Dlaczego jest coraz mniej zainteresowanych do inwestowania w biogazownie rolnicze? foto. Jan Nijman, Pixabay

Pod konie 2021 r. tylko 128 wytwórców biogazu rolniczego było zarejestrowanych w KOWR. W lipcu 2022 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego KOWR znalazło się już tylko 117 wytwórców. Ewidentnie ich ubywa. Dlaczego jest coraz mniej zainteresowanych do inwestowania w biogazownie rolnicze?

Damian Kacprzyk, rolnik właściciel rodzinnego gospodarstwa rolnego i właściciel hodowli trzody chlewnej jest bardzo zainteresowany w inwestowanie w biogazownie. Jednak nadal nie udało mu się zrealizować tej inwestycji.

Rolnik odpowiada dlaczego tak trudno w Polsce inwestować w biogazownie rolnicze.