwia to zabudowę inwertera w niezbyt czystych pomieszczeniach gospodarczych, a także bezpośrednio przy panelach PV zainstalowanych na konstrukcji gruntowej oddalonej od budynku - zauważa Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Jak dodaje ekspert, inwertery powinny także pozwalać na przyłączanie więcej niż jednego szeregu paneli PV.

- Często większe instalacje są dzielone i panele instaluje się w różnych miejscach, np. na dachu budynku i na gruncie, co skutkuje różnymi warunkami pracy. Inwerter powinien współpracować odrębnie z każdym szeregiem paneli dla zwiększenia sumarycznej produkcji energii - zauważa Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Liczy się odczyt i optymalizacja

Warto zwrócić uwagę, czy w ofercie są dostępne także opcje zdalnego odczytu parametrów i statystyk z pracy instalacji PV. Dodatkowo należy rozważyć dodatkowe zastosowanie systemu optymalizacji zużycia energii.

- Dzięki niemu można automatycznie uruchamiać urządzenia dla wykorzystywania nadwyżek wytwarzanej energii - podsumowuje Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.