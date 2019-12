Dlaczego opłaca się inwestować w instalację fotowoltaiczną?

Oszczędności płynące z faktu posiadania przez rolnika własnej instalacji fotowoltaicznej mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych netto rocznie - przekonuje Paweł Zabielski, właściciel firmy OZE Projekt Fotowoltaika.

Przy wymiarowaniu instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy, m. in. na roczne zużycie prądu, powierzchnię montażową, poszycie dachu, elementy zacieniające oraz moc umowną i moc przyłączeniową, które są podane w umowie podpisanej z zakładem energetycznym.

Dlatego ważne jest, aby skorzystać z doradztwa specjalistów, którzy maja doświadczenie w budowaniu tego typu instalacji.

Farmer: Jaki jest koszty zakupu instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym?

Paweł Zabielski, właściciel firmy OZE Projekt Fotowoltaika

Paweł Zabielski: Jeśli chodzi o ceny instalacji to są one bardzo różne podobnie jak ceny maszyn rolniczych. Obecnie poziom realnych cen instalacji o mocy 49 kWp to przedział pomiędzy 3400 a 3900 zł netto za 1 kWp. Dlatego, jeśli mamy inwestycję o wyżej wymienionej mocy to koszt instalacji mieści się w granicach 166.600 zł netto a 191.100 zł netto. Oczywiście na rynku znajdziemy oferty zarówno tańsze jak i droższe. Warto jednak pamiętać, że gdy koszt za 1 kWp jest mniejszy niż 3350-3400 zł netto to istnieje prawdopodobieństwo, że firma oferująca usługę w tej cenie zaoszczędzi pieniądze na którymś etapie inwestycji. Może to być sprzęt, montaż, przyłączenie czy usługi serwisowe lub zastosowanie tak zwanej gwarancji do bramy, czyli „do bramy i się nie znamy”. A tutaj mówimy o inwestycji, która ma działać nie tydzień lub dwa a przez długie lata.

A jak szybko zwrócą się koszty z realizacji tego typu inwestycji?

Paweł Zabielski: Załóżmy, że klient zdecyduje się na instalację 49 kWp, która będzie kosztować 3600 zł netto za 1 kWp. Otrzymujemy w ten sposób kwotę 176.400 zł netto (3600 zł x 49 kWp). Koszt brutto takiej inwestycji przy stawce VAT równej 23 proc. to 216.972 zł. Przy czym większość rolników decydujących się na instalację fotowoltaiczną rozlicza się z podatku VAT, więc mogą odliczyć całą kwotę takiego podatku. Skupmy się zatem na wartości netto. Kwotę 176.400 zł netto pomniejszamy o 25 proc., czyli ulgę inwestycyjną (na podstawie art.13 Ustawy o podatku rolnym). Jest to kwota 44.100 zł (176.400 zł x 25proc.), którą można odliczyć od należnego podatku rolnego w ciągu 15 lat! Otrzymujemy w ten sposób kwotę 132.300 zł.

Jak ma się to do wydatków posiadacza gospodarstwa rolnego?

Paweł Zabielski: Odpowiedź jest następująca, jeśli obecnie cena prądu dla rolnika wynosi mniej więcej 55 gr netto (jest to cena za przesył oraz czynną energię elektryczną) to przy mocy instalacji opisanej w przykładzie wyżej, czyli 49 kWp i obecnych cenach prądu, zaoszczędzi on około 20.000 zł netto rocznie. Obliczenia te pokazują, że inwestycja zwróci się w około 6 lat, a biorąc pod uwagę podwyżki cen za energię elektryczną zwrot nastąpi już w blisko 4,5 roku. Dodatkowo decydując się na instalację fotowoltaiczną rolnik uniezależnia się od podwyżek cen prądu na długie lata.

Wszystkie podane wyliczenia opierają się na opisanym wyżej przykładzie, czyli na mocy instalacji równej 49 kWp. Warto jednak pamiętać, że jest to przypadek jednostkowy, ponieważ nie każdy rolnik potrzebuje tak dużej instalacji. Niektórzy potrzebują 10 kWp inni 20 kWp dlatego, aby poprawnie określić cenę, moc – wielkość inwestycji potrzebne jest indywidualne spotkanie z doradcą, ponieważ instalacja fotowoltaiczna to produkt „szyty na miarę” każdego gospodarstwa rolnego.