Niemieckie lasy państwowe i gminy żądają nawet 460 tys. euro za rok czynszu za dzierżawę gruntu, na którym budowana jest nowa turbina wiatrowa. Wybuchła chciwość – powiedział Jens Kriete, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w Koehler Renewable Energy.

Do tej pory czynsze wynosiły zazwyczaj od 50 tys. euro do 150 tys. euro rocznie. Według informacji Wirtschaftswoche teraz wiąże się to z roczną dzierżawą na kwotę nawet 460 000 euro na turbinę wiatrową na okres od 20 do 25 lat.

- Wybuchła chciwość – powiedział Jens Kriete, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Koehler Renewable Energy, która chce znacznie zwiększyć produkcję energii wiatrowej.

Planowana jest budowa zakładów w pobliżu Gießen i Kassel, a także w okolicach fabryk Koehlera w Badenii-Wirtembergii i Turyngii. Tam ceny dzierżawy gruntów pod wiatraki poszybowały do góry.

Jednak wysokie koszty mogą przeszkodzić w realizacji projektu, powiedziała Kriete Wirtschaftswoche. Koehler z niepokojem obserwuje eskalację cen dzierżawy gruntów pod farmy wiatrowe w Niemczech.