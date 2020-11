Dlaczego nie ma boomu fotowoltaicznego w rolnictwie?

Polski rynek fotowoltaiczny rozwija się w zawrotnym tempie. A jak ten boom fotowoltaiczny przekłada się na rolnictwo? Czy możemy mówić, że już w niedługim czasie co 3. rolnik będzie miał zamontowaną instalację fotowoltaiczną na dachu swoich budynków lub na gruntach rolnych?

Jak zauważa Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej uważa, że rolnictwo nie wykorzystuje jeszcze optymalnie potencjału fotowoltaiki. Zdaniem eksperta, ten boom na fototowoltaikę ominął polskie rolnictwo.

Jednym z powodów jest brak dedykowanych programów wspierających większe inwestycje w OZE (farmy fotowoltaiczne powyżej 50 kW mocy zainstalowanej) oraz taryf gwarantowanych, pozwalających sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną z zyskiem w dużych gospodarstwach rolnych.

Właściciele wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych ponoszą też duże koszty związane z wykorzystaniem energii elektrycznej, a nie mogli korzystać z systemów opustów, gdyż ograniczała ich ustawa o OZE.

Pomimo, że znowelizowana ustawa OZE rozszerzyła definicję prosumenta o podmioty prowadzące działalność gospodarczą to wciąż jest to za mało znaczące ułatwienie mające przekonać i zachęcić właścicieli większych gospodarstw rolnych do inwestowania w fotowoltaikę.

Co jeszcze spowodowało, że nie ma jeszcze boomu na fotowoltaikę w rolnictwie? O tym mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej.

